Alimentos altos en sodio que debes moderar

1 Embutidos

De acuerdo con una publicación de American Journal of Clinical Nutrition, una porción de 85 gramos de jamón contiene hasta mil 117 miligramos de sodio.

En el caso de la salchicha, Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics determina que su contenido en sodio es de 415 mg, mientras que el tocino posee 233 mg de sodio, según Nutrition Data.

Lo mejor es consumir estos alimentos en pequeñas cantidades o sacarlos de la dieta regular si así te lo indica el especialista.