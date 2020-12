Armando: “No sé tú”, pero el mundo te va a extrañar

“Parece que fue ayer” cuando tomó papel y pluma para componer su primera canción; el mundo hoy dirá que “Nos hizo falta tiempo” para disfrutar más de su romanticismo y desde ya en voz de más de un enamorado se escucha decir un “Te extraño”. Escondida y “Por debajo de la mesa”, la muerte se llevó al maestro Armando Manzanero y con voz baja se alejó diciendo: “No fue ‘Nada personal’”.

La madrugada de ayer -3:20 AM-, el cantautor yucateco Armando Manzanero falleció a los 85 años de edad a causa de un paro cardiaco, derivado de complicaciones que se le presentaron tras ser diagnosticado con la COVID-19. Su familia anunció que no se llevaría a cabo ningún acto funerario y que se procedería a la cremación. El artista permanecía hospitalizado desde el pasado 17 de diciembre y todavía el domingo 27, su familia había reportado una mejoría en sus pulmones, pero seguía internado por una complicación renal.

El legado del compositor es inmenso, al menos 50 de sus más 600 canciones se convirtieron en un éxito internacional y se han grabado en 30 idiomas como el inglés y el japonés… Y es que si hay alguien que logró unificar al romance y la bohemia mexicana, fue Armando Manzanero Canché, cantautor yucateco, quien forjó una de las trayectorias más legendarias de la música, la composición y la interpretación latinoamericana.

Nacido en Mérida el 7 de diciembre de 1935, Armando Manzanero manifestó interés por la música desde pequeño y a los ocho años de edad inició su formación académica en la escuela de Bellas Artes en su filial yucateca, para después ingresar al conservatorio de la Ciudad de México, en donde comenzó a relacionarse con maestros como Mario Ruiz Armengol, Chucho Zarzosa y Vicente Garrido.

A los quince años, Armando Manzanero presentaría públicamente su primera canción compuesta “Nunca en el mundo”, melodía naciente del acordeón y que daba indicios de su apasionada visión por el bolero y la balada tradicional, pero llevada con una armonía más vanguardista. Durante toda su trayectoria ambos géneros fueron estandarte de su propuesta que logró replicarse en más de 400 temas escritos, producidos e interpretados en su mayoría por su propia voz.

En diversas entrevistas y memorias mencionadas por Armando Manzanero, el cantautor recordaba que su acercamiento hacia música partió de la inspiración indígena por parte de su familia materna de origen maya, que le permitió al cantante hablar a la perfección la lengua de esta cultura, influencia aderezada también por su padre, quien fue fundador de la Orquesta Típica de Yukalpetén, y que en combinación con su esposa, quien fue bailarina y pianista, marcaron en Manzanero una infancia artística.

Aunque los grandes escenarios y giras internacionales fueron constantes en su andar, las primeras tarimas de Manzanero distaron mucho de las producciones profesionales, pues previo a formar su primer proyecto “El conjunto tropical”, el saber tocar el piano a los 12 años le permitió musicalizar las participaciones de niños aficionados en un programa de radio, logrando su primer salario en especie con una lata de chocolate en polvo, y así comenzar a alejarse de los trabajos alternos que tenía en los circos locales donde tocaba el timbal.

La consagración

Impactado por el jazz, México se abría como país a nuevos mercados y conceptos musicales, oleada que llevó a Armando Manzanero a demostrar en los circuitos profesionales su destreza en el piano al puro estilo de las “big-band” bajo la dirección de Adriano Madariaga, orquesta con la que recorrió Yucatán.

La creatividad de Manzanero no solo detonó en los escenarios, pues en sus primeros pasos profesionales, su faceta romántica causó más revuelo junto a María Elena Arjona, quien sería su primera esposa, y a quien llevaba serenatas con un piano montado en un autobús, recitales que marcaron asombro en las calles yucatecas.

En los años 50, el nombre de Armando fue posicionándose con fuerza en los principales canales televisivos y las cadenas radiofónicas no solo de México con recitales totalmente en vivo a la vieja usanza de la época con coristas y escenografías bohemias, pues sus letras también comenzaron a resonar en Estados Unidos, España y América Latina.

En esta época, Manzanero también se consagraba como un visionario de la producción al ser nombrado director musical de la casa filial mexicana de la compañía discográfica CBS Internacional, a la par que comenzó a figurar como pianista principal de artistas como Pedro Vargas, Lucho Gatica, Daniel Ríolobos, Marco Antonio Muñiz y Raphael, entre otros.

Fue justamente por la intención de Marco Antonio Muñiz de iniciar una gira por Latinoamérica, que Armando Manzanero dejó de ser el pianista y comenzó a interpretar en vivo sus primeras composiciones, con el apoyo del también compositor Rubén Fuentes, entonces director artístico de RCA, y así lograr el primer disco de estudio del yucateco en 1959.

Aunque su álbum debut no causó el éxito esperado como cantante, las letras de Manzanero se popularizaron en voz de Alberto Vázquez, quien interpretó “Cuando estoy contigo”, después de que Armando quedara en el quinto lugar del Festival de la Canción en México en 1962.

Tras este “boom” lírico, las canciones de Manzanero figuraron con fuerza en géneros más rock-pop y a go-gó con la voz de Angélica María, la entonces estrella juvenil que marcó su primer éxito con “Edi-Edi”, composición hecha por Armando, quien también le brindaría la primera versión de otros de sus éxitos más replicados hasta la fecha: “Esta tarde vi llover”.

De aquí artistas como Carlos Lico dieron voz a “No” (que a los años Alejandro Fernández la llevaría a la balada vernácula), sin imaginar el estrellato internacional que Manzanero tendría al estrenar y cantar su nueva composición “Contigo aprendí”. Al tiempo, y tras esquivar escándalos personales que lo llevaron al divorcio y nuevos matrimonios y paternidades, Armando Manzanero se dio a la tarea de descubrir a artistas juveniles como Dulce con el tema “Señor amor”.

Considerado como uno de los grandes compositores de México a la altura del legado de José Alfredo Jiménez, Armando Manzanero fue reconocido como el líder del romanticismo, pues nuevas estrellas juveniles y nuevos géneros como el rock, la balada grupera y el pop se volcaron totalmente a sus letras para lograr el posicionamiento de Luis Miguel, Bronco y Paulina Rubio, por ejemplo.

Así se inmortalizaron temas como “Mía”, “Adoro”, “Voy a apagar la luz”, “Todavía”, “Como yo te amé”, “Somos novios”, “Te extraño”, “Por debajo de la mesa”, “No sé tú” y “Nada personal”.

El 11 de diciembre de 2020, Armando Manzanero y el Gobierno de Yucatán inauguraron el museo “Casa Manzanero”, en el que los visitantes pueden conocer la trayectoria del compositor de “No”, así como fotografías y artículos personales del cantautor. A la par, también se inició con las operaciones del “Tour de la nostalgia”, que en formato de turibus, lleva a los turistas a los sitios que marcaron la infancia y anécdotas del músico y compositor.

El museo se integra de tres áreas temáticas: “Nunca en el mundo” (adolescencia y su acercamiento al bolero), “No sé tú” (su trayectoria como compositor, músico y colaboraciones) y “Esta tarde vi llover” (su legado familiar, impacto en la cultura pop, cine y televisión).

- Raphael, cantante

- Fito Páez, músico y cantante

"Me quedé con las ganas, mi querido Maestro Armando Manzanero... (...) Siempre extrañaré cantar juntos y desbocarnos en el escenario, en ese único lugar donde no teníamos límites (...) ¿Sabe una cosa, Maestro? La música sin usted ya no será lo mismo porque el amor ha perdido hoy su más grande inspiración".