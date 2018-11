La Guardia Nacional estaría integrada por 46 mil elementos: Delgado

El coordinador de la bancada mayoritaria de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, dio a conocer que, de entrada, la Guardia Nacional estaría integrada de 46 mil elementos que conforman la Policía Militar (36 mil elementos) y de la Policía Naval (10 mil efectivos).

"No desaparece la Policía Federal porque hay un tránsito de algunos de sus elementos a la Guardia Nacional"

En conferencia de prensa, Mario Delgado precisó que la Policía Federal no desaparecerá, pero se prevé que haya un tránsito de algunos de sus elementos a la Guardia Nacional y dijo que quienes así lo busquen, tendrán que cumplir ciertos requisitos como exámenes.

"No desaparece la Policía Federal porque hay un tránsito de algunos de sus elementos a la Guardia Nacional. No va a desaparecer como Policía Federal, va a prevalecer, de acuerdo a esta iniciativa, quienes integren a la Guardia Nacional tendrán que cumplir ciertos requisitos, entonces no desaparece; gradualmente se van a ir pasando los elementos que acrediten a la Guardia Nacional, que vayan acreditando los exámenes van a ir pasando a la Guardia Nacional", dijo Mario Delgado.

Rechazó las críticas en el sentido de que con la Guardia Nacional se estaría militarizando al país, pues ellos, dijo, van en camino diferente por el que transitaron las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y afirmó que con este nuevo cuerpo de seguridad se va a desmilitarizar al país.

"¿Por qué se trata de una desmilitarización? Porque al crear la Guardia Nacional como un cuerpo específico para atender la seguridad pública con una Ley Orgánica específica, que regulará el uso de la fuerza, protegerá los derechos humanos y permitirá la profesionalización en materia de seguridad pública. Permitirá entonces que el Ejército se dedique a lo que establece la Constitución, entonces contrario a lo que se ha dicho, en lugar de militarizar vamos hacia una desmilitarización", explicó Mario Delgado, acompañado de distintos legisladores de su bancada.

Agregó que la Guardia Nacional tendrá que hacer una evaluación a los tres años por parte del Legislativo y por parte del Ejecutivo a partir de la crisis de violencia que existe en el país.

"Contrario a lo que se ha dicho, en lugar de militarizar vamos hacia una desmilitarización"

"Vamos a hacer una evaluación a los tres años, vamos a tener resultados con este nuevo cuerpo de seguridad", apuntó.

Explicó que no hay ningún plazo forzoso para la transición de la Policía Militar, Naval y Federal a la Guardia Nacional y también informó que no es obligatorio que se apruebe esta iniciativa antes del 1 de diciembre próximo cuando toma protesta, Andrés Manuel López Obrador.

"No es posible retirar al Ejército de las calles porque quedarían muchas zonas en la indefensión, por eso se crea la Guardia Nacional, pero no se crea para continuar la estrategia de la guerra, sino para iniciar el proceso de construcción de la paz, por eso la Guardia Nacional se engloba dentro del Plan de Seguridad y Paz y es uno de los ocho ejes que se tienen.

"Es decir, se pasa de la guerra, al proceso de construcción de paz y por eso esta Guardia Nacional a lo que nos lleva es que el Ejército pueda, en el mediano plazo, estar ya en las funciones que le señala exclusivamente la Constitución y la Guardia Nacional en las tareas, que en caso de aprobarse estas reformas, tendrán asignadas para mantener el orden la paz y la seguridad pública y la protección de las personas", agregó Delgado.

JM