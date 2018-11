Colectivos quieren mando civil al frente de Guardia Nacional

Unos 542 colectivos, expertos y empresarios rechazaron la creación de una Guardia Nacional militarizada y exigieron que el mando de este cuerpo de seguridad recaiga en un civil.

El coordinador de la bancada del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, explicó que si bien en la propuesta que presentaron ayer se prevé que el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) lidere las labores operativas de la corporación, negó que se busque su militarización e indicó que el próximo secretario de Seguridad Pública encabezará la estrategia.

Sin embargo, María Elena Morena, presidenta de la asociación Causa en Común, resaltó que el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró que el Ejército tomará las decisiones y se encargará del tema administrativo.

“Es una guardia militar, aunque digan que no. Si estuviera abajo del secretario de Seguridad, no sería un mando militar. En las adscripciones que presentaron la semana pasada, de las 266 demarcaciones, el mando va a ser militar o marino. ¿Cómo pueden decir que no va a estar militarizado?”.

A través de un escrito, los organismos señalaron que crear una Guardia Nacional militarizada es una “falsa salida” a la crisis de inseguridad que atraviesa el país y recomendaron considerar un proyecto de rescate de la Policía Federal.

Enfatizaron que esta medida, una de las ocho que integran el Plan de Paz y Seguridad de la próxima administración federal, representa el colapso final de las policías locales, “que nunca tuvieron posibilidad de desarrollarse”.

Entrevistado en un noticiario radiofónico, Delgado indicó que se busca que la Guardia Nacional arranque con 46 mil elementos de las policías Naval Militar (se prevé que uniformados de la Policía Federal se integren) que recibirán preparación en uso de la fuerza y en materia de derechos humanos.

El legislador agregó que las faltas que cometan los efectivos serán conocidas por la autoridad civil y los detenidos serán remitidos al Ministerio Público y no podrán ser resguardados en instalaciones militares.

La propuesta de Morena indica que la Guardia Nacional existirá mientras persista la crisis de violencia e inseguridad. EL INFORMADOR/Archivo

GUÍA

¿Qué incluye la propuesta?

La iniciativa de Morena contempla la modificación de 13 artículos constitucionales para la implementación de la Guardia Nacional. Estos son algunos de los ajustes que se impulsan:

Definición jurídica. La figura de la Guardia Nacional ha sido utilizada con anterioridad en la historia del país y aparece mencionada en varios pasajes de la Constitución, pero su papel no estaba definido. Las modificaciones al Artículo 21 enfatizan las tareas que llevaría a cabo y quiénes la conformarían.

Juzgados por civiles. A pesar de que el cuerpo de seguridad estaría integrado en gran medida por miembros de las policías Militar y Naval, los cambios a los artículos 13 y 16 señalan que la Guardia no podrá trasladar detenidos a instalaciones militares y sus infracciones serán juzgadas en el ámbito civil.

Reconocimiento de la Corte Penal Internacional. Una reforma en el Artículo 21 establece que el Estado reconocerá la jurisdicción de este tribunal encargado de juzgar en crímenes de lesa humanidad. Actualmente, el Senado debe aprobar su jurisdicción en cada caso particular.

Control total del Ejecutivo. La propuesta busca derogar el apartado IV del Artículo 76, que establece que el Senado debe aprobar el uso de la Guardia. Cambios adicionales en el Artículo 89 dan facultades completas respecto al uso de la corporación al Ejecutivo.

Proponen definir continuidad de la Guardia Nacional en tres años

La propuesta que presentó ayer el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para crear la Guardia Nacional incluye un apartado en el que se indica que la institución se mantendrá mientras persista la crisis de violencia e inseguridad en el país.

Sin embargo, en la iniciativa, en la que se busca reformar 13 artículos de la Constitución, se resalta que el Ejecutivo federal y el Legislativo deberán llevar a cabo una evaluación de esta política tres años después de su implementación.

En una entrevista radiofónica, el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, afirmó que en ese lapso ambos poderes podrían definir el seguimiento o la desaparición de esta dependencia, a la cual se busca dotar de 150 mil miembros de las policías Naval, Militar y Federal, pero que arrancaría con 46 mil.

No obstante, a través de un posicionamiento por escrito, 542 organismos y expertos en materia de seguridad rechazaron la medida y exigieron al Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), detenerla y optar por el desarrollo de las instituciones civiles de seguridad.

En el documento, los firmantes recomendaron rescatar a la Policía Federal, corporación en la que, aseguraron, se mantienen capacidades de investigación, tecnológicas y operativas para atender delitos de alto impacto.

“Es viable considerar un proyecto de rescate de la Policía Federal para, de ahí, conformar un cuerpo nacional de policía, bajo un mando civil y sujeto a las leyes civiles. Por lo tanto, no es verdad que el país no tenga opciones. Sí las hay, pero deben estudiarse y considerarse sin prejuicios, sin etiquetas, y al margen de proyectos políticos personales”.

Agregaron que si bien son conscientes del problema de inseguridad en el que se encuentra el país y valoran la labor del Ejército, la gravedad de la propuesta militarista debe valorarse.

“Con una Secretaría de Gobernación debilitada y disminuida, con una Secretaría de Seguridad Pública a la que se ordena enviar policías federales a conformar la Guardia Nacional, sin fiscalías dignas del nombre y con presupuestos redirigidos a la Secretaría de la Defensa Nacional, ¿quién o qué limitará, fiscalizará o sancionará la operatividad militar en el país?”, se acentuó en el texto.

Las fuerzas armadas son la única institución que puede contrarrestar la violencia de los cárteles del narcotráfico, opina experto. EL INFORMADOR/Archivo

TELÓN DE FONDO

El Ejército seguirá en las calles

El 14 de noviembre, Andrés Manuel López Obrador, Presidente electo, presentó el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, en el que se propuso la creación de una Guardia Nacional para combatir la violencia e inseguridad.

“Existe una con estas características en otros países, con la particularidad de que está a cargo de las Fuerzas Armadas. Es el caso de la Guardia Civil española… y de la Gendarmería de Francia”, comentó.

Este medio publicó que, bajo el mando del Ejército, que seguirá en las calles, el país se dividirá en 266 coordinaciones territoriales. El próximo año comenzará con 150, pero el objetivo es que en 2021 opere de forma integral hasta con 150 mil agentes (iniciarán con el reclutamiento de 50 mil elementos de manera progresiva).

El futuro secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, expuso una síntesis de los ocho ejes que se pretenden ejecutar. El más importante es erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia.

Otro de los puntos busca reformular el combate a las drogas y reorientar los recursos confiscados a delincuencia para aplicarlos a la reinserción social y desintoxicación de adictos. Durazo dijo que, con la regulación de algunos estupefacientes, como la mariguana, “se pondrá fin a uno de los motores de la inseguridad y del quebrantamiento del Estado de Derecho”.

LA VOZ DEL EXPERTO

La única opción

Jorge Tejada (investigador del ITESO)

El académico destacó que la creación de la Guardia Nacional no es la mejor opción, pero sí la única que tiene el Presidente electo.

“Las Fuerzas Armadas son las únicas que, por su preparación táctica y por su número, pueden, en el corto plazo, atender la emergencia de la violencia que generan los cárteles. Sin embargo, la lectura integral del Plan Nacional (de Paz y Seguridad 2018-2024) indica que hay un ataque de fondo a las causas de la violencia”.

Tejada, miembro del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos, resaltó que la creación de este cuerpo de seguridad es una medida prudente, pues conlleva reflexión y conocimiento de la situación que atraviesa el país.

Acentuó que un aspecto positivo de esta propuesta es que busca aprovechar la capacitación que tienen los policías militares en la investigación de los delitos y en cadena de justicia.

“En el modo como se están haciendo las cosas con esta nueva Guardia Nacional, con un marco jurídico desde la Constitución, también podemos ver que hay una reconciliación de las Fuerzas Armadas con el sector político, lo que debería provocar una mayor lealtad”.

López Obrador ofrece perdón a los corruptos no procesados

El Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que perdonará a corruptos que no tengan iniciados procesos judiciales.

“Sí, es un perdón. Así. Eso es lo que se está planteando, decirle al pueblo de México: punto final, que se acabe la historia trágica, horrenda de corrupción e impunidad, que se acabe la política antipopular, entreguista y que comencemos una etapa nueva y que ya inicie una nueva historia”, afirmó.

En entrevista tras llevar una ofrenda floral a Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, a espaldas del Jardín Lecumberri, López Obrador detalló que su plan es que hacía adelante de su Gobierno “no haya perdón para ningún corrupto”.

“Yo no soy cacique. No aspiro a ser un dictador, yo soy demócrata. Entonces, no es darle la orden al Poder Judicial o al Poder Legislativo, que son independientes, de que se detengan procesos que se han iniciado por delitos de corrupción. Todo lo que esté en curso se tiene que concluir y la autoridad competente lo tiene que resolver”, explicó.

Expresó que en su Gobierno no apostarán a la persecución. “Lo que he venido diciendo es que no es mi fuerte la venganza y que no creo que sea bueno para el país el que nos empantanemos en estar persiguiendo a presuntos corruptos. Si se operara por eso, si somos honestos, tendríamos que empezar por los de arriba y no sólo los de ahora, sino tiempo atrás”.

SUN

El Presidente Enrique Peña encabeza la ceremonia de condecoraciones y ascensos por el CVIII Aniversario de la Revolución Mexicana. NOTIMEX/J. Pazos

Tras revés, Peña ve vacío para regular a las Fuerzas Armadas

El Presidente Enrique Peña Nieto advirtió que con la decisión de la Suprema Corte sobre la Ley de Seguridad Interior nuevamente el país está ante un “vacío legal” que dé certeza a la actuación militar en la materia.

Al encabezar en Campo Militar Marte la Ceremonia de Imposición de Condecoraciones y Ascensos, el Mandatario enfatizó que corresponderá a la nueva Legislatura y al próximo Gobierno de la República dar certeza jurídica al Ejército, Fuerza Aérea y Armada en tareas de seguridad.

En el marco del CVIII Aniversario de la Revolución Mexicana, Peña asentó que hacer frente al reto de seguridad pública en el país “habría sido impensable” sin la participación de las Fuerzas Armadas.

Acompañado por los titulares de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, y de la Marina, Vidal Soberón, dijo que el apoyo castrense en esta materia es subsidiario y temporal, y se brinda a distintos estados a petición expresa de los gobernadores.

“Ante la debilidad de las policías locales, haber procedido de otra forma habría significado abandonar a su suerte a la población afectada. Frente a esta realidad es indispensable contar con un marco jurídico que regule la participación del Ejército, Fuerza Aérea y Armada en materia de seguridad interior.

SUN