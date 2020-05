Amplían a 50 requisitos para que industrias puedan reabrir

Ante el eventual regreso de las actividades económicas, el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción indican que deberán cumplir con 50 puntos esenciales. Cuatro veces más que el resto de las empresas.

Inicia con desinfección de manos, uso de mascarillas, lentes, guantes, caretas y batas; filtro de acceso para detectar síntomas; entrada escalonada de personal; brigadas de limpieza y tener zonas de lavado.

También alternar turnos o implementar horarios flexibles; prohibir viajes no esenciales; acordonar áreas comunes no necesarias y escalonar las horas de comida, entre otros requisitos.

Rubén Masayi González Uyeda, coordinador de los industriales, explica que los incumplidos no podrán recomenzar. Las omisiones provocarán cierres.

Pierden un tercio de plazas

De los 555 mil 247 empleos que se perdieron en abril pasado en territorio nacional, 197 mil 155 (35%) fueron en el sector de la construcción, que a su vez representó el de mayor disminución porcentual respecto a marzo (-12.37%). También dieron de baja 171 mil 462 plazas en servicios, con una pérdida porcentual de 2.46 por ciento.

El único rubro que documentó creación de puestos fue el de la industria eléctrica y captación de agua potable, con 172 trabajos nuevos.

La tendencia se repite en el acumulado al primer cuatrimestre del 2020, que registra la baja de 493 mil 746 empleos, comparado con lo registrado en diciembre de 2019.

En el documento “Medidas para la recuperación económica ante la emergencia sanitaria COVID-19: Del crédito solidario al seguro de desempleo”, publicado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado, se estima que los sectores más afectados por la pandemia serán la industria de la construcción y de la transformación (automotriz, maquinaria y equipo eléctrico y electrónico, cemento, plásticos, químicos y elaboración de alimentos procesados, entre otros).

Entre los menos afectados estarían los servicios médicos y cuidados de la salud, procesamiento de alimentos, tecnologías de la información y la comunicación, comercio electrónico y agricultura.

En tanto que los sectores perdedores serán los servicios educativos, los servicios financieros, industria manufacturera, servicios inmobiliarios, industria automotriz, industria de la aeronáutica y marítima, además del turismo.

El turismo es uno de los sectores más golpeados por la crisis. EFE/T. Kalnins

Proponen seguro de desempleo; suman 15 iniciativas sepultadas

Una empresa que cerró sus puertas no solamente requiere de apoyos para que sus trabajadores reciban un seguro de desempleo en lo que se vuelven a incorporar al mercado laboral, ya sea en el sector formal o informal, sino que también necesita incentivos fiscales y empresariales para que vuelva a abrir sus puertas, se expone en el documento “Medidas para la recuperación económica ante la emergencia sanitaria COVID-19: Del crédito solidario al seguro de desempleo”, publicado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República.

Se propone que, para combatir el creciente desempleo que se prevé durante la pandemia, este programa se implemente a nivel nacional, así como ya ocurre en Yucatán y la Ciudad de México. “El seguro de desempleo es un estabilizador automático del ciclo económico que puede ser utilizado para que la recesión económica tenga los menores efectos negativos en países en desarrollo”.

Sin embargo, entre 2012 y 2020 van 15 iniciativas presentadas en el Congreso de la Unión que han sido olvidadas. La más reciente fue la propuesta del 24 de marzo de 2020 del senador Marco Antonio Gama Basarte para la expedición de la Ley de Seguro de Desempleo Universal, que fue turnada a las comisiones de Trabajo y Estudios Legislativos. Hoy se encuentra pendiente de dictaminar.

En el documento se distribuyen las competencias entre la Federación y las Entidades federativas, se incluye al seguro de desempleo como un esquema de protección social en el cual los beneficiarios pueden acceder al apoyo durante un plazo no mayor a tres meses, no puede ser prorrogable y no podrán solicitarlo nuevamente durante un plazo de dos años.

La intención es que mediante un Fondo de Aportaciones de Protección y Fomento al Empleo (financiado con recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación) se regule el recurso y las condiciones de transparencia. “La iniciativa prevé que la distribución del fondo se dé conforme a una fórmula que tome en consideración a la población total y un factor de ajuste de acuerdo con las necesidades de trabajo”, resalta el documento.

Recuento

En 2019 se generaron 51 mil 699 empleos en Jalisco, principalmente en el sector servicios (25 mil 597 puestos de trabajo), según el Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado (IIEG).

SABER MÁS

“Muerden” a sus ahorros

Los retiros parciales por desempleo que realizan los trabajadores en sus cuentas de Afores sumaron tres mil 537 millones de pesos entre enero y marzo de 2020, la cifra más alta para un mismo periodo en los registros de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.

El monto que los trabajadores retiraron ante la pérdida de empleo superó en 36.2% lo registrado en el primer trimestre de 2019, cuando sacaron de sus cuentas dos mil 597 millones de pesos.

Empleo formal

En Jalisco hay un millón 793 mil 785 trabajadores asegurados registrados al mes de abril en el IMSS . Del total, 16.47% se encuentra entre los 25 a 29 años.

Del total, 16.47% se encuentra entre los 25 a 29 años. Los 38 mil 145 empleos formales perdidos en abril pasado están ubicados principalmente en el rango de los 20 a 24 años, que representan una baja de ocho mil 727 plazas.

En términos porcentuales, el cambio más importante fue en el rango de 15 a 19 años, con una variación mensual de -8.93%, después de los empleos ubicados entre los ciudadanos de 20 a 24 (-3.88 %).

Prevén recuperación para segundo semestre

En el segundo semestre del año se prevé recuperar en su totalidad los empleos perdidos, prevé Carlos del Río Madrigal, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Jalisco. Sin embargo, es importante que la inversión pública no disminuya.

Explica que arrancaron el año con 141 mil 943 trabajadores en la construcción; después sumaron otros ocho mil 755 empleos entre enero y febrero.

Sin embargo, en marzo perdieron mil 007 y en abril dieron de baja a 11 mil 003, lo que da como resultado un saldo negativo de tres mil 255 plazas en la Entidad.

Expone que donde se redujeron los trabajos fue en las obras a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del Gobierno federal, con una reducción de 20%, así como en la inversión privada, con una disminución de 50 por ciento.

La industria prevé la pérdida de empleos entre marzo y junio. Las ferias del empleo serán una opción para reactivar la economía. EL INFORMADOR/Archivo

Recuerda que, en la construcción, muchos de los empleos son eventuales, ya que los trabajadores tienen tareas específicas. Por ejemplo, armadores de acero o encargados de pintura.

“Al llegar a la contingencia sanitaria y la suspensión de algunas obras, además que no se reinició ninguna obra nueva, pues terminan las actividades de la obra en la que estaban contratados, pero ya no había nuevos proyectos para que pudieran llegar y tener el relevo en el empleo. Fue lo que provocó esta caída drástica en abril”.

Sobre el regreso a las actividades, remarca que en la iniciativa privada dependen mucho de las autorizaciones a nivel local y nacional para que puedan iniciar. Remarca que el reinicio de las obras será paulatino, ya que se debe comenzar con los preparativos, traer suministros y acomodar las zonas. “Consideramos que tomará un periodo de unos 15 días de manera natural para que ya estén reactivadas en su totalidad las obras que estaban en proceso”.

Agrega que los nuevos protocolos incluyen las medidas de seguridad en obras a cielo abierto y cerradas, con el objetivo de hacer esquemas de distanciamiento. “Habrá algunas obras que para cumplir con estos protocolos deberán tener alguna reducción de personal. La construcción es de los sectores industriales que menos riesgos de contagios tienen por la naturaleza de su actividad en lo general. La Secretaría del Trabajo estará haciendo inspecciones puntuales… y quien no cumpla deberá de ser sancionado”.

Sector de servicios, el más afectado

De los 38 mil 145 empleos formales que se perdieron en abril pasado en Jalisco, la mayoría se concentró en los rubros de servicios.

De acuerdo con información del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el sector servicios tuvo una baja de 16 mil 827 trabajos. Por otra parte, comercio, transportes y comunicaciones también documentaron disminuciones de tres mil 717 y 947 asegurados, respectivamente.

En contraste, solamente hubo crecimiento en el empleo formal en la agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca, con mil 864 nuevos asegurados.

En el comparativo de los primeros cuatro meses de 2020, el sector de la agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca fue el que aportó una mayor cantidad de empleo formal, con cinco mil 681 nuevos trabajadores en Jalisco. Esto significa que superó las plazas formales creadas de enero a diciembre de 2019, cuando reportaron cinco mil 268 trabajos.

En el primer cuatrimestre también sobresale transporte y comunicaciones, al generar mil 252 empleos, mientras la industria eléctrica aportó 61 plazas nuevas.

Cuarto sitio

La cifra de 38 mil 145 empleos perdidos en abril coloca a Jalisco en el cuarto lugar de las Entidades que perdieron más trabajos en términos absolutos en ese mes, después de Ciudad de México (105 mil 804), Nuevo León (53 mil 058) y Quintana Roo (44 mil 984).

Sin embargo, en términos porcentuales, el puntero en la pérdida de empleo en el país es Quintana Roo (-10.60%), continuándole el Estado de Baja California Sur (-6.69%) y Nayarit (-6.04%).

Jalisco tiene una reducción de 2.98 por ciento.

Por la contingencia sanitaria, ningún Estado generó empleo en ese mes con relación al mes previo.

Claves para la industria

A partir del 18 de mayo las empresas deberán prepararse para la reapertura con las siguientes acciones de aplicación general:

Elaboración por empresa de los protocolos sanitarios para el reinicio seguro de actividades. Capacitación de personal para seguridad en el ambiente laboral. Readecuación de los espacios y procesos productivos. Filtros de ingreso, sanitización e higiene del espacio laboral.

Dieciocho sectores industriales representan 50 mil unidades de negocio en todo el Estado, con una generación de 800 mil empleos. AFP/M. Bureau

Ordenan ajustar los procesos

Rubén Masayi González Uyeda, coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), considera que el sector se topará con nuevos retos. Recuerda que 18 sectores industriales representan 50 mil unidades de negocio en todo el Estado, con una generación de 800 mil empleos.

“Se van a encontrar con una nueva realidad, un mercado que no les va a consumir lo que les venía comprando, con grandes stocks en los centros de distribución que deberán desplazar”.

Adelanta que en ese sentido van a anunciar, junto con la Universidad de Guadalajara, una plataforma para guiar a las empresas en cómo hacer su reconversión, reinventarse y entrar en una nueva realidad que “llegó para quedarse”. “Será difícil pensar en volver a hacer las cosas como antes”.

Acentúa que realizarán un análisis de cuántos de los empleos perdidos corresponden al sector. Respecto a los despidos, indica que es lamentable porque son trabajadores que se verán en la obligación de volver a empezar en otro lugar.

Añade que las industrias tienen una gran responsabilidad en cumplir con los protocolos, ya que si no hacen lo que les toca se podría volver al cierre parcial o total de las operaciones. “Si los datos estadísticos nos indican, en cuanto al tema de salud, que debemos dar reversa, se dará reversa”.

En abril pasado, la Cámara Regional de la Industria de la Transformación de Jalisco (Careintra) dejó de pertenecer al CCIJ. Al respecto, González Uyeda contesta que ocurrió por la falta de recursos económicos. “Registró las mismas repercusiones, como la industria del calzado o del vestido, ya que los tapabocas no sustituyen lo que una fábrica de pantalones o blusas pudiera estar obteniendo en retribución a ese trabajo. Sin embargo, todas estas empresas o cámaras están haciendo todo su esfuerzo por seguir perteneciendo al Consejo y ni una sola ha manifestado una problemática”.

Según datos del IMSS, en abril pasado, el ámbito de la industria de la transformación se reportó una baja de siete mil 217 trabajadores jaliscienses.

Sigue: #DebateInformador

¿Qué opina de los protocolos obligatorios para las empresas ante el COVID-19?

Participa en Twitter en el debate del día @informador