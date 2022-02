Eduardo Salomón: Violencia contra menores crece en Jalisco

Los hechos delictivos en los que las víctimas son niños, niñas y adolescentes se han incrementado en la actual administración estatal.

Tan sólo en el rubro de homicidios dolosos, en 2021 perdieron la vida 60 menores de 17 años, la cifra más alta de los últimos tres años, según las estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública desglosadas por la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).

Siete de estos homicidios se clasificaron como feminicidios por tratarse de agresiones directas por razones de género. Y en su mayoría, los crímenes se cometieron con armas de fuego.

En la última semana se han registrado al menos cinco muertes violentas de menores de edad. En Zapopan se localizó el cuerpo de una niña de ocho meses enterrado en el patio de una casa, mientras que en Lagos de Moreno fue abandonado en la calle el cadáver de un menor de cuatro meses que presentaba huellas de violencia. Por otra parte, en el municipio de San Gabriel fueron hallados muertos una niña y un niño. Y se sumó el caso de Eduardo Salomón Puertos Gaytán, de 16 años, que el viernes pasado fue privado de la libertad por sujetos que ingresaron a la fuerza en su casa, ubicada en la colonia Hacienda de los Fresnos 2, en Tlajomulco. El joven alcanzó a poner a salvo a sus cuatro hermanos menores, pero antier fue encontrado muerto.

Sobre los casos de violencia familiar, que también afectan a los menores, se recibieron 12 mil 620 denuncias el año pasado (un alza de 14% en el comparativo con 2020).

El aumento de la violencia contra los menores se refleja en las estadísticas oficiales, a pesar del subregistro. Las víctimas temen denunciar ante el Ministerio Público por temor a sus agresores, por eso la más reciente Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, elaborada por el Inegi, revela que la cifra negra de delitos no denunciados fue de 92.9%, que es el nivel más alto en el histórico.

Por otra parte, la violencia que padecen los menores de edad a nivel estatal incluyó cuatro casos de trata y uno de tráfico de niños, niñas y adolescentes durante el año pasado.

Velan a “Lalo” y exigen justicia; para su padre es un superhéroe

Eduardo Salomón Puertos Gaytán, de 16 años, fue velado ayer por sus familiares luego de que fuera encontrado sin vida tras ser privado de su libertad el viernes pasado en Tlajomulco. “Hizo que sus hermanos se escondieran y prefirió sacrificarse para que no les pasara nada. Él es el superhéroe y gracias a eso tengo a mis hijos sanos y salvos”, dijo entre lágrimas David Salomón Puertos, papá de “Lalo”. Leonor Aguirre, tía del joven, llegó con una imagen que decía lo siguiente: “Basta un instante para ser un héroe y dar la vida protegiendo a sus hermanos. Adiós, mi gran líder, mi gran héroe”.

David Salomón, papá de “Lalo”, agradeció a la ciudadanía por la presión ejercida para dar con el paradero del menor. EL INFORMADOR/A. Navarro

“Él prefirió sacrificarse”

Ayer, David Salomón Puertos, papá de Eduardo “Lalo”, despidió a su hijo en una funeraria en la colonia Ferrocarril en Guadalajara. El joven de 16 años fue encontrado sin vida después de ser privado de la libertad por sujetos que ingresaron a la fuerza en su casa, ubicada en la colonia Los Fresnos en Tlajomulco.

“Él hizo que sus hermanos se escondieran y él prefirió sacrificarse para que a sus hermanos no les pasara nada”, dijo su padre.

Puertos resaltó el apoyo de la ciudadanía de Jalisco para encontrar a su pequeño, y agradeció el apoyo económico para gastos funerarios, lo cual no era su principal intención. “Gracias por sus oraciones, yo no quería que fuera monetario, me pedían una cuenta para apoyarnos, la otorgamos, gracias a sus aportaciones, no era la intención, lo principal era encontrar a mi hijo y se logró, gracias a todos, no tengo palabras para agradecer a la Fiscalía, Ministerio Público y al Gobierno de Tlajomulco, a Jalisco”, refirió.

Leonor Aguirre, tía de “Lalo”, también resaltó el heroísmo del menor. “Pedimos justicia para Lalito, queremos que las autoridades hagan algo, ya que no se movilizaron para encontrarlo, ahora queremos que se muevan para que le hagan justicia, que se muevan para que ya no haya más niños inocentes que pasen por esto”, comentó la familiar. Explicó que la autopsia reveló que Eduardo falleció a causa de un disparo que le dieron en el hígado y el joven murió desangrado.

El pasado viernes 4 de febrero, “Lalo” fue privado de la libertad por tres sujetos encapuchados, pero antes, alcanzó a poner a salvo a sus otros cuatro hermanos menores. El sábado 5 de febrero comenzó la movilización para dar con él, porque alcanzó a llamarle a su padre para pedirle auxilio.

“Respuesta inmediata (Fiscalía), en su momento lo vi muy lento, pero a partir del sábado vi que esto tronó y tan detonó que me lo encontraron esa misma noche y me confirmaron al día siguiente y tuve que reconocerlo en horas”, acotó. Hoy será su misa y sepultura.

Comité de desapariciones de la UdeG pide plan de emergencia

El Comité de Análisis en Materia de Desaparición de Personas de la Universidad de Guadalajara (UdeG), pidió al gobernador acciones urgentes ante “el horror” que azota a la Entidad.

“Creemos que es momento de que usted se pronuncie con un plan de emergencia de seguridad y justicia ante el horror provocado por la violencia que ocurre en nuestro Estado y las alarmantes cifras de desapariciones que crecen todos los días. Quedarse en silencio, rehuir su responsabilidad o apostar por la continuidad de lo que se ha venido haciendo hasta ahora solo traerá más vidas perdidas y familias en luto”, expresó el comité a través de un comunicado.

“La sociedad jalisciense está dolida e indignada por los brutales hechos que arrebataron la vida del menor Eduardo Salomón Puertos Gaytán y afectaron profundamente a sus familiares, cuyas vidas ya no serán las mismas”. La casa de estudios remarcó que lo sucedido evidencia la vulnerabilidad de nuestra sociedad y de quienes habitan en zonas de violencia. “El caso tiene muchos agravantes: un menor que es sustraído por la fuerza de su domicilio a plena luz del día por un comando armado, cuyo paradero no se localiza de inmediato, sino hasta que es demasiado tarde y en una finca a pocos metros de la sede de la fiscalía regional”, resaltó la Universidad.

Presumen avances... sin mayores detalles

El gobernador informa que la Fiscalía del Estado tiene avances en investigación por la desaparición y asesinato del joven Eduardo Salomón. Ayer, el mandatario se reunió en Casa Jalisco con el fiscal del Estado, Joaquín Méndez Ruiz, quien le informó el avance en las investigaciones relacionadas con la desaparición y asesinato del joven, en las que participan autoridades de los tres niveles de gobierno.

“Desde que me informaron de la desaparición y el asesinato del joven Eduardo Salomón, he estado dándole seguimiento personal al tema. Estamos trabajando con avances importantes en coordinación con las autoridades federales y municipales para llegar al fondo del asunto”, dijo a través de sus redes sociales, aunque no dio mayores detalles.

Por otro lado, luego del asesinato del menor en Tlajomulco, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) emitió recomendaciones a funcionarios estatales. Indicó que inició un acta de investigación tras las notas publicadas sobre el caso.Solicitó al fiscal de Derechos Humanos, a la directora del Centro de Vinculación y Seguimiento a la Defensa de los Derechos Humanos de la Fiscalía y al secretario de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que entre el agente del Ministerio Público que integra la carpeta de investigación y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, exista una adecuada coordinación para la atención a las víctimas indirectas y que cumplan sus derechos.

Además de garantizar “a las víctimas indirectas el cumplimiento de los protocolos aplicables con la máxima diligencia en el servicio público bajo los principios de legalidad, honradez, imparcialidad y eficiencia. Y que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas designe asesor legal a las víctimas indirectas, para que coadyuven en la integración de la carpeta de investigación”.

Suman 173 asesinatos de menores en la actual administración en Jalisco

Además del homicidio del joven Eduardo “Lalo” Salomón Puertos Gaytán, de 16 años, en lo que va de la actual administración, al menos 173 menores de edad han sido asesinados en Jalisco, de acuerdo con estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública desglosados por la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).

De las 173 víctimas registradas del 1 de febrero de 2019 al 31 de diciembre pasado, 99 fueron asesinadas por algún arma de fuego, 13 por arma blanca, 45 “con otros elementos” y en 16 de los casos no se especificaron las causas de los homicidios.

El año que más muertes ha registrado el último trienio fue el 2021, al contabilizar 60 menores de 18 años víctimas de homicidio doloso. Le siguen el 2020, con 57 víctimas, y 56 asesinatos en 2019.

En lo que va del año han sido encontrados sin vida los cuerpos de al menos otros cinco menores de edad.

El primero de ellos fue Dylan Arturo, de cuatro meses de nacido, quien fue raptado presuntamente por su padrastro, de 18 años, el 25 de enero en Tlajomulco de Zúñiga. Cinco días después el cuerpo del bebé fue encontrado en el municipio de Juanacatlán.

Tan solo esta semana fueron hallados los cuerpos de cuatro niñas y niños: el de una bebé de ocho meses en el patio de una finca en Zapopan; el de un niño de cuatro meses con huellas de violencia en la colonia Cañada de Ricos, en Lagos de Moreno, y el de un niño y una niña, de quienes no informaron sus edades, en la ranchería Totolinilpa, en el municipio de San Gabriel.

Según estadísticas del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), en lo que va de la actual administración, 71 menores de entre 0 y 15 años murieron de manera violenta por causas relacionadas con armas de fuego, armas punzocortantes, golpes o estrangulación.

El análisis de autopsias hecho por el IJCF reveló que el grupo de edad con mayor incidencia de muertes violentas ocurridas entre el 6 de diciembre de 2018 y el 30 de diciembre de 2021, fue el de 11 a 15 años, con 44 menores fallecidos por estas causas, lo que significa poco más de la mitad de las víctimas.

Según las estadísticas del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, el año pasado fue el más violento contra los menores de 15 años en el Estado. EL INFORMADOR/Archivo

Delitos contra menores de edad en Jalisco Ilícito 2021 2020 2019 Homicidio culposo 112 95 69 Homicidio doloso 60 57 56 Feminicidios 7 7 8 Corrupción de menores 181 148 137 Tráfico de menores 1 0 0 Violencia familiar 12,620 11,053 11,053

Fuente: Sistema Nacional de Seguridad.

Ven cifra negra en feminicidios de niñas

Al menos siete de los 68 feminicidios registrados oficialmente el año pasado en Jalisco fueron cometidos en contra de menores de edad, en cuyos casos se consideró que el asesinato se cometió por razones de género.

El Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), advirtió que las cifras oficiales son imprecisas pues apenas el 27.7% de los asesinatos se tipificaron como delito de feminicidio y la mayor parte de las agresiones fueron catalogadas como homicidios dolosos. La organización subrayó que, en la cifra negra de feminicidios no clasificados como tal, habría 20 víctimas de nueve años o menos y 26 menores de 10 a 17 años, aunque en las cifras oficiales solamente se reconocen siete casos.

Apenas el pasado 31 de enero autoridades estatales reportaron la localización del cadáver de una menor de 14 años en una casa de la colonia Santa Tere en Guadalajara. Los elementos de seguridad que atendieron el caso advirtieron que a simple vista le observaron huellas de violencia. La investigación del caso fue remitida a un agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Feminicidios.

Según los reportes oficiales, se han registrado 27 feminicidios de menores de edad, en lo que va de la actual administración estatal.

CRIMEN

Análisis de la Fiscalía

Luego de asumir la titularidad de la Fiscalía del Estado, Luis Joaquín Méndez Ruiz, afirmó que durante el año pasado al menos seis de cada 10 asesinatos violentos de mujeres fueron “ejecuciones directas” donde se presume estaría involucrado el crimen organizado. Argumentó que llegaron a esa conclusión tras el análisis de características, como el tipo de armas utilizadas.

JALISCO, TERCER LUGAR

Aumentan los niños desaparecidos

Las niñas, niños y adolescentes no escapan de ser víctimas directas de desapariciones forzadas. El registro oficial de personas desaparecidas da cuenta de que actualmente en el Estado hay mil 272 menores de edad en calidad de desaparecidos o no localizados; esto representa 4.2% de los reportados en el país. De los menores desaparecidos o no localizados a nivel estatal, 679 son hombres y 593 mujeres.

Jalisco ocupa el tercer lugar nacional en menores reportados como desaparecidos, detrás del Estado de México, que tiene tres mil 655 casos y Tamaulipas, con mil 702 reportados.

Durante el año pasado, en el país cada día 13 personas entre cero y 17 años se reportaron desaparecidas o no localizadas, según el informe “Niñez desaparecida en México”, elaborado por la organización Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).

Martín Pérez García, director ejecutivo de Redim, señaló que la fuerte presencia de grupos de la delincuencia organizada incrementa el riesgo de que este sector de la población resulte afectado.

“La desprotección de niñas, niños y adolescentes en todo el país es enorme, particularmente en los escenarios de crimen organizado donde ellos tienen control territorial. La vida depende directamente de ellos y esto implica que poder salir, poder trabajar, ya depende literalmente del jefe de plaza. Particularmente Jalisco es un escenario muy crítico por el control que tiene este grupo del Cártel Nueva Generación”, expuso en una entrevista radiofónica.

Según las estadísticas del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Secretaría de Gobernación, a nivel estatal han sido localizados con vida dos mil 149 menores, de los cuales mil 392 son mujeres y 757 varones.

En contraparte, 50 menores fueron encontrados muertos. De esos, 37 eran hombres y 13 mujeres.

INFANCIA

Los riesgos

La violencia familiar en Jalisco aumentó durante el año pasado, según cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y los delitos contra la familia aumentaron de 12 mil 972 a 13 mil 546 casos entre los años 2020 y 2021.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) advierte que las adolescentes de 12 a 17 años representan el 80% de las desapariciones de personas menores de 18 años en México.

En México, seis de cada 10 mujeres adolescentes de entre 15 y 17 años han sufrido al menos un incidente de violencia ya sea emocional, física, sexual o económica, a lo largo de su vida

Las niñas y las adolescentes enfrentan violencia en todos los espacios en que habitan: su hogar, la escuela, las calles, espacios comunitarios, el ciberespacio. Esta violencia proviene tanto de personas cercanas, familiares y amistades, como de personas desconocidas.

La Unicef advierte que persisten múltiples barreras relacionadas con su edad que les impiden recibir oportunamente servicios adecuados y acceso a la justicia.

Los menores expuestos a la violencia intrafamiliar en sus casas corren mayor riesgo de sufrir abuso físico y tener problemas de salud mental y física, advierten especialistas. Estudios de la Oficina para la Salud de la Mujer (OASH, por sus siglas en inglés) exponen que los niños también tienen mayor posibilidad de tener comportamientos violentos en sus relaciones futuras.

La violencia familiar en Jalisco aumentó durante el año pasado. EL INFORMADOR/Archivo

HECHOS RECIENTES

Detienen a maestro por abuso

Ayer se dio a conocer que un sujeto señalado por agredir sexualmente a una menor de edad permanecerá en prisión preventiva después de que personal de la Unidad de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes de la Fiscalía del Estado aportó los datos de prueba necesarios para que un Juez de Control y Oralidad le iniciara proceso penal.

Los hechos se registraron a partir de febrero de 2019 en una finca ubicada en calles de la colonia Jardines del Nilo, en Guadalajara, donde Jesús, de 42 años, tenía una escuela de inglés a la que asistía su víctima quien era menor de edad, a quien agredió sexualmente.

Durante la integración de la carpeta de investigación, el agente del Ministerio Público reunió los datos prueba para solicitar una orden de aprehensión en contra del sujeto la cual se cumplimentó recientemente, informó la Fiscalía del Estado por medio de un comunicado.

En otro caso de violencia en la Entidad, Valeria, de casi dos años, falleció intoxicada en el municipio de Tototlán.

Señalaron que presuntamente murió luego de comer una galleta envenenada que aventaron para su perro. Otra menor está grave porque también probó el alimento. En redes sociales, colectivos de protección animal lamentaron los sucesos, y consideraron que el hecho se pudo evitar si las autoridades cumplieran la ley contra el maltrato de mascotas.

TELÓN DE FONDO

Exponen casos

El año pasado, en Jalisco se presentaron 118 denuncias por corrupción de menores y en 68 casos las agresiones fueron contra niñas o adolescentes.

La reciente investigación en contra del magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, José de Jesús, captó la atención pública por tratarse de un juzgador acusado por el presunto abuso de una menor. El caso pondría en evidencia que estas conductas se registran en cualquier estrato o ámbito social.

En los últimos siete años se han presentado mil 31 denuncias por corrupción de menores; el 62% de los casos corresponde a hechos en contra de mujeres.

Tras la aprobación de reformas al Código Penal Federal para que el delito de abuso sexual contra menores de edad no prescriba, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analiza la constitucionalidad de la medida. El tema llegó a la Corte luego de que un sujeto acusado del delito en Guanajuato, promovió un juicio de amparo indirecto en el que alegó que el delito estaba prescrito. En una primera instancia la jueza de Distrito negó la protección pero el acusado recurrió a un Tribunal Colegiado, que finalmente solicitó a la SCJN la revisión del caso.

Apenas en abril del 2021, el Congreso de la Unión avaló reformas al Código Penal Federal para establecer que no prescriban la pederastia, violación, acoso sexual, así como distribución de pornografía infantil, corrupción de niños y adolescentes, y lenocinio.

