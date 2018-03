El Oscar dice ¡Viva México!

La máxima ganadora de los Oscar, “La forma del agua”, se alzó con el premio más codiciado de la noche: Mejor película, para sumar cuatro estatuillas en la velada y coronar una verdadera fiesta mexicana comandada por Guillermo del Toro. Fue así que la celebración más importante de la industria cinematográfica tuvo por segundo año consecutivo al comediante Jimmy Kimmel conduciendo los Oscar, que en su edición 90 arrancó la celebración con buen humor.

“Parecía imposible, pero todo el que sueña con el poder de la fantasía para conquistar el mundo puede derribar barreras”.

Ante un esplendoroso Teatro Dolby en Los Ángeles, Kimmel se mofó del error de la anterior edición; también, habló sobre Harvey Weinstein y dejó en claro que en la Academia “no podemos permitir este tipo de conducta. Hay que ponerle fin al acoso sexual en el trabajo”.

También se habló de “Black Panther” como una cinta que pone en un lugar especial a las minorías en Estados Unidos como lo son los afroamericanos y destacó a las mujeres nominadas en esta edición de los Oscar. Además, prometió que al discurso más corto se le entregaría un Jet Ski, lo que causó la risa generalizada.

El premio que abrió la noche fue el que se le entregó a Sam Rockwell, de “Tres anuncios por un crimen”, como Mejor actor de reparto. Este fue el primer revés para una de las 13 nominaciones que tuvo “La forma del agua” de Guillermo del Toro.

La mala fortuna siguió al premio al que aspiraba Del Toro por Mejor guion original, que quedó en manos de la cinta de terror “Get Out”. Sin embargo, el ánimo en los integrantes de la película del director tapatío se fue al cielo al obtener la estatuilla como Mejor banda sonora original para Alexandre Despalt y por supuesto, el Oscar cumbre como Mejor director, el primero para un director jalisciense. “Soy un inmigrante como mis compadres Alfonso y Alejandro y muchos más, los últimos 25 años he estado viviendo en un país único y algo de lo más grande que hace nuestro arte y nuestra industria es borrar las líneas en la arena… Debemos continuar haciéndolo… Quiero agradecer a la gente que me ha acompañado en este camino”.

Sobre su triunfo por la Mejor película el director mexicano dijo emocionado: “Dedico el premio a cada persona joven que quiere hacer cine en todas partes del mundo. De niño crecí con películas en México; parecía imposible, pero todo el que sueña con el poder de la fantasía para conquistar el mundo puede derribar barreras”.

Y ¡viva Latinoamérica!

La participación mexicana de la noche inició con la actriz Eiza González, quien saludó con un “Hola, buenas noches” y presentó al ganador a Mejor edición de sonido y Mejor mezcla de sonido.

Por su parte, Lupita Nyong’o (de origen mexicano) entregó el que fuera el primer Oscar de la noche para “La forma del agua”: Mejor diseño de producción.

La entrega de este premio dio paso a Eugenio Derbez, quien presentó la canción “Remember me” del filme de Pixar, “Coco”. El tema fue interpretado por Gael García, quien cedió la estafeta musical a Natalia Lafourcade y “Miguel”, en un escenario lleno de mexicanidad con luces y mariachis, trajes típicos y todo lo que gira en torno a la tradición del Día de Muertos en México. Al concluir su participación, Derbez lanzó un “¡Viva México!”.

Y aunque no es una producción mexicana, “Coco” se llevó también la estatuilla como Mejor película animada, tras un “¡Viva Latinoamérica!” que vino de los labios del actor de origen guatemalteco Oscar Isaac. Al subir a recibir el premio, el director de “Coco”, Lee Unkrich agradeció a su familia y a la “gente de México, pues ‘Coco’ no existiría sin esa maravillosa e inagotable cultura. Con ‘Coco’ tratamos de dar un paso más allá en un mundo donde los niños puedan soñar”. Anthony Gonzalez, el niño que puso su voz al protagonista, dijo: “Muchísimas gracias a todos y que viva México”.

Para continuar con la fiesta latina, el premio a Mejor película extranjera fue para “A Fantastic Woman”, de Chile, lo que significó la primera estatuilla en la historia para el país sudamericano.

EN IMÁGENES

Mejores momentos

“Viva México”, dijo Eugenio Derbez antes de que iniciara la presentación de Gael García e interpretara la canción “Remember me” de la ganadora como Mejor película animada, “Coco”. Natalia Lafourcade continuó con la interpretación y estuvo acompañada por Miguel Jontel Pimentel. El performance estuvo acompañado por una ambientación muy mexicana al recordar la temática de la cinta alrededor del Día de Muertos.

“Nuestras voces unidas en un poderoso coro que finalmente dice: ¡Se acabó!”, dijeron Salma Hayek, Ashley Judd y Annabella Sciorra como parte de un momento en el que se reconoció al movimiento #MeToo, donde a través de un video diversos actores hablaron desde su perspectiva sobre algunas películas que rompen con los estereotipos, sobre todo en los roles femeninos.

Fue en la sala 6 del Teatro, en el que una comitiva de actores y directores comandados por Guillermo del Toro, Gal Gadot y Jimmy Kimmel, irrumpieran en la proyección de una película, para que el público incauto estuviera en vivo en la transmisión de los Oscar. Esta fue una manera de dar las gracias a la gente que asiste a las salas de cine. Acto seguido, se repartieron golosinas y comida. Por cierto, Del Toro llevaba sobre sus hombros un enorme baguette.

LOS GANADORES

• Mejor actor de reparto/ Sam Rockwell, por “Tres anuncios por un crimen”.

• Mejor maquillaje/ “Darkest Hour”.

• Mejor vestuario/ Mark Bridges, por “Phantom Thread”.

• Mejor documental/ “Icarus” (Netflix).

• Mejor edición de sonido/ “Dunkirk”.

• Mejor mezcla de sonido/ “Dunkirk”.

• Mejor diseño de producción/ “La forma del agua”.

• Mejor película extranjera/ “A Fantastic Woman” (Chile).

• Mejor actriz de reparto/ Allison Janney, por “I, Tonya”.

• Mejor cortometraje animado/ “Dear Basketball” con Kobe Bryant (Verizon go90).

• Mejor película animada/ “Coco” (Walt Disney).

• Mejores efectos visuales/ “Blade Runner 2049”.

• Mejor montaje/ Lee Smith, por “Dunkirk”.

• Mejor cortometraje documental/ “Heaven Is a Traffic Jam on the 405” (Stiefel & Co.)

• Mejor cortometraje/ “The Silent Child” (Slick Films).

• Mejor adaptación cinematográfica/ James Ivory, por “Call Me by Your Name”.

• Mejor guion original/ Jordan Peele, por “Get Out”.

• Mejor fotografía/ Roger A. Deakins, por “Blade Runner 2049”.

• Mejor banda sonora original/ Alexandre Desplat, por “La forma del agua”.

• Mejor canción/ “Remember Me”, de “Coco”.

• Mejor director/ Guillermo del Toro, por “La forma del agua”.

• Mejor actor/ Gary Oldman, por “Darkest Hour”.

• Mejor actriz/ Frances McDormand, por “Tres anuncios por un crimen”.

• Mejor película/ “La forma del agua”.