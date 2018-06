Piden frenar la violencia contra los candidatos

El pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortó a las autoridades de los tres niveles de Gobierno a establecer acciones que frenen los casos de violencia contra candidatas y candidatos en el país.

El presidente en turno de la Mesa Directiva, Enrique Jackson Ramírez, leyó un pronunciamiento a nombre de todas las fuerzas políticas que expone la preocupación de esa instancia legislativa por los frecuentes y constantes casos de agresiones y asesinatos contra aspirantes.

En el documento, los legisladores lamentaron el clima de violencia que se vive en el proceso electoral 2018. “Se exhorta a las autoridades de los distintos niveles de Gobierno a garantizar la seguridad y la paz social, así como resolver los actos de violencia y agresión a candidatas y candidatos inhibiendo la violencia política”, concluyó el diputado federal del PRI.

En el proceso electoral, de acuerdo con cifras oficiales, 113 políticos han sido asesinados. La consultora privada Etellekt ha señalado que en total, son más de 400 agresiones a políticos y candidatos desde septiembre de 2017.

De 113 asesinados, 28 eran precandidatos y 15 más candidatos a puestos de elección; el resto corresponde a alcaldes, ex alcaldes, regidores, militantes, dirigentes, ex regidores, diputados, síndicos y ex síndicos.

Jackson aseguró que el tercer debate presidencial fue el de más propuestas sobre temas fundamentales para el país. Dijo que le llamó la atención en el hecho de que “los conductores del debate hicieron un gran trabajo documentado; manejaron cifras; expusieron diagnósticos, se citó lo que los candidatos han dicho y propuesto, y se les preguntó de manera directa el cómo y dónde”.