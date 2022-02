Seguridad en Jalisco: Muere niña en Tototlán por comer galleta envenenada que era para su perro

Luego de presuntamente comer una galleta envenenada que aventaron para su perro, Valeria, de casi dos años, falleció intoxicada en el municipio de Tototlán. La niña compartió el alimento con otra pequeña de seis años, la cual aún se encuentra delicada de salud.

Los hechos se registraron el pasado jueves 3 de febrero por la tarde, según detallaron bomberos de aquel municipio, cuando la madre de la pequeña llegó a la estación de bomberos ubicada en la calle Francisco I. Madero # 18, colonia Teodosio R. Guevara.

“De los químicos y eso no sabemos, en los análisis se sabrá. Fue aquí en la base que llegó la mamá y la niña. La menor de casi dos años, sí llegó la mamá muy alterada que la ayudáramos y se le dieron los primeros auxilios y paramédicos de aquí le dieron los primeros auxilios, aspirarla para las secreciones y al observar que no mejoraba, y pensar que era obstrucción de la vía aérea la comienzan a ventilar, aplicar oxígeno y al no observar mejoría se decidió trasladarla a Ocotlán ya que contaban con seguro del IMSS”, comentó Fabián Alcaraz López, comandante en turno de Protección Civil y Bomberos de Tototlán.

Alcaraz especificó que la otra niña de seis años fue trasladada por sus familiares a un hospital privado.

En redes sociales de colectivos de protección animal como Peludos Desamparados, Lore In y en Facebook de habitantes de Tototlán se percibe la molestia de este hecho y en un comunicado explican lo siguiente:

Peludos Desamparados publicó en sus redes un dibujo de la pequeña en compañía de su mascota en el que viene la leyenda “El caso de Valeria, no puede quedar impune” y explica lo siguiente: "¿Cómo llegó la galleta envenenada a ellas? Resulta que Valeria tiene un perrito que 'ladra mucho' y alguna o algunas personas crueles y despiadadas decidieron tirarla en el domicilio para que el perro la comiera pero quien la encontró primero fueron las niñas. Este asesinato se pudo evitar si las autoridades hicieran cumplir la ley y hubiese penas más severas para quienes quieren atentar contra la vida animal”, explica el post.

