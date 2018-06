Debaten candidatos sobre gobernabilidad y seguridad en Jalisco

Los siete candidatos a la gubernatura de Jalisco debatieron esta noche sobre gobernabilidad, seguridad, desarrollo humano, educación, innovación, finanzas, obra pública, transparencia, rendición de cuentas y combate a corrupción.

En el Ex Convento de las Capuchinas de la Casa de la Cultura de Lagos de Moreno debatieron los candidatos de Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro Ramírez; del Partido Acción Nacional (PAN), Miguel Ángel Martínez Espinosa; y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Miguel Castro Reynoso.

Asimismo, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Carlos Manuel Orozco Santillán; del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Salvador Cosío Gaona; de Nueva Alianza, Martha Rosa Araiza Soltero; y de la coalición Juntos Haremos Historia, Carlos Lomelí Bolaños.

El primer bloque fue iniciado por Lomelí Baños, abanderado de los partidos del Trabajo, Encuentro Social y Morena, quien señaló que, de ganar la elección, trabajará en la capacitación continua, educación y creación de un grupo científico contra el crimen para acabar con la red financiera.

Castro Reynoso habló de dotar de una total autonomía a la Fiscalía del Estado y de más recursos al sistema judicial, capacitación u licenciatura en seguridad pública; un sólo mando, y cultura de paz para todos los jaliscienses.

Mientras, Martínez Espinosa ofreció duplicar e presupuesto en materia de seguridad, carrera y inteligencia policial; "la comisión de delitos se ha disparado, por lo que reitero la necesidad de profesionalizar las corporaciones policiales", dijo.

Alfaro Ramírez señaló que el tema de seguridad es el más reclamado por los jaliscienses, por lo que en su propuesta contempla llevar a los delincuentes a la cárcel y no an la calle, así como impulsar "la limpieza" de Poder Judicial y del Ministerio Público.

Primer Bloque: La o el candidato dará respuesta al planteamiento realizado por la ciudadanía, después,

la moderación formulará preguntas de seguimiento respecto de la respuesta ofrecida por el candidato o candidata en su participación. #DebateGubernatura #EnVivo pic.twitter.com/7co9DUYaEo — IEPC Jalisco (@iepcjalisco) 11 de junio de 2018

Por su parte, Cosío Gaona prometió crear un escuadrón de pacificación para comunidades, barrios y colonias, así como 100 nuevas agencias del Ministerio Público, nuevo Código Penal con tipificación de delitos, así como penas más severas; adecuación de estructuras, una sola pero fuerte y autónoma, fiscal autónomo.

Orozco Santillán, en tanto, habló de la pobreza y desigualdad, del abandono de casas de interés social por falta de capacidad de pago, pero aclaró que es falso que la pobreza genere criminales.

A su vez, Araiza Soltero se pronunció por "mano dura" contra el delincuente, incautación de bienes, gobernabilidad transversal, fiscal autónomo e independiente, y digitalizar trámites para acabar con la corrupción, además de la capacitación de la policía.

En el segundo bloque donde se abordó el tema Desarrollo Humano, Educación e Innovación, Castro Reynoso propuso el programa Jalisco Bilingüe para primaria y secundaria para que dos millones de jóvenes dominen el idioma inglés. Planteó invertir en educación deportiva y arte, además de crear un solo sistema de educación media superior y abrir 30 mil nuevos espacios en una nueva universidad pública.

Martínez Espinosa señaló, en tanto que las escuelas rurales merecen mayor apoyo por atender a grupos vulnerables. Se pronunció por la permanencia escolar y formación de docentes continua que garantice una educación de calidad, pues, dijo, se debe ayudar a quienes menos saben y tienen.

Por su parte, Alfaro Ramírez mencionó que impulsaría una reforma educativa enfocada en "Educar para la vida", que incluye escuelas de tiempo completo; invertir 12 mil 700 millones de pesos para infraestructura y mil millones de pesos para ampliar la red de internet. Señaló que se reforzarán las materias de formación cívica y educación física, además de darles alimentación sana y balanceada a los alumnos.

En su intervención, Cosío Gaona aseguró que invertiría tres mil 800 millones de pesos adicionales de presupuesto para el tema de educación con el objetivo de lograr cohesión social y desarrollo regional. Por ello apuntó que es necesario transparentar la recaudación del Impuesto sobre la Nómina para que se utilice en temas educativos.

Orozco Santillán se pronunció por ser congruentes con la Ley de Participación Social y aseguró que les daría más recursos a las organizaciones de la sociedad civil que impulsen la inclusión y la cultura de la paz; también señaló más inversión en educación.

Araiza Soltero, a su vez, destacó la lucha de los maestros en el sector de la educación en Jalisco y criticó la falta de acceso a las escuelas que tienen niños en la entidad. Indicó que trabajaría por el respeto a los derechos humanos y proyectó la creación de una universidad virtual.

A su vez, Lomelí Bolaños expresó que impulsaría la cultura y artes a través de 123 casas de cultura a las cuales, dijo, incrementaría su presupuesto y maestros. Destacó que financiaría a artistas jaliscienses en sus proyectos por un año, otorgándoles seguridad social y salud, además de promover sus productos.

En el tercer bloque del debate se debatieron los temas Finanzas, Obra Pública, Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción.

Martínez Espinosa planteó apostar a la eficacia del Sistema Estatal Anticorrupción, "hay que dotarlo de presupuesto, dar autonomía plena a la Fiscalía del estado, y vamos a seguir la huella del dinero para dar con quienes se han enriquecido a la mala y ponerles penas graves que no alcancen libertad bajo fianza".

Alfaro, en tanto, dijo que generará condiciones para que la inversión productiva "pueda radicarse en Jalisco y brindar oportunidades de desarrollo en términos laborales y de inversión productiva, y vamos a alentar el fortalecimiento cadenas productivas que tienen un gran potencial de desarrollo en nuestro estado".

Por su parte, Cosío Gaona propuso eliminar a la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) y a la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder) de Jalisco para crear el Instituto de Desarrollo Regional, "que será autónomo al gobernador, que tendrá un consejo de administración, un consejo de seguimiento y una comisión de evaluación y asignación de la obra pública con compromiso social".

Tercer bloque: Las candidaturas responden al planteamiento realizado por la ciudadanía sobre Finanzas y Obra Pública, Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción.

La moderación formulará preguntas de seguimiento #DebateGubernatura #EnVivo @CANAL44TV pic.twitter.com/g39sGBIZW4 — IEPC Jalisco (@iepcjalisco) 11 de junio de 2018

Orozco Santillán prometió "poner atención en las compras en el gobierno, porque los proveedores son beneficiados por los gobierno en turno, necesitamos evitar que todos los concursos y licitaciones estén a modo de ayudar a los amigos, para ello la Fiscalía Anticorrupción sancionará a todos aquellos que sean señalados, y el fiscal anticorrupción debe ser electo por las universidades públicas y privadas".

Araiza Soltero, a su vez, se pronunció por transformar todos los hospitales en la entidad; "vamos a destinar mayor inversión al sector salud, para la compra de más camas y de suficiente abasto de medicinas, y vamos a terminar con la corrupción que existe en este sector".

Mientras, Lomelí Bolaños se comprometió a acabar con la corrupción y la impunidad en Jalisco; "vamos a aplicar la ley de manera tajante, sea quien sea, así se trate de un familiar o de un amigo se aplicará la ley, habrá honestidad y transparencia en mi gobierno, porque mis principios son no mentir, no robar y no traicionar a la gente", mencionó,

Castro Reynoso planteó total autonomía al fiscal del estado y que sólo responda a los intereses de los jaliscienses, el contralor del estado lo designará el propio Sistema Estatal Anticorrupción, y vamos a utilizar la tecnología para evitar la corrupción en las licitaciones, ya que serán en línea, tranparentes, en tiempo real, para que se pague un costo justo".

El debate fue moderado por las periodistas Josefina Real y María Trinidad Rodríguez.

JB