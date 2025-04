Si durante esta temporada vacacional se quedará en la ciudad, las autoridades ampliaron su oferta de programas y actividades para disfrutar los atractivos turísticos. El Ayuntamiento de Guadalajara ofrece 78 recorridos matutinos y vespertinos gratuitos, así como distintas actividades en los museos.

La familia Gómez, originaria de Campeche, disfruta venir a Guadalajara. Es el quinto año consecutivo en que lo hace y, en esta ocasión, aprovechó los tours guiados que se ofrecen en el Centro para conocer más sobre su historia y tradiciones. “Trajimos a los niños a conocer. Ya fuimos a Chapala y ahorita andamos por acá. También fuimos a Tlaquepaque y a lo mejor vamos a Tonalá a comprar recuerditos”, apuntó Chantel, jefa de familia.

De esos recorridos, 24 son en autobús y el resto peatonales. Se pueden visitar barrios tradicionales, como Santa Tere, Analco y Mexicaltzingo, así como el mirador de la barranca de Huentitán y la arena Coliseo para un espectáculo de lucha libre. Además, como novedad de este año se ofrecerán recorridos en inglés los martes 15 y 22, y los viernes 18 y 25 de abril.

El punto de salida y registro es en el módulo de turismo del Ayuntamiento ubicado en plaza Guadalajara, frente al Palacio Municipal, desde las 9:30 horas. Al contar con cupo limitado, se recomienda llegar 30 minutos antes.

La Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos también tiene 13 zonas recreativas. Tras conformarse como un organismo metropolitano han mejorado las condiciones de los parques Alcalde, el bosque Urbano Tlaquepaque, el Agua Azul, el parque Montenegro, el parque Natural Huentitán, el de la Liberación, el parque González Gallo, el Luis Quintanar (antes De la Solidaridad) y el parque Metropolitano, entre otros, con ingresos gratuitos.

El Consejo Municipal del Deporte de Guadalajara abrirá sus albercas ubicadas en las unidades deportivas los días sábado y domingo de las 11:00 a las 17:00 horas.

Por su parte, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie destacó que la vigilancia se reforzará en las principales carreteras y espacios religiosos, así como en corredores gastronómicos y turísticos. “Tendremos mucho turismo, sobre todo en la Basílica, en el museo MAZ, en el Centro Histórico…”. Los accesos al bosque La Primavera estarán abiertos.

Tlaquepaque ofrece el Centro Histórico con un amplio corredor gastronómico, pero también para exhibir sus artesanías. Y lo más fuerte es la celebración de la Judea en Vivo que se realiza este jueves, viernes y sábado en San Martín de las Flores.

En Tonalá habrá recorridos turísticos coordinados con el Ayuntamiento tapatío. Partiendo de plaza Guadalajara, la Dirección de Turismo organizó una serie de visitas guiadas a puntos emblemáticos y religiosos que le han dado fama internacional. Se visitarán talleres de barro bruñido, cerámica, barro canelo y vidrio soplado, entre otras técnicas tradicionales. Además, se podrá visitar el Museo Nacional de la Cerámica y la parroquia de Nuestra Señora de El Rosario.

En Tlajomulco recibirán visitantes en el malecón de Cajititlán, la representación de la Judea en Cuexcomatitlán y la Ruta del Artesano.

El Gobierno del Estado anunció que el Escudo Urbano C5 reforzará el monitoreo y la vigilancia en corredores y zonas turísticas, con el fin de atender cualquier emergencia de forma inmediata.

Las familias tendrán un sinnúmero de opciones para disfrutar de este periodo de descanso en la Zona Metropolitana de Guadalajara. EL INFORMADOR/A. Navarro

Guadalajara invita a turistas a descubrir su lado cultural

Para los turistas nacionales o internacionales, o simplemente para quienes decidieron quedarse en la ciudad durante las semanas Santa y de Pascua, el Ayuntamiento de Guadalajara alistó un esquema de recorridos guiados por puntos y zonas emblemáticas de la ciudad, con el fin de redescubrir la capital desde la cultura y la tradición.

Con la Plaza Guadalajara como punto de partida, habrá recorridos peatonales hacia edificios históricos del Centro, como la obra de Fray Antonio Alcalde. Esta visita guiada inicia en la escultura Árbol Adentro y continúa hacia el Museo del Periodismo, el Santuario, el museo del Hospital Civil y concluye en el panteón de Belén.

En tanto, los recorridos en autobús llevarán a los visitantes a los barrios tradicionales. Uno de los más destacados es el de Mexicaltzingo, donde se visitarán Las Nueve Esquinas, la plaza Universidad -donde se ubica la Biblioteca Iberoamericana- y el Puente de las Damas.

Además, en coordinación con el Ayuntamiento de Tonalá, se brindará la opción de recorrer puntos turísticos de ese municipio. “Nos ofrece ir al cerro de la Reyna, a una fábrica de artesanías. Todos son totalmente diferentes, para toda la familia, para grandes y chicos”, comentó María del Refugio Plascencia Pérez, titular de Turismo de Guadalajara.

En cuanto a los museos, durante las semanas Santa y de Pascua tendrán un programa especial de actividades con el fin de promover el patrimonio cultural e histórico de la ciudad. Por un lado, el Museo del Periodismo y las Artes Gráficas (MUPAG), ubicado en avenida Fray Antonio Alcalde, en la Zona Centro, presentará una instalación centrada en la historia y los símbolos de los Altares de Dolores, tradición que data del siglo XIX y que aún perdura en la ciudad. Esta exposición tendrá como pieza central una obra del artista tapatío Gabriel Flores y estará abierta al público hasta el 27 de abril.

El Museo de la Ciudad, ubicado en la calle Independencia No. 684, también en la Zona Centro, exhibirá el proyecto Ventanas al pasado, de Gustavo Ibarra Pacheco, que busca dar a conocer el patrimonio arquitectónico que embelleció a la urbe, pero que se ha ido olvidando a lo largo de los años. El montaje incluye inteligencia artificial con proyecciones de fotografías antiguas y se presentará los días martes 15 y 22, y jueves 17 y 24 de abril, a las 19:30 horas en el Patio Principal.

Del martes 15 al domingo 27 de abril, en un horario de 12:00 a 13:00 horas, el Museo de Paleontología -ubicado en la avenida Dr. Roberto Michel No. 520, en la colonia San Carlos- llevará a cabo recorridos para conocer la colección mexicana más grande de fósiles de animales de la Edad de Hielo. También realizará talleres relacionados con la prehistoria y presentará documentales. El cupo es de 30 personas mayores de cinco años.

Por último, durante la semana de Pascua y con motivo de los festejos por el Día del Niño, el Globo, Museo de la Niñez de Guadalajara, celebra su 25 aniversario con actividades centradas en la infancia. Ubicado en avenida 5 de Febrero, en la colonia Las Conchas, contará con la activación de la pieza Dispositivo I. Ejercicios para futurizar, del artista contemporáneo Michelle Larusso. También se ofrecerá el taller El museo de mis sueños, impartido por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco en conjunto con Educación Museos. Asimismo, habrá ciclos de cine, clases de yoga y la construcción de un patio de juegos con llamas y material reciclado, como parte de la campaña Guadalajara Limpia.

Para todos los recorridos se recomienda usar bloqueador solar, ropa cómoda y mantenerse hidratados, así como atender y respetar las indicaciones de los guías.

Turistas visitan el Centro Histórico de Guadalajara como parte de las actividades gratuitas organizadas por el Ayuntamiento durante Semana Santa y Pascua. EL INFORMADOR/A. Navarro

RECORRIDOS GUIADOS

“Siempre se puede conocer mejor la ciudad”

La familia Quiñones buscaba un lugar para comer luego de regresar al Centro; volvían de un recorrido por Chapala. Aunque Ricardo ya estaba cansado, Graciela aún tenía ganas de caminar o, por lo menos, de ir a un museo.

“Para aprovechar las vacaciones, ¿a poco no? Pero sí, es muy bonito, es de mis temporadas favoritas en la ciudad porque el clima es agradable, no hay tanto tráfico y tenemos la oportunidad de andar en familia. Siempre puedes ser un turista en tu propia ciudad, ¿no? Si ellos no quieren, yo sí me voy a lanzar aunque sea a un museo”, comentó.

Esa última frase, al parecer, convenció a Ricardo, pues mencionó que todavía alcanzaban el recorrido turístico vespertino que organiza el Ayuntamiento de Guadalajara en el Centro Histórico. Acomodó el sombrero de su hija en la carriola y emprendieron la marcha. “Comemos algo y le seguimos”, le dijo a su esposa.

“Si son gratis y no conozco la ciudad, hay que aprovechar”: el Centro recibe a turistas nacionales con sus recorridos gratuitos

Víctor se tomaba una selfie frente a la rotonda de los Jaliscienses Ilustres. Originario de Tamaulipas, era la primera vez que visitaba Guadalajara y su Centro Histórico, por lo que, dijo, “es impresionante la arquitectura, que nada más había visto en fotos”. Llegó a la ciudad el sábado pasado y ya había tenido la oportunidad de visitar Tlaquepaque y Tequila; sin embargo, la capital “se me negaba”.

ALFARERÍA

Tonalá invita a los talleres de artesanos

Con recorridos turísticos gratuitos al Museo Nacional de la Cerámica o a la parroquia de Nuestra Señora de El Rosario, la Dirección de Turismo del Ayuntamiento de Tonalá invita a las personas que vacacionen en la ciudad a conocer el lado más tradicional y arraigado del municipio.

Hasta el 25 de abril los turistas locales, nacionales e internacionales podrán visitar los centros que han dado fama internacional al municipio. Juan Carlos Nuño Gómez, director de turismo, adelantó que se visitarán talleres de barro bruñido, de cerámica de baja y alta temperatura y barro canelo.

Una familia de turistas disfruta del paseo en calandria, pero sin caballos. EL INFORMADOR/A. Navarro

PUEBLOS MÁGICOS

Más opciones para vacacionar sin salir de Jalisco

Las vacaciones no siempre tienen que implicar grandes traslados ni boletos de avión. En esta temporada de Semana Santa y Pascua, una opción es visitar alguno de los 12 Pueblos Mágicos que alberga Jalisco: destinos que combinan cultura, naturaleza, gastronomía y tradiciones. Todos se encuentran a pocas horas por carretera desde Guadalajara y ofrecen distintas experiencias para disfrutar de la pausa vacacional sin salir del estado.

Tequila es quizás el más conocido. Nombrado Pueblo Mágico en 2003, se ubica a alrededor de una hora desde la Zona Metropolitana de Guadalajara. Es la cuna de la bebida que da identidad a México en el mundo. Ahí se pueden recorrer haciendas tequileras, subir a alguno de sus trenes turísticos, caminar entre campos de agave o simplemente sentarse en su plaza principal a disfrutar del paisaje y del ambiente.

También se encuentran Tapalpa y Mazamitla, dos opciones ideales para quienes prefieren el bosque y la montaña, las cabañas y el clima fresco. Tapalpa, reconocido en 2001 como uno de los primeros Pueblos Mágicos del país, está a unas dos horas y media de Guadalajara y es famoso por “Las Piedrotas”, formaciones rocosas gigantes rodeadas de un paisaje verde, así como por su centro pintoresco y su ambiente de descanso.

Mazamitla, por su parte, fue incluido en el programa en 2005 y se ha convertido en uno de los destinos favoritos para escapadas de fin de semana y puentes vacacionales, gracias a su cercanía con la metrópoli. Con su arquitectura de tejados inclinados, su bosque, la cascada “El Salto” -ideal para una caminata fresca- y sus actividades de aventura.