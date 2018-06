Bajan de la contienda a más de cuatro mil candidatos

Los Institutos Electorales de algunos Estados han reportado al menos cuatro mil 478 sustituciones de candidatos. Al igual que en Jalisco, los organismos electorales dicen desconocer si las renuncias obedecieron al tema de inseguridad. Sin embargo, en otras Entidades, los partidos y los propios candidatos han reportado agresiones.

Uno de los Estados con mayores problemas es Guerrero, donde se han presentado al menos 300 renuncias, a espera de que se dé el corte final. El presidente del organismo electoral, Nazarín Vargas, dice desconocer los motivos por los cuales los abanderados declinaron a sus aspiraciones. Por su parte, medios locales han reportado que las últimas 11 renuncias de quienes conformaban la planilla del PRD a la alcaldía de Cutzamala de Pinzón sí obedecieron al clima de violencia. Incluso, éstos habían sustituido a la planilla anterior que fue baja por los mismos motivos.

De acuerdo con el Informe de Violencia Política en México 2018, elaborado por la consultora Etellekt, en lo que va del proceso electoral (con corte al 12 de junio), la zona del Pacífico integrada por los Estados de Guerrero, Oaxaca, Jalisco, Michoacán, Colima y Nayarit concentran el mayor número de asesinatos de políticos con un total de 57.

El informe explica que 24 de los asesinatos han ocurrido en Guerrero y 19 en Oaxaca. En este último se ha registrado el mayor número de sustituciones de candidatos, con mil 497.

“La internación creciente de precursores para drogas sintéticas y cocaína procedente de Sudamérica, a través del litoral del Pacífico mexicano, presenta el principal desafío para la seguridad e integridad de autoridades electas en esta región del país”, se destaca en el diagnóstico.

En el Estado de México, el organismo electoral reporta 300 sustituciones. El presidente Pedro Zamudio Godínez rechaza que estén ligados a la inseguridad.

El Instituto de Michoacán reporta 736 sustituciones; Chihuahua, 84, y Tamaulipas, 51. A éstas se suman las 674 sustituciones aprobadas en Jalisco.

El caso más sonado de las renuncias ha sido la del candidato a gobernador de Puebla por el Partido Nueva Alianza, Alejandro Romero Carrero, quien decidió bajarse de la contienda, aunque asegura que lo hizo para apoyar a otro de los candidatos.

LA CIFRA

50% Seis Estados del Pacífico: Guerrero, Oaxaca, Jalisco, Michoacán, Colima y Nayarit concentran 50% de los asesinatos de políticos en lo que va del proceso electoral, de un total de 114 que se han registrado en todo el país.

Solicitan protección sólo siete en Jalisco

En lo que va del proceso electoral sólo siete candidatos han solicitado seguridad especial, en su mayoría correspondientes al Partido Movimiento Ciudadano, informa Guillermo Alcaraz.

El primero en realizar la solicitud ante el Instituto Electoral del Estado fue el abanderado del partido naranja a la gubernatura, Enrique Alfaro Ramírez. Esto, luego de que en la precampaña el candidato denunció que durante un recorrido que realizaba por el interior del Estado, elementos de la Fuerza Única lo retuvieron en un intento de provocación.

Quien también solicitó protección es el candidato de MC a la alcaldía de Chapala, Moisés Anaya, quien a mediados del mes pasado denunció que sujetos armados dispararon contra la fachada de su casa y dejaron una manta amenazante.

De estos siete, dos mujeres solicitaron seguridad: la alcaldesa de Tlaquepaque, María Elena Limón, quien busca la reelección, y la candidata a la presidencia municipal de Jilotlán de los Dolores por la coalición Por Jalisco al Frente, Ydalia Chávez Contreras, quien reemplazó a su esposo Juan Carlos Andrade Magaña, tras ser asesinado en abril pasado. Este último buscaba la reelección en este municipio.

Los que también solicitaron seguridad fueron el candidato independiente a la alcaldía de Tlaquepaque, Alberto Alfaro, y el candidato de MC a la presidencia municipal de Ixtlahuacán del Río, Pedro Haro Campo.

El IEPC se encarga de turnar las solicitudes ante la Fiscalía del Estado, quien posteriormente designa elementos de las corporaciones para brindar protección a los abanderados.

Tras los hechos denunciados por Enrique Alfaro, las autoridades estatales iniciaron mesas de trabajo para definir las estrategias de seguridad durante las campañas.

Preocupa la seguridad para el día de la elección

Aunque en Jalisco la mayoría de los candidatos ha llevado a cabo sus campañas de manera tranquila, los ataques que se han presentado contra algunos abanderados (principalmente de MC) y tras los hechos violentos que se registraron en semanas pasadas, preocupan a los partidos.

Los representantes de los partidos ante el IEPC destacan que la violencia que se desató tras el atentado del ex secretario del Trabajo y ex fiscal general, Luis Carlos Nájera, las detenciones posteriores de integrantes de grupos delincuenciales y el aumento de asesinatos, no ha sido motivo para frenar algunas candidaturas o campañas, pero podría afectar la participación de la ciudadanía el próximo 1 de julio.

“Estamos muy atentos. Lamentablemente el tema de la violencia nos afecta como partido político. Hemos perdido a dos compañeros en este proceso electoral; otro más ha sido agredido en el municipio de Chapala”, declara el representante de MC, Eloy Ruiz.

Enfatiza que la violencia no puede influir en un proceso electoral, “deben de hacerlo los votos de ciudadano, debe ser la competencia libre y respetuosa entre los partidos la que defina un resultado electoral y nunca la violencia”.

El representante de Acción Nacional, Pablo Colín, comenta que actualmente se vive un clima favorable por el ánimo de la gente y de quienes participan en la contienda, pero especifica que la preocupación es para el día de la jornada electoral.

“Los sucesos de días anteriores no han sido menores para que el jalisciense no tenga un temor fundado de que pueda suceder algo. Esperamos que el Estado y el gobernador, en específico, saquen adelante la elección”.

Por su parte, el representante suplente del Partido Verde, Francisco Islas, aclara que, aunque al inicio del proceso electoral su partido señaló que no registrarían candidatos por problemas de inseguridad en algunos municipios, finalmente esto no ha afectado durante el desarrollo de la contienda. “Probablemente en un inicio pudo haber pasado, pero ya no es el caso”.

Sin embargo, remarca que todos los partidos se sienten preocupados, pero también dispuestos a no ceder ante el tema de inseguridad, “de ahí que animamos a nuestros candidatos y tras los hechos ocurridos en estos días consideramos que sí debemos de tener nuestras reservas, pero no creo que llegue al punto de impactarnos negativamente”.

Agrega que esperan que las elecciones del próximo 1 de julio se lleven a cabo de forma pacífica y se registre una alta participación de la ciudadanía.

Lista de precandidatos y candidatos asesinados en Jalisco

Miguel García González (Morena).

Salvador Magaña Martínez (MC).

Saúl Galindo Plazola (PRD).

Juan Carlos Andrade Magaña (MC).

NUMERALIA

Sustituciones de candidatos en Jalisco

674 candidatos a diputados y alcaldes fueron sustituidos por los partidos políticos de Jalisco.

164 fueron de la coalición Juntos Haremos Historia (PT-Morena-PES).

126 del PRI.

112 del Partido Verde.

111 de Nueva Alianza.

72 de la alianza Por Jalisco al Frente.

35 de MC.

29 del PRD.

25 del PAN.

Sustituciones de aspirantes en México

4,478 sustituciones de candidatos en diferentes Estados del país.

1,497 fueron de Oaxaca.

1,136 del Estado de México.

736 de Michoacán.

674 de Jalisco.

300 de Guerrero.

84 de Chihuahua.

51 de Tamaulipas.

* Falta el corte final de las sustituciones. El plazo venció el 31 de mayo.

El caso Margarita

En la primera quincena del mes pasado, medios nacionales reportaron que sumaban más de mil renuncias de candidatos que aspiraban a cargos federales y locales. La renuncia más sorpresiva fue la de la candidata independiente a la Presidencia, Margarita Zavala.

Argumentó que su renuncia obedecía a una decisión personal, “libre y voluntaria”. Esto, a pesar de que su nombre ya aparecía en el primer bloque de boletas electorales impresas para la jornada del 1 de julio.

TELÓN DE FONDO

Suman 114 políticos asesinados

De septiembre de 2017 y hasta el pasado 26 de mayo, en el país se han registrado 114 asesinatos en contra de precandidatos, candidatos y políticos de diferentes Estados, de acuerdo al Informe de Violencia Política en México 2018.

En el documento elaborado por Etellekt Consultores, se reporta que al corte del 12 de junio, 113 políticos habían sido asesinados, a los cuales se sumaría el ocurrido este jueves en contra del candidato del PAN a la alcaldía de Taretan, Michoacán, Alejandro Chávez Zavala, quien buscaba la reelección.

De éstos, 16 eran candidatos con registro y 28 precandidatos. Además, durante el proceso electoral se han registrado 417 agresiones globales en contra de políticos, de los cuales, 106 han sido contra mujeres.

De las agresiones, 12 se han registrado en Jalisco. La Entidad con el mayor número es Puebla con un total de 47, seguido por el de Guerrero, con 44, Oaxaca y Veracruz, con 33 cada uno.

De acuerdo con el reporte, las agresiones aumentaron durante mayo en contra de candidatos de Morena. Del 8 al 26 de mayo se registraron 52, de las cuales 20 fueron contra los abanderados de este partido, principalmente en 12 Entidades del país, como Zacatecas, Ciudad de México y Chihuahua, entre otras.

Además, se registraron más de 40 atentados contra familiares, lo que provocó la muerte de 50 personas. “Las ejecuciones realizadas por comandos armados continuaron siendo el común denominador en estos asesinatos con un 67% de los casos. Mientras que otro 16% de las víctimas fue hallado con señales de tortura y violencia extrema. En total, 83% de las víctimas fueron ejecutadas con el sello característico del crimen organizado”.

En el documento se destaca que si bien las agresiones fueron a la baja en las últimas semanas, desde el inicio de la campaña se han registrado en promedio tres agresiones diarias, principalmente contra candidatos.

En días pasados, el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, informó que en lo que va del proceso electoral han sido asesinados 34 candidatos locales en 11 Estados del país, la mayoría producto de la disputa de los grupos del crimen organizado, temas de índole familiar o personal, pero a la fecha, ninguno obedecería a cuestiones electorales.

Puntualizó que los asesinatos se han registrado principalmente en Guerrero, Guanajuato y Jalisco, “y debo decirles que en el nivel federal no hay un solo incidente que haya surgido y menos aún, el asesinato de algún aspirante o candidato a cargo de elección popular alguno”.

El funcionario federal subrayó que actualmente se brinda protección a 30 candidatos que aspiran a la Presidencia, senadurías y diputaciones. Además, se ha otorgado seguridad a seis candidatos locales.

Violencia no afecta organización del proceso: IEPC

Guillermo Alcaraz, presidente del Instituto Electoral, aclara que a pesar de los hechos violentos registrados en las últimas semanas en el Estado, principalmente en el Área Metropolitana de Guadalajara, éstos no han afectado la organización del proceso electoral. “Y no lo digo como parte de la ciudadanía en su conjunto, sino como encargado de la organización de las elecciones: no hemos tenido un impacto”.

"La organización se mantiene, no tenemos ningún tema que, de alguna manera, obstaculice el desarrollo del proceso en términos de violencia".

Debido a que en el proceso de 2015 también se registraron actos violentos durante el mes de mayo, con una serie de bloqueos en algunos municipios por parte del crimen organizado, recuerda que no impactaron de forma negativa la participación de los ciudadanos durante en la jornada electoral.

“Nosotros seguimos insistiendo en esa parte para que la ciudadanía responda como hace tres años y salga a votar. Creo que es la ruta que no debemos abandonar. La organización se mantiene, no tenemos ningún tema que, de alguna manera, obstaculice el desarrollo del proceso en términos de violencia”.

Explica que solamente se han tenido problemas para los procesos de organización en municipios de la Región Norte, aunque son por las costumbres de las comunidades indígenas, quienes han evitado que personal tanto del instituto local como el nacional acceda a sus comunidades para llevar a cabo, por ejemplo, los trabajos de capacitación.

“Sí es una situación que se mantiene vigente dentro de la organización que tenemos ambos organismos y nos mantenemos ahí firmes a la espera de tener una ventana de oportunidad que nos permita capacitar y luego tener una urna el día 1 de julio en estas comunidades”.

LA VOZ DEL EXPERTO

“Actividad de alto riesgo”

Yurixhi Gallardo (académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana)

Aunque en el caso de Jalisco, tanto las autoridades electorales como los representantes de partidos políticos argumentan que el problema de inseguridad no es el principal motivo de las renuncias o sustituciones de candidatos, a diferencia de otros Estados del país, la académica comenta que sí se han presentado casos alarmantes.

Ser candidato, comenta, se ha convertido en una “actividad de alto riesgo. Si uno va viendo los datos, esto sí es una realidad”.

Comenta que el buscar un cargo de elección popular y convertirse en figura pública requiere de hombres y mujeres valientes para combatir ciertos temas, como es el de combate a la corrupción. “Hay ciertos casos alarmantes, como recientemente una candidata en un municipio de Michoacán que fue desaparecida. Me parece que el tema de la seguridad sí es un tema muy serio, sin duda es un foco rojo”.

Por otra parte, la académica reconoce que en el caso de Jalisco muchas de las sustituciones de candidatos obedecerían al tema de paridad, porque a los partidos políticos les ha costado trabajo acatar las nuevas reglas.

“Me parece que vamos recorriendo un camino para la inclusión real de mujeres. En Jalisco, aunque hubo una reforma el año pasado que obligaba a que se tuvieran que postular 50% de mujeres en todos los cargos, es algo que todavía ha costaba trabajo irlo permeando y que también ha sido otra realidad que ha dado lugar a estos cambios”.

Añade que es un tema que se deberá analizar nuevamente para conocer cuáles son las posibilidades reales de ocupar los cargos para estas mujeres que son postuladas por los partidos, especialmente a las alcaldías tras la última reforma electoral local. A su vez, se deberá rastrear el seguimiento que se les dio en medios de comunicación, en comparación con los hombres.

EL ANÁLISIS

Proceso electoral bajo tensión

Por Jaime Barrera

Si bien las autoridades electorales, tanto nacionales como locales, aseguran que el clima de inseguridad y violencia no ha trastocado la organización y preparación de los comicios del próximo 1 de julio, es claro que las campañas han transcurrido bajo un estado de tensión por la cifra sin precedente de precandidatos, candidatos y autoridades que han sido víctimas mortales a lo largo y ancho del país.

Pese a que el tema de la crisis de inseguridad que padecemos en el país, en Jalisco y en nuestra ciudad ha sido recurrente en el más grande proceso electoral en la historia política de México, los partidos políticos y sus candidatas y candidatos han preferido evadir el tema y prácticamente ninguno ha expresado lo que están haciendo para enfrentar esta situación.

Ni el debate que abrió en diciembre pasado el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, al proponer analizar la posibilidad de darle amnistía o perdón a los líderes del narco, para pacificar al país, ni cuando en marzo pasado el obispo de Chilpancingo se reunió en la montaña guerrerense con los capos que controlan esa violenta zona para pactar por unas campañas electorales sin violencia contra los candidatos, hizo que se discutiera con seriedad la ya inocultable injerencia de los grupos de la delincuencia organizada en la vida interna de los partidos y en la postulación de candidatos y candidatas.

El síntoma más claro de la penetración del narco y su abierta pretensión de convertirse en factor en el proceso electoral en marcha es lo que reveló el Cuarto Informa de Violencia Política en México 2018, que reporta cómo, de septiembre de 2017 al 26 de mayo pasado, en el país se habían registrado 102 asesinatos en contra de precandidatos, candidatos y políticos de diferentes Estados. De las tres semanas que pasó de su publicación hasta hoy esa cifra creció a 114 víctimas.

Con este contexto de violencia, donde en Jalisco nos conmocionó el asesinato del candidato de MC a la reelección por la alcaldía de Jilotlán, se han registrado 674 sustituciones de candidatos y candidatas en la Entidad. En ninguno de los casos, la justificación formal fueron causas de inseguridad, pero en lo privado, la mayoría confía en que el miedo y las amenazas los alejó de la contienda. Es claramente un proceso electoral bajo tensión.

Sigue: #DebateInformador

¿Qué opina del incremento de los candidatos asesinados durante el proceso electoral?

Participa en Twitter en el debate del día @informador