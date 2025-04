Aunque las donaciones multiorgánicas han aumentado en los últimos años, aún falta mucho por hacer para sensibilizar a la población sobre la vida que se brinda a una persona en lista de espera con un órgano proveniente de una persona que ya ha fallecido, señaló Benjamín Navarro Gómez, director del Centro de Trasplantes de Órganos y Tejidos del Estado de Jalisco (Cetrajal).

En Jalisco alrededor del 80% de los órganos para donaciones provienen de pacientes vivos, mientras que el resto son de cadáver. Si bien cada vez más familias están dispuestas a brindar los órganos y tejidos de sus seres queridos fallecidos, todavía existen reticencias y desinformación al respecto. En año pasado, por ejemplo, se realizaron 527 trasplantes de riñón en la entidad, de los cuales 419 eran provenientes de un paciente vivo y 108 de donación cadavérica.

“Sí existe la disposición, pero aun así hay gente que todavía no dona. No tiene la cultura, o más bien se trata del sufrimiento de lo que sucede en ese momento, el impacto de la familia. Aun cuando en vida la persona sí quiso donar, los familiares no. Cuando se sabe que es muerte encefálica, las personas que son expertas en estas áreas se aproximan y van informando la situación. Muchas veces dan la negación, pero hay gente que nos dice que sí. El futuro no solamente es el trasplante, sino toda la cultura de la donación. Entender, tener justicia y equidad para toda la sociedad. Ese es el futuro, luchar por una mejor cultura de la donación”, detalló.

Con ese impulso a la cultura de la donación, dos niños jaliscienses, diagnosticados con enfermedad renal crónica, fueron trasplantados con un riñón en el Hospital de Pediatría del Centro Nacional de Occidente de Guadalajara gracias a la disposición de una familia para donar los órganos de su ser querido en el Hospital Regional No. 17 de Cancún , Quintana Roo. De la persona fallecida, además de los riñones, se procuraron las córneas, la piel y hueso.

Una adolescente de 17 años fue una de las beneficiadas, padecía falla cardiaca grave y su condición era delicada. Debido a la premura con la que necesitaba un nuevo riñón, se le catalogó como caso prioritario ante el elevado riesgo de fallecimiento. En tanto, un menor de 12 años, residente de Guadalajara y también en una situación crítica, quien estaba en lista de espera desde hace dos años y medio, fue el otro beneficiado.

Después de realizar las pruebas cruzadas para seleccionar a los pacientes que recibirían el órgano, ambos fueron seleccionados y en marzo pasado se sometieron al procedimiento. “Aceptamos los dos riñones, ya que tenemos muchos niños en espera, sobre todo, con este contexto de prioridad. Son tres las categorías que consideramos como priorización en este momento: la falla cardíaca, el agotamiento vascular y aquellos pequeñitos que están a punto de cumplir ya los 18 años y que sabemos que, si pasan a la lista de adultos, las posibilidades de ser trasplantados en poco tiempo se reducirán”, detalló la doctora Montserrat Arreola Gutiérrez, jefa del servicio de Trasplantes de Órganos y Tejidos del Centro Médico Nacional de Occidente del IMSS.

Luego del trasplante, la menor agradeció en una carta a la familia del donador por brindarle otra oportunidad de vida. Prometió cuidar el órgano y seguir el tratamiento médico que le recomendaron los doctores luego de estar cuatro años en la lista de espera y de haber pasado por diálisis peritoneal y hemodiálisis. “Gracias por tomar la decisión de donar este riñón, ya que usted acaba de salvar una vida”, escribió la joven.

En México hay miles de personas con enfermedades crónicas que se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Trasplantes, en espera de un órgano o tejido, mismos que solo pueden obtenerse mediante una donación. EL INFORMADOR/Archivo

ACCIONES PARA SALVAR MÁS VIDAS

Sirven las campañas de difusión

José Eduardo Tapia Alcalá, coordinador de Donación de Órganos y Tejidos del Antiguo Hospital Civil “Fray Antonio Alcalde” afirmó que, además de la reactivación de los programas de trasplantes luego de la pandemia por COVID-19, las campañas de difusión han servido para continuar con esta clase de procedimientos y salvarles la vida a más personas.

Sin embargo, la alta demanda de riñones obliga a los profesionales e instituciones de salud a seguir con las acciones de concientización para atender la alta demanda de pacientes en lista de espera. A nivel nacional se estima que 15 mil 889 personas aguardan un trasplante renal según datos del Registro Nacional de Trasplantes, mientras que en Jalisco son cinco mil 775, de acuerdo con Cetrajal: “Comenzamos a dar otra vez difusión. La sociedad es altruista y se informan de nueva cuenta a través de campañas, medios de comunicación y con todos los programas en activo. La misma sociedad, cuando les toca ser parte de las donaciones, están dispuestos a participar. Lamentablemente, la demanda es mayor que las donaciones que tenemos. Tenemos pacientes de seis y siete años en espera para ser trasplantados. Tienen que venir a actualizar sus protocolos, por ello la importancia y la trascendencia de fomentar y establecer una cultura de la donación en toda la sociedad jalisciense”.

Con la donación de órganos sólidos de un paciente con muerte encefálica, explicó el especialista, se puede salvar la vida de siete u ocho personas, mientras que con la donación de tejidos pueden ser hasta 80 pacientes.

Por su parte, Gómez Navarro adelantó que, además de campañas de concientización, es importante la prevención de enfermedades, sobre todo renales, y mantener un buen estado de salud para no llegar a la situación de requerir un trasplante. “Una forma de hacerlo es simplemente cambiar la alimentación de los niños. La mejor forma de evitar que la enfermedad llegue a necesitar diálisis o trasplante es la prevención. Después se puede empezar a aprender lo que es la donación”, concluyó.

La alta demanda de riñones obliga a seguir con las acciones de concientización. ESPECIAL

GUÍA

Si una persona desea donar sus órganos debe:

Tener adecuados hábitos de alimentación y sueño.

Hacer ejercicio moderado.

No fumar.

No beber alcohol.

No abusar de medicamentos.

Evitar el consumo de suplementos sin vigilancia médica, ya que pueden provocar insuficiencia renal.

Someterse a estudios para descartar enfermedades que puedan impedírselo.

¿Quiénes no pueden donar?

Las personas que tengan disminución o pérdida de sus facultades físicas y mentales, así como quienes tengan que valerse de otro individuo para su desarrollo normal.

Los menores de edad, están impedidos para donar en vida, salvo los casos en que se requiera de un trasplante de médula ósea, para lo cual se solicitará el consentimiento expreso de los representantes legales del menor

Personas sujetas a interdicción (persona que por ley está privada del goce o del ejercicio de sus derechos), no podrán donar órganos y tejidos en vida y posteriormente a su muerte

Padecer enfermedades como neoplasias activas (tumores malignos) o infecciones generalizadas o graves.

¿CÓMO SER DONADOR?

Tarjeta de donador voluntario

Para ser donador solo se necesita tramitar la tarjeta de donador voluntario que emite el Centro Nacional de Trasplantes; en el IMSS

Esta medida funciona como un medio de comunicación con el cual se puede manifestar el deseo de ser donador de órganos o tejidos con fines de trasplante. El objetivo es que la misma sea entregada a un familiar para que en el momento de la pérdida de vida, sea él quien apoye su decisión.

Es importante comunicar oportunamente la voluntad de donar a familiares para que ésta se cumpla, de acuerdo con los lineamientos de la Ley General de Salud.

Aun teniendo estos documentos la familia de la persona involucrada tiene la última palabra para autorizar la donación, por lo que es sumamente importante que ellos estén enterados sobre la decisión.

Descargue la tarjeta de donador aquí.