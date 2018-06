Candidatos de Jalisco montan show para atacar

Martha Rosa Araiza, candidata del Panal

“Necesitamos incautar los bienes (de la delincuencia). Necesitamos un fiscal autónomo independiente, que sea elegido por el voto. Tenemos que luchar contra la corrupción y la impunidad. Los malos Gobiernos nos tienen sumidos en la impunidad y corrupción. (Antonio) Cruces Mada es un ejemplo… y lo que se hizo es que se quedaron callados”.

“Esa transversalidad del medio ambiente y sustentabilidad la meteremos a la educación. Hay gente en la calle luchando por defender los pulmones que quedan en los municipios y los gobernantes siguen otorgando licencias. En mi Gobierno eso no va a pasar, tendremos mano dura. Vamos a implementar la universidad virtual, no construiremos otro elefante blanco”.

“Hemos denunciado una y otra vez, pero los directivos tienen su protección. Cuando vamos y tocamos puertas dicen: ‘Mañana te llamo, mañana ven’. Es importante que todos denunciemos e impulsemos la transparencia, pero la gente no quiere denunciar porque no hay un fiscal autónomo e independiente, electo por voto, por esa razón no se aplica la mano dura”.