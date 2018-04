El "Canelo" tira la toalla

El mundo del boxeo ha sido defraudado de nueva cuenta. Muchos ya esperaban con ansias el segundo capítulo de la pelea “Canelo-GGG”, sin embargo ayer se confirmó la noticia que muchos temían: la contienda entre Saúl Álvarez y Gennady Golovkin se canceló oficialmente.

“Quiero pedir perdón a todos los que hayan participado de la promoción de este evento, y especialmente los aficionados. Respeto este deporte. Siempre seré un boxeador limpio”.

La determinación de esto la tomó precisamente Álvarez respaldado por la promotora Golden Boy Promotions, esto para enfocarse en la sanción que podría recibir el jalisciense por parte la Comisión Atlética de Nevada en su audiencia del próximo 18 de abril, misma que se realizará después de que Álvarez diera positivo por clembuterol en dos controles antidopaje que tomó voluntariamente en febrero pasado.

Fue un duro golpe para el pugilista jalisciense, pero sin duda el público también se encontrará desilusionado ahora que no habrá pelea de desempate en mayo próximo. “Soy un peleador limpio, que nunca ha ingerido una sustancia ilícita porque respeto mi deporte y respeto lo que he hecho en mi carrera”, dijo Álvarez en una conferencia telefónica. “Soy un peleador limpio. Estoy tranquilo y con la frente en alto”.

La pelea del 5 de mayo en Las Vegas hubiera sido la revancha del empate que protagonizaron en septiembre pasado, pero hace un mes, Golden Boy Promotions dio a conocer el positivo de Álvarez, atribuidos al consumo de carne contaminada.

Sin embargo, el presidente de Golden Boy, Eric Gómez, dijo ayer que los promotores le indicaron a Álvarez que lo más seguro era que no iba a recibir el visto bueno para pelear el 5 de mayo. El propio púgil dijo que aceptará lo que decida la Comisión dentro de un par de semanas.

“La pelea, la revancha tendrá que esperar y estoy decepcionado y triste porque me he estado preparando para esta pelea muy dura, para demostrar que soy el mejor peso medio del mundo”, declaró el jalisciense.

“La pelea, la revancha tendrá que esperar y estoy decepcionado y triste porque me he estado preparando para esta pelea muy dura, para demostrar que soy el mejor peso medio del mundo”.

Golovkin espera enfrentar a un rival distinto el 5 de mayo en la T-Mobile Arena, pero no será un evento de la magnitud de lo que hubiera sido la revancha con Álvarez.

“Espero con ansias volver a Las Vegas para mi vigésima defensa del título y encabezar mi primera cartelera del 5 de mayo”, dijo Golovkin en un comunicado. “Es momento de menos drama y más pelea”. En tanto, los promotores de Golovkin buscarán un nuevo rival para su peleador, quien es dueño de los cetros de la AMB, CMB, FIB y OMB.

Es posible que ambos púgiles se enfrenten más adelante en el año, dependiendo de las sanciones que reciba el peleador mexicano.

OTRAS DECEPCIONES

Diego de la Hoya vs. José Salgado

El primo de Óscar de la Hoya, Diego (foto), decepcionó a propios y extraños al incumplir con el pesaje previo a su pelea acordada en contra de José Salgado a finales de 2017. Sería una pelea pactada a 124 libras, pero De la Hoya llegó con cuatro por encima y Salgado registró apenas 122, lo cual hizo imposible que siguiera en pie esta contienda.

Jorge “Pilón” Lara vs. Joseph “Jojo” Díaz

En la cartelera de “Canelo-GGG” de septiembre pasado también figuraba un pleito atractivo entre los invictos Jorge “Pilón” Lara (foto) y Joseph Díaz, sin embargo, días antes de la función Lara declinó esta pelea eliminatoria por título mundial, tras alegar una lesión en la espalda de la cual nunca se dieron detalles, aunque se especuló por el pesaje de Lara.

Miguel “Alacrán” Berchelt vs. Orlando Salido

En octubre de 2017 llegó otra decepción luego de que se cancelara el pleito entre los mexicanos Miguel Berchelt (foto) y Orlando Salido. La causa: una lesión del “Alacrán” Berchelt en su pulgar derecho. Con ello, no se pudo ver al “Alacrán”, campeón súper pluma del CMB, en contra de Salido, el único hombre que ha podido vencer a Vasyl Lomachenko.

NUMERALIA

1.3 millones de compras de PPE se habían realizado para la pelea.

27 millones de dólares eran para ambos boxeadores por el Pago por Evento.

200 dólares, costo del boleto más barato en la T-Mobile Arena.

25 MDD de la bolsa habría obtenido Álvarez si ganaba el combate.

LAS VOCES DE LOS EXPERTOS

Esperando respuestas

José R. Castro (columnista de EL INFORMADOR)

“En primer lugar, me gustaría conocer la respuesta de la Comisión Atlética de Nevada, que den una respuesta a todo esto, sobre todo para la imagen de ‘Canelo’. En segundo lugar, la suspensión de la pelea provoca que se caiga todo un aparato económico que la rodea. Yo considero que esto no debe afectar la carrera de Saúl Álvarez, pero aficionados hay muchos, cada uno va a tener su opinión. Cuando una pelea se cae todo queda truncado, pero son profesionales, esto no debería afectar a los peleadores, volver a entrenar requiere de trabajo físico y mental, pero para ellos sólo es cuestión de empezar de cero”.

El tiempo no daba

Eduardo Camarena (analista Televisa Deportes)

“Yo creo que es un duro golpe para Saúl Álvarez, al final el motivo de la cancelación es porque él está temporalmente suspendido. El argumento de Golden Boy es que los tiempos estarán apretados para la promoción, pensando en que en abril le dieran el aval al ‘Canelo’ para poder pelear, suena lógico que se cancele. No creo que esto afecte la carrera de Álvarez, una cosa es lo que marca el reglamento, los niveles de doping coinciden con lo que marca el consumo de carne contaminada, además lo considero un deportista profesional, pulcro y al final se demostrará la razón por la que se dio el doping”.