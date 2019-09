Cinco vialidades de ZMG concentran accidentes con presencia de alcohol

Cinco vialidades de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) concentran los accidentes donde participaron conductores con resultado positivo en la prueba de alcoholemia.

Vía Transparencia, la Secretaría de Transporte (Setran) informa que, de enero de 2017 a julio de 2019, registró 103 hechos con estas características, de los cuales 81 fueron choques y 22 eventos contra objetos fijos.

“Los alcoholímetros y radares de fotoinfracción son dispositivos auxiliares, no hay que ponerlos como principales para bajar los accidentes. Ayudan a reforzar medidas estructurales y resuelven de forma paliativa, pero no de fondo”.

Periférico es la vialidad con más percances, con 13. Le siguen las avenidas Acueducto, con cuatro (dos en el cruce con Federalistas), y Federalismo, que también suma cuatro. Carretera a Morelia tiene tres y con ese mismo número está Javier Mina y Prolongación Avenida Vallarta. Lo anterior significa que uno de cada cuatro ocurrió en estas vías.

Doctor R. Michel, Adolf B. Horn, Ávila Camacho, Pedro Parra Centeno y 8 de Julio registran dos eventos cada una.

Por municipio, la mayoría de los incidentes ocurrieron en Guadalajara (41), Zapopan (29), Tlajomulco (16), Tlaquepaque (13) y Tonalá (4).

La Setran detalla que en el periodo mencionado se documentaron 128 muertos en la ciudad por accidentes viales relacionados con la ingesta de alcohol.

Raúl Díaz, académico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), considera que se deben contemplar cambios a la legislación, fomentar una cultura vial y el diseño físico de la metrópoli. Por ejemplo, prohibir desde la ley que los automovilistas tengan la opción de dar vuelta a la derecha continua.

Sobre la planificación, indica que se deberían implementar más cruceros seguros y ampliar banquetas.

Por homicidios en accidentes, 9 de cada 10 están en la cárcel

Entre enero de 2013 y julio de 2019, la Fiscalía del Estado emitió 159 sentencias condenatorias por el delito de homicidio culposo o involuntario en relación con los accidentes de tránsito en la metrópoli, de un total de 168 veredictos, informa la dependencia vía Transparencia.

Eso significa que condenan 9 de cada 10 casos de homicidio culposo vinculados a percances viales. Además, la mayoría de los delitos de homicidio culposo se relaciona con accidentes de tránsito. La Fiscalía indica que en el periodo mencionado, 177 personas fueron sentenciadas por este delito; es decir que solamente nueve eventos no se relacionan con un percance vial.

“En los pequeños casos que no hay un acuerdo es porque el imputado no tiene recursos o sostiene su inocencia… o las víctimas no quieren llegar a un acuerdo o quieren verlo en la cárcel. Esos casos son los que llegan a las etapas judiciales y llegan a sentencia”.

En situaciones ocurridas al interior del Estado, la Fiscalía Regional reporta que de 2013 a julio de 2019, se han emitido 158 sentencias por el delito de homicidio culposo. Aunque no precisa cuántos eventos se relacionan con accidentes de tránsito.

Jorge Tejada Montaño, profesor del Departamento de Estudios Sociopolíticos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), explica que pudiera parecer que las cifras evidencian una alta efectividad. Sin embargo, el académico remarca que, a diferencia de otros delitos de alto impacto, como robos a coche, extorsiones, secuestros o el propio homicidio intencional, el homicidio culposo se puede resolver con el pago de la reparación del daño, que se hace a víctimas o deudos.

También recuerda que en el nuevo sistema penal es más fácil obtener acuerdos por medio de la justicia alternativa, lo que estimula que pocos asuntos terminen en un proceso judicial.

De enero de 2013 a julio de 2019, fallecieron tres mil 520 personas en accidentes viales registrados en la metrópoli, de las cuales 676 murieron tras accidentes donde hubo presencia de alcohol, según la Setran.

El "torito" es una medida disuasoria más no la clave para reducir accidentes. ARCHIVO / EL INFORMADOR

Bajan percances, pero se mantienen en las mismas vialidades

Aunque desde 2013 se ha registrado una baja en el número de accidentes en la metrópoli, donde participaron conductores con resultados positivos en la prueba de alcoholemia aplicada y ratificada por el Ministerio Público, la incidencia se mantiene en las mismas arterias.

La Setran documenta 111 accidentes con estas características en 2016. En ese año, las vialidades que concentraron los percances fueron Periférico (15), Federalismo (4), Carretera a Morelia (4) y González Gallo (4). Mientras que las arterias que registraron tres incidentes son Lázaro Cárdenas, Calzada Independencia, Circunvalación y 8 de Julio.

Por ejemplo, de los 15 accidentes en Periférico, cuatro fueron en el cruce con la calle José Parres Arias. Aunque la arteria sigue siendo la que acumula más percances, desde ese año el crucero no registra accidentes en los que participaron conductores con resultado positivo en la prueba de alcoholemia.

A la inversa, en 2016 no se registraron choques en la Avenida Acueducto, contrario a la alta incidencia que se ha documentado desde 2017.

En 2015 se documentaron 201 accidentes, con 163 muertes: la cifra más alta en número de fallecidos entre 2013 y 2019.

Periférico concentró 25 percances, seguido de Circunvalación (9), Lázaro Cárdenas (6), Avenida Patria (5), Mariano Otero (5), Adolf B. Horn (5), Carretera a Zapotlanejo (4), Carretera a Morelia (4) y Federalismo (4). Las últimas dos arterias siguen apareciendo en la estadística de 2017 a la fecha.

Un año anterior se registraron 276 accidentes, principalmente en las avenidas Periférico (34), Calzada Independencia (10), Lázaro Cárdenas (9), Patria (9), 8 de Julio (7), Federalismo (7), Circunvalación (6), López Mateos (6) y Carretera a Tesistán (5).

Raúl Díaz, académico del ITESO, enfatiza que es importante preparar programas integrales para que el problema se erradique por completo, “por ejemplo, en algunos lugares donde ya bajó la siniestralidad, como Periférico y López Mateos, que era el crucero más peligroso. Ya tenemos infraestructura distinta. Debemos pensar la ciudad en una manera integral, con medidas de seguridad permanentes también para los peatones”.

Jalisco, líder en accidentes de tránsito fatales

Jalisco se colocó en primer lugar a nivel nacional en accidentes de tránsito fatales, con 351 incidentes, de acuerdo con cifras preliminares de accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas y suburbanas del 2018, publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En la segunda posición de este indicador se encontró Sinaloa (278), seguido de Chihuahua (270) y Nuevo León (229). La Entidad que registró menos accidentes fue Colima, con 22 percances.

A pesar de que Jalisco ocupa el primer lugar en el conteo nacional, en los últimos ocho años (2010-2018), el número de accidentes disminuyó un 55.9%, reportó el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG).

El año con menos percances fue 2017, con una suma de 24 mil 465 accidentes. De esa cifra, Guadalajara ocupa el primer lugar con ocho mil 071.

Sin embargo, en ese mismo año también se registró que la Entidad lideraba la incidencia o el número total de fallecimientos por accidentes viales en zonas urbanas, con 345 víctimas.

Por cuestiones como lesiones, discapacidad o fallecimientos, los accidentes viales le cuestan al sector salud mexicano más de 120 mil millones de pesos al año, según la investigación “Accidentes automotrices como problema de salud pública”, presentada por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. De acuerdo con el documento, con esos recursos se podrían alimentar a tres millones de niños durante todo un año.

Homicidios culposos en la metrópoli Año Homicidios culposos Relacionados con accidentes de tránsito 2019 16 15 2018 14 14 2017 22 20 2016 28 27 2015 28 27 2014 21 20 2013 32 31

Fuente: Fiscalía de Jalisco.

Accidentes con participación de conductores alcoholizados en la ciudad 2019 8 2018 40 2017 55 2016 55 2015 201 2014 276 2013 250

Fuente: Secretaría de Transporte.

Datos adicionales

Este medio publicó que en los primeros siete meses del año suman 33 personas que fallecieron por la combinación del alcohol-volante, de forma directa o indirecta. Del total, solamente tres fallecimientos se registraron en la metrópoli, por lo que es la cifra más baja desde 2012.

En 2012, antes del inicio del programa Salvando Vidas, se documentaron 365 muertes en las que se relacionó el binomio alcohol-volante; es decir, un fallecimiento al día, en promedio.

Las muertes han disminuído pero se concentran en la mismas vialidades. ARCHIVO / NOTIMEX

“Hay más elementos de prueba”

Marco Antonio González Mora, académico de la División de Estudios Jurídicos de la UdeG, considera que el alto número de sentencias condenatorias en el delito de homicidio culposo obedece a que en un accidente vial existen más elementos probatorios que en otro tipo de delitos.

“Existe el conocimiento de quién cometió el delito, vehículos, características, número de placas, hay más elementos de prueba. Lejos de eso, lo pongo en beneficio de duda, no contamos con una capacitación. En algunos casos se pueden desvanecer pruebas, y no se alcanzan a lograr sentencias por actos de corrupción”.

Concuerda en que lo primero que se busca es llegar a un convenio mediante la justicia alternativa. Detalla que la reparación del daño se calcula de acuerdo al delito y con base en el salario.

Aunque el Código Penal habla de hasta 10 años de prisión, los años pueden aumentar conforme las pruebas y agravantes, por lo que se pueden sumar hasta 15 años en cárcel.

Enfatiza que además de los accidentes de tránsito, otros hechos relacionados con delitos de homicidio culposo pueden ser eventos vinculados con defensa propia.

Por su parte, Jorge Tejada Montaño, académico del ITESO, agrega que otra explicación sobre el alto índice de sentencias condenatorias en el tema de homicidio culposo puede ser que las personas que deciden iniciar un proceso penal es porque tienen certeza de que van a ganar el caso, ya que desde el principio existen pruebas en donde se determinan los culpables.

Detalla que influye que la persona pueda pagar abogados y peritos particulares para contar con un dictamen más completo.

Explica que los casos de responsabilidad compartida se dan cuando no se puede determinar quién tuvo la culpa o los dictámenes indican que fue imprudencia de ambos conductores.

Ejemplifica que dos personas chocan en una esquina, pero a la hora que se hacen las investigaciones, se dan cuenta que el semáforo funciona mal. “El dictamen sale inconcluyente, no se puede determinar quién tuvo la culpa. Cuando eso pasa, el fiscal dice que lleguen a un acuerdo”.

Menciona que con el perdón legal, se cierra el caso. Y para solicitar la justicia penal se tiene un plazo de meses, de lo contrario se termina la facultad del Estado para investigar. “Existe una probabilidad más alta de morir cuando hay una víctima de una persona alcoholizada. Cuando se trata de un accidente asociado al consumo de alcohol, la ley es clara: habrá responsabilidad penal. Aunque son buenas cifras de condenas, la prevención y el operativo Salvando Vidas son una alternativa de hacer conciencia”.

¿Qué dice el Código Penal de Jalisco?

El delito es culposo cuando se comete sin dolo, pero por imprudencia o negligencia.

El Artículo 48 del Código Penal de Jalisco indica que los delitos culposos se sancionarán con prisión de tres días a ocho años y suspensión.

Sin embargo, establece que por culpa grave, se aplicará la sanción de cuatro años un mes a 10 años de prisión. Se considera culpa grave si en los homicidios o lesiones, ocurren circunstancias como conducir con exceso de velocidad.

También cuando al sujeto activo se le detecten más de 150 miligramos de alcohol por 100 mililitros de sangre, o conduzca bajo el influjo de estupefacientes o psicotrópicos de los señalados en la Ley General de Salud, cuando conforme a dictamen pericial se pruebe que esas substancias alteren la facultad para conducir. O se niegue a proporcionar muestra de sangre o aire espirado para las pruebas.

Recomendaciones de seguridad vial

El Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes emitió siete recomendaciones básicas para transitar por la vía pública: