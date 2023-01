El 12 de noviembre de 2021 el mundo y los fanáticos del pop celebraron el fin de la tutela que le concedía poder a James Spears, padre de Britney Spears, de manejar las finanzas y algunas decisiones de la vida personal de la princesa del pop. Esta resolución fue el desenlace de casi 14 años de lucha de la artista por retomar el control de su vida y se dio en parte gracias al movimiento mundial “Free Britney”, que inició en el 2019 tras el ingreso de la artista a un centro psiquiátrico ese año, y que llegó a ser un fenómeno global a favor de la cantante.

Este caso que le dio la vuelta al mundo es contado en “Jamie VS Britney: Juicios de Familia”, la serie que está disponible en HBO Max y que cuenta las dos caras de la moneda de una de las batallas legales más largas e impactantes del mundo del entretenimiento. En esta docuserie veremos por primera vez la versión de James, el pasado de la familia Spears, los problemas que tuvo Britney al convertirse en una celebridad, testimonios inéditos de colegas de Britney, y mucho más.

Aunque la vida de Britney ha sido objeto de grandes escándalos en los últimos años, sus fanáticos siempre la recuerdan por su talento, sus éxitos y el versátil repertorio de canciones que ha acompañado a varias generaciones. Desde sus 17 años, cuando lanzó su primer álbum “Baby One More Time”, Britney encontró en la música no solo una forma de vida, sino una herramienta para plasmar sus más profundos sentimientos y deseos con palabras que definitivamente resuenan en sus fans y que les permiten sentir en la princesa del pop un reflejo de sus propias vivencias.

Por eso, al escuchar canciones como “Overprotected” o “Lucky”, es imposible no sentir cada palabra como un grito de auxilio, ante la presión de crecer en un entorno como Hollywood, en el que los lentes y luces de las cámaras no dejaban de asediarla. Así que, como preámbulo del documental, te invitamos a que disfrutes, recuerdes y analices esta selección de las canciones que anunciaban -sin que lo supiéramos- la tormenta que años después tuvo que enfrentar Britney y que la llevó a una lucha legal inimaginable con su familia, como lo retrata docuserie “Jamie VS Britney: Juicios de Familia”:

