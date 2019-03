Aplican inversión histórica en Cajititlán

El saneamiento de la Laguna de Cajititlán es un tema pendiente en Tlajomulco, pero en los últimos ocho años se destinaron 475.8 millones de pesos para cumplir ese objetivo. Es una inversión inédita.

Adrián Octavio Salinas Tostado, director de Cajititlán Sustentable del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, acepta que las estrategias tomadas en administraciones anteriores no generaron una solución total para el saneamiento, “sin embargo, a todo el recurso que se invirtió le estamos dando seguimiento y vamos a hacerle las modificaciones para que esto tenga un efecto definitivo”.

“Tenemos una zona privilegiada en el Estado, es una zona natural importante que debemos proteger, pero también debemos hacer que sea importante en su desarrollo”

Remarca que han avanzado en rehabilitar biofiltros, que son dispositivos que sirven para eliminar contaminantes desde una corriente de fluido. “Tenemos una zona privilegiada en el Estado, es una zona natural importante que debemos proteger, pero también debemos hacer que sea importante en su desarrollo”.

La Comisión Estatal del Agua (CEA) indica que están en operación las cuatro plantas de tratamiento de aguas residuales para la laguna, pero ya tiene un nivel de contaminación con microalga, explica el director de Agua Potable y Saneamiento de Tlajomulco, Gustavo Ramos.

Afirma que las cuatro plantas (en San Miguel Cuyutlán, Cajititlán, San Juan Evangelista y Cuexcomatitlán) trabajan al 100% y cumplen con la norma. Especialistas en el tema subrayan que la inversión destinada no ha sido suficiente para el saneamiento. Además, es una zona que cada vez está más poblada.

Jaime Morales, investigador del Centro Interdisciplinario para la Formación y Vinculación Social (Cifovis) en el ITESO, detalla que la contaminación es de tres fuentes diferentes.

La zona más contaminada está en Cuexcomatitlán, por lo que se instalaron 10 humedales artificiales de 100 metros de largo cada uno para oxigenar y descontaminar, y 10 aireadores de la Comisión Estatal del Agua que le inyectan, con 250 mil litros de aire por día. Pero, según expertos, los aireadores ya fueron vandalizados.

La inversión representa un esfuerzo histórico por sanear la laguna. ARCHIVO / EL INFORMADOR

Reactivarán obras

El Ayuntamiento de Tlajomulco presentará un proyecto integral para el saneamiento de la Laguna de Cajititlán, que será definido tras un foro que se realizó al respecto, del 19 al 22 de marzo.

Adrián Octavio Salinas Tostado, director de Cajititlán Sustentable, precisa que en este plan establecerán plazos y objetivos, además, decidirán si habrá más plantas de tratamiento para construir. En una primera etapa, el municipio invertirá aproximadamente 42 millones de pesos en el proyecto.

Saneamiento, educación ambiental, desarrollo agropecuario y turismo son los cuatro ejes que se abordarán, en ese orden. Salinas Tostado adelanta que tienen en marcha trabajos con diferentes sectores de la población como comerciantes, agricultores y pescadores.

“Pido que sigamos integrados en esta gran organización, y que de verdad veamos la importancia del proyecto. Cuidémoslo como un objetivo de esta generación y de la aportación a este municipio y ciudad”.

Salvador Zamora, presidente municipal de Tlajomulco, resalta que en el foro se recolectaron las conclusiones de las diferentes mesas de trabajo, que se plasmarían en un documento para definir la ruta de trabajo.

Agradece la participación de instituciones, Gobiernos, especialistas, académicos y ciudadanos. “Pido que sigamos integrados en esta gran organización, y que de verdad veamos la importancia del proyecto. Cuidémoslo como un objetivo de esta generación y de la aportación a este municipio y ciudad”.

Zamora resalta que gracias al funcionamiento de las plantas de tratamiento ya no arrojan agua contaminada a la laguna. “Hoy, lo que estamos haciendo es una limpieza de todos los canales, arroyos y entradas de agua que tiene la laguna. Nos estamos acompañando de los pobladores, ejidatarios de terrenos, inclusive de municipios vecinos como Ixtlahuacán de los Membrillos”.

Agrega que las cosechas que rodean el lugar son una tradición ancestral. Al respecto, acentúa que el Ayuntamiento promueve una agricultura orgánica a través de distintos programas. “No podemos evitar que la gente siembre sus parcelas, pero sí podemos orientar con mucha claridad para que tratemos de hacerlo con métodos que eviten utilizar agroquímicos, sobre todo los que son tóxicos para la naturaleza y afectan la laguna”.

Eduardo Juárez Carrillo, investigador del Departamento ecológico del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara (UdeG), subraya que la materia orgánica que entra de las plantas de tratamiento abona a la contaminación: “Uno de los problemas es la excesiva población que se ha desarrollado alrededor de la laguna, entonces algunas aguas residuales se enviaban a las plantas (de tratamiento) de Cajititlán, las cuales nunca han sido muy eficientes, por lo que entra mucha materia orgánica de las descargas domésticas”.

Por otra parte, las plantas de tratamiento tienen capacidad para tratar hasta 200 litros por segundo y, aunque en sus primeras partes funcionan de manera adecuada, Eduardo Juárez Carrillo expresa que no está claro qué están haciendo con la separación de los lodos, pues al final salen dos productos: agua tratada dentro de las normas oficiales y lodos que no se sabe qué hacen, aunque existe la posibilidad de que dirijan a la laguna.

Los pescadores apenas consiguen sacar una centesima parte del producto que antes. ARCHIVO / EL INFORMADOR

Reportan menos pesca

José Luis Santos viene de una familia de pescadores, tiene 51 años y 30 de éstos pescando en la Laguna de Cajititlán. Antes sacaba entre 400 y 450 kilos de pescado al día, pero a partir de 2005 la contaminación comenzó a crecer cada vez más y ahora lo máximo que pescan son entre cuatro y cinco kilos que se venden a 20 pesos el kilo en el centro del poblado.

“Cada trienio, por lo menos desde el de Enrique Alfaro, los presidentes de Tlajomulco prometen que, al final de su mandato, se podrá pescar y nadar en el vaso lacustre, pero la situación es diferente: los pescadores ya no viven de la pesca y la gente no puede nadar por las infecciones a las que se arriesga”.

“Nos cobran sin saber si tenemos el recurso, pero debemos tener los permisos para que no nos sancionen o suspendan, pero ya no es una actividad sustentable para nosotros”

Cuando José Luis empezó en el negocio, con esta actividad hasta sobraba para los gastos de su hogar y de su familia de tres hijos. Ahora tanto él como otros pescadores del lugar tienen que buscar otra forma de ganar dinero, como trabajar en empresas o, en el caso de José Luis y dos más que pescan en los límites con la comunidad de San Juan Evangelista, son veladores de obras.

Aunque les dan un apoyo trimestral de parte del Gobierno de entre nueve mil y 10 mil pesos, indica que no alcanza para pagar los casi 30 mil pesos de los diferentes permisos que han aumentado y necesitan al año: “Nos cobran sin saber si tenemos el recurso, pero debemos tener los permisos para que no nos sancionen o suspendan, pero ya no es una actividad sustentable para nosotros”.

A pesar de que la actividad ha disminuido más de 90%, afirma, no pierde la esperanza de que algún día el Gobierno se interese, invierta los recursos necesarios y haga algo para detener la contaminación.

“Seguimos trabajando con la esperanza de que repunte (la pesca). Así como algunas especies están aferradas a vivir así, también algunos pescadores. Muchos porque ya no tienen trabajo por fuera, otros porque ya no pueden y unos más porque tienen esperanza”.

La falta de oxígeno en la laguna es uno de varios problemas. ARCHIVO / EL INFORMADOR

Detectan contaminantes orgánicos

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) explica que, a principios de los años setenta del siglo pasado, ante la necesidad de encontrar un método uniforme y consistente para dar a conocer la calidad del agua, se desarrolló un sistema con una escala estandarizada de medición para expresar la relación entre la existencia de varios contaminantes en el agua y el grado de impacto en los diferentes usos. Éste índice consideró 18 parámetros para su cálculo, de los cuales, tres muestran afectación por la presencia de centros urbanos e industriales que, por sus características, producen desechos líquidos de calidad diferenciable: demanda bioquímica de oxígeno, demanda química de oxígeno y los sólidos suspendidos totales.

El Sistema de Calidad de la Comisión Estatal del Agua reportó el 27 de agosto de 2018, que Cajititlán incumplía con los límites de contaminación en demanda química de oxígeno y sólidos suspendidos totales. Además de otros siete parámetros: alcalinidad, fósforo, nitrógeno amoniacal, oxígeno disuelto, temperatura, aluminio y bario. La demanda química de oxígeno se usa para medir la cantidad de contaminantes orgánicos proveniente de las descargas de aguas residuales, de origen municipal y no municipal.

Proponen áreas de recuperación

La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial realizó un estudio para la declaración de la Laguna de Cajititlán como una zona de recuperación ambiental. En el documento, publicado en 2015, se detalla que los objetivos tenían que ver con la definición de áreas dentro de la microcuenca para ser incluidas en un programa de protección y conservación.

Para recuperar la zona, recomiendan que se cumpla la normatividad vigente en descargas a cuerpos de agua, mayor control en la autorización de nuevos desarrollos habitacionales, actualización de planes parciales de urbanización, creación de reservas urbanas, programas de control de agroquímicos, promoción de la agricultura orgánica y fomentar el control biológico sobre el uso de plaguicidas. Y se pide que las acciones se hicieran de forma diferenciada; es decir, por unidad de gestión retomadas del ordenamiento municipal.

La principal corriente de agua en Tlajomulco es el Río Santiago. También los arroyos de El Colorado, La Colcha, Los Venados, Del Monte, Grande de San Lucas y Zarco, entre otros.

Los expertos creen que sí se puede recuperar el esplendor del cuerpo de agua. ARCHIVO / EL INFORMADOR

Voz del experto: "Sí tiene salvación"

Eduardo Juárez Carrillo (investigador del Departamento de Ecología de la UdeG)

La laguna tiene salvación y algunas de las acciones que se pueden tomar son: dejar de contaminar, con la ayuda del funcionamiento total de las plantas de tratamiento de aguas residuales, y renovar el agua. Otra medida más extrema es secar la laguna para que se oxide rápidamente la materia orgánica, aunque sería casi catastrófico por los lancheros y pescadores que viven de ella, explica el investigador.

La primera opción, aunque parece ser la más viable, tendría un plazo de resultados de, al menos, cinco años: “Hay un periodo en el cual la laguna tiene que hacer su trabajo por sí sola para expulsar la materia orgánica que quede. Existe una especie de tapón o barrera, entonces otra manera es tratar de quitarle agua cargada de materia orgánica a la laguna quitando este tapón y dejando salir grandes cantidades de agua contaminada, sobre todo cuando es época de lluvias porque le podrían meter agua limpia del Canal de Guayabos, como una especie de renovación de agua. Con esto tardaría de cinco años en adelante para hablar de una laguna que estaría renovándose bastante bien”.

Además, la segunda opción sería casi inimaginable por las casi 200 personas, entre lancheros y pescadores, que viven de ésta y los pobladores que se sustentan del turismo que atrae el lugar.