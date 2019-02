Alcaldías cobran más que Gobierno estatal por las actas de nacimiento

María Elena González tomó parte del dinero que destinaría a la comida para pagar el acta de nacimiento de su hijo de ocho años. En el Registro Civil de San Andrés, en Guadalajara, le sorprendió cuando le dijeron que el trámite cuesta 125 pesos. “Traía 200 pesos. Calculé que el acta iba a salir como en 80 pesos. El resto era para un kilo de carne y tortillas, pero al final sólo me alcanzó para medio kilo”.

Aunque en el Registro Civil del Gobierno de Jalisco cobran 76 pesos por el documento, los Ayuntamientos del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) fijaron costos más altos. Mientras en el municipio tapatío el trámite cuesta 125 pesos, en Tlajomulco el cobro es de 95 pesos y en Zapotlanejo de 85. La excepción es en Tlaquepaque y El Salto, con 73 y 76 pesos, respectivamente.

“Se supone que los Ayuntamientos acercan los servicios a la población, pero se despachan con la cuchara grande y cobran más”, lamenta Judith García, habitante de San Andrés.

Sin embargo, en el caso de la capital del Estado, el alcalde Ismael del Toro acepta que se cometió un error en la elaboración de la Ley de Ingresos 2019, pero será corregido en este mes y quedará un precio similar al que se cobra en el Registro Civil de Jalisco.

Algunos ciudadanos optan por acudir a oficinas municipales por desconocimiento o cercanía. Por ejemplo, María Elena González, considera que no conviene acudir al Registro estatal debido al traslado. “No tenía idea de que costaba más barato, pero para ir al Centro tengo que tomar cuatro camiones”.

Martha Reyes, habitante de Tlajomulco, dice que le saldría más caro ir a la oficina estatal para sacar el acta. “Aquí cuesta 95 pesos, se me hace un robo”.

A partir de este día, Zapopan pondrá en marcha una campaña para la emisión gratuita de copias certificadas de cualquier acto registral. Durará 20 días.

Costo de las actas de nacimiento Municipio Costo Guadalajara 125 pesos Tlajomulco 95 pesos Zapotlanejo 85 pesos Tonalá 83 pesos Juanacatlán 80 pesos Municipio Costo Ixtlahuacán 80 pesos Zapopan 79 pesos El Salto 76 pesos Gobierno de Jalisco 76 pesos Tlaquepaque 73 pesos

Fuente: Leyes de Ingresos y trabajadoresde las oficinas del Registro Civil.

En Guadalajara se cobran 125 pesos por acta de nacimiento, pero el precio bajará en este mes. EL INFORMADOR/A. Camacho

En Guadalajara corregirán costo de actas de nacimiento

El costo por tramitar una certificación de la copia del acta de nacimiento en Guadalajara es de 125 pesos, un aumento de 52 pesos con 50 centavos comparado con 2018. El jefe de Gabinete, Erik Tapia, explica que se cometió un error en la elaboración de la Ley de Ingresos de 2019.

“Lo que vamos a hacer es generar una mesa de trabajo con la Secretaría General, de donde depende el Registro Civil; la jefatura de Gabinete, con tu servidor, y la Tesorería Municipal, para hacer una propuesta de corrección. Que sí haya un incremento natural, pero que no se dispare tanto”.

Detalla que el precio del documento se compone de una serie de elementos. Por una parte, en el Artículo 59 de la Ley de Ingresos 2019 se especifica que la certificación de actas y extractos del Registro Civil debe costar 90 pesos. El Artículo 72 indica que, para la constancia de los actos del Registro Civil, cada hoja cuesta 35 pesos. La suma da los 125 pesos.

“El problema se dio en que la certificación del acta y extracto del Registro Civil, el año pasado costaba 38.85, pero se nos fue hasta 90 pesos”.

Reconoce que se dieron cuenta de la equivocación tras las quejas de contribuyentes. Sin embargo, rechaza que se pueda regresar dinero a los ciudadanos. Estima que harán la corrección en el transcurso de este mes. “Es el costo vigente, así está la Ley de Ingresos 2019. La ciudadanía tiene diferentes opciones, la misma acta que están sacando en Guadalajara la pueden sacar en el Estado con otro costo”.

Enfatiza que el Ayuntamiento cobra más en las actas de nacimiento que el Gobierno estatal porque de acuerdo con el Artículo 115 constitucional, los municipios son responsables de su hacienda pública.

“Si bien es cierto que los Registros Civiles se rigen en un procedimiento administrativo y jurídico con las reglas del Gobierno del Estado, también es cierto que los costos, la calidad, los horarios, el cómo y la manera de operar depende de cada municipio, por eso es que cada Ayuntamiento tasa de forma diferente”.

Sobre la gratuidad en los trámites para las actas de nacimiento de estudiantes, responde que lo van a revisar en las mesas de trabajo. Lo que sí está en la Ley de Ingresos es que la expedición de la primera copia certificada del acta del registro de nacimiento está exenta de cobro de derechos.

Acerca de eliminar la vigencia en las actas, considera que no se podría desarrollar una regla general porque los requerimientos son diferentes. “No es lo mismo un trámite ante un juzgado, donde se esté dirimiendo la controversia de personalidad de un ciudadano en cuanto a su estado civil, que un trámite nada más para verificar el nombre. Sí creemos que es una obligación de todas las autoridades administrativas el ver cómo generamos eficiencia en nuestros procesos”.

“Parece más un impuesto”

“El acta de nacimiento pierde vigencia en unos meses y uno tiene que gastar de más. Tienen el afán de tener clientes cautivos. Queda la opción de irse al Registro estatal, pero es más práctico en las oficinas municipales”, opina Augusto Chacón, director del Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos.

Remarca que, del lado ciudadano, deberían eliminar la vigencia de las actas, que pesa en el bolsillo de las familias. “Parece más un impuesto. La mayoría de la población no está en condición de pagar”.

Por otro lado, reflexiona que este año habrá menos presupuesto para los municipios, lo que significa que los Ayuntamientos tienen que pensar en otras maneras de obtener más ingresos, aunque en detrimento de los habitantes del Área Metropolitana de Guadalajara.

“Y no siempre vemos en la vida cotidiana el beneficio de esas contribuciones. Por un lado, los municipios tratan de hacerse de recursos, pero la mayoría de la gente no ve los resultados”.

El director del observatorio considera que pagar por los derechos no es asunto agradable, pero que se sentiría menos si los ciudadanos notaran que se eliminan lujos o se reduce la nómina. Aunado a mejores servicios públicos.

“Hay que ver esas dos partes, pero que rindan mejores cuentas. Toca reflexionar sobre la vigencia en las actas”.

Deben aceptar los documentos gratuitos para trámites escolares

La gratuidad en actas de nacimientos para trámites escolares está establecida en la Ley del Registro Civil, lo que significa que autoridades municipales, estatales y federales deben recibirlas, responde Enrique Cárdenas Huezo, titular de la Dirección General del Registro Civil del Estado. Lo anterior, tras quejas de ciudadanos, quienes afirman que en algunos centros escolares no les reciben las actas en este formato.

“Es un documento perfectamente válido. Si una autoridad no lo acepta y lo rechaza está incurriendo en una irregularidad porque no tiene un fundamento real, y menos si se trata de una autoridad del Estado”.

El director del Registro Civil menciona que ellos han cumplimentado el mandato legal de dar actas de nacimiento gratuitas a quienes lo solicitan, ya sea de forma física en las oficinas o en línea.

“La educación superior no tiene este beneficio, solamente la básica (y media superior): primaria, secundaria y preparatoria”.

Indica que los ciudadanos pueden reportar las irregularidades al respecto en la Dirección de Atención Ciudadana del Gobierno del Estado, que tiene la atribución para canalizar las quejas.

Sobre la posibilidad de eliminar la vigencia en las actas de nacimiento, como recientemente ocurrió en la Ciudad de México, Cárdenas Huezo responde que la disposición para que el documento tenga que ser actualizado constantemente obedece a un tema de seguridad jurídica.

“Una persona que hoy es casada en unos meses puede ser divorciada, o puede ser objeto de reconocimiento. Como es muy frecuente llevar a cabo el trámite de rectificaciones, se estableció en la ley la necesidad de que tengan una cierta vigencia”.

Añade que en el Registro Civil existe un sistema de cambio para renovar actas de nacimiento, que tiene un costo de 21 pesos. “Si una persona necesita un trámite oficial pero su acta es de hace unos dos o tres años, puede canjear el acta por una nueva, que es más económico”.

Contacto

Dirección para obtener el acta de nacimiento en línea:

https://www.gob.mx/tramites/ficha/expedicion-de-la-copia-certificada-del-acta-de-nacimiento-en-linea/RENAPO187

Dirección para trámites escolares:

https://actasenlinea.jalisco.gob.mx/actasescolares/Nacimiento.do

El Gobierno de Jalisco recuerda que las actas para trámites escolares en educación básica y media superior son gratuitas. EL INFORMADOR/Archivo

LA VOZ DEL EXPERTO

Atenta contra los derechos humanos

Harold Dutton Treviño (académico de la UdeG).

El hecho de que autoridades de Gobierno y privadas pidan que un documento oficial, como el acta de nacimiento, tenga que ser reciente, atenta contra los derechos humanos, remarca Harold Dutton Treviño, académico del Departamento de Políticas Públicas de la Universidad de Guadalajara.

“Como persona tengo derecho a tener un nombre, una nacionalidad. Decir que tiene caducidad es absurdo, viola derechos fundamentales”, señala.

El académico considera que solamente se necesita voluntad política para eliminar ese requisito, ya que el Artículo 1 de la Constitución destaca que se deben respetar los derechos humanos y sus garantías.

El acta de nacimiento es el primer acto que reconoce los derechos ciudadanos. Menciona que, incluso, no se debería pedir el documento para trámites escolares.

“Allí ya son dos derechos. Si no aceptan al niño en la escuela, están violando su derecho fundamental a la educación. En Estados Unidos, los migrantes en muchas ocasiones no llevan documentos. Si uno lleva a un niño de 10 años a la escuela lo aceptan porque es más importante tener a gente educada. Se debe aplicar el interés superior del menor”.

Sobre la diferencia entre el costo para tramitar el certificado del acta entre los municipios y el Estado, dice que tienen esa facultad. “Hasta se puede dar cierta competencia entre municipios y El Estado. Pudiéramos cuestionar el que uno se tenga que trasladar o (si tiene) acceso a internet, aunque ya hay una plataforma a nivel nacional y desde allí se puede bajar el acta de nacimiento”.

Registros de nacimiento son gratis en horas hábiles

Los municipios del Área Metropolitana de Guadalajara no cobran los derechos por el registro de nacimientos en días y horas hábiles, siempre y cuando se realicen en las oficinas. Tampoco se paga la expedición de la primera copia certificada del acta de nacimiento.

De acuerdo con la legislación de Guadalajara, el registro de nacimiento que se realice en las oficinas del Registro Civil, dentro del horario de labores, queda exento de pago, así como fuera de las oficinas o del horario, cuando exista causa justificada.

“El horario de labores, con excepción de los sábados, domingos o días festivos oficiales, será de 9:00 a 15:00 horas. De lo anterior se desprende que el registro de nacimientos realizado dentro de la oficina en día y hora hábil no genera el cobro de derechos… y para matrimonios sólo generará el pago de formas que estipula la presente ley”.

En Tlaquepaque mencionan que el registro de nacimientos realizado dentro de la oficina en día y hora hábil no genera el cobro de derechos ni tampoco la primera copia certificada del acta de nacimiento. “Con excepción de los sábados, domingos o días festivos oficiales, será de 9:00 a 15:00 horas. Las oficinas del Registro Civil tendrán la obligación de tener a la vista del público el horario de dichas oficinas, así como las cuotas correspondientes a los servicios que presten”.

También la Ley de Ingresos de Tonalá remarca que “los registros de nacimientos normales o extemporáneos serán gratuitos, así como la primera copia certificada del acta de nacimiento”. Lo que sí tiene costo es el acto en horarios inhábiles, así como a domicilio.

Sin embargo, otros servicios, como matrimonios, tuvieron incrementos significativos comparados con 2018. En Zapopan, el acto de matrimonio a domicilio pasó de mil 585 pesos a mil 823 pesos. En Tlajomulco, puede salir hasta en mil 923 pesos si se realiza a domicilio en un horario inhábil. En Juanacatlán cuesta 583 pesos, y en Ixtlahuacán de los Membrillos, 608 pesos.

Zapopan lanza campaña

A partir de este día y hasta el 15 de marzo, el Ayuntamiento de Zapopan llevará a cabo la campaña “Mes del Acta”, a través de la cual se emitirán actas gratuitas, entre éstas, de nacimiento, matrimonio y defunción.

Se busca apoyar principalmente a los adultos mayores para su inscripción en los programas sociales del Gobierno Federal, así como a las familias que requieran el documento para realizar trámites escolares.

El alcalde Pablo Lemus Navarro destaca que esta campaña no tiene referente histórico, “es la primera vez que se presenta una situación de este tipo. Esta campaña va orientada principalmente a darle certeza jurídica a las personas”.

Gabriel Lara Castro, Director del Registro Civil Municipal, informa que durante el periodo que dure la campaña se entregarán 100 fichas diarias para tramitar hasta dos copias certificadas por cada persona que resulte beneficiaria.

Los apoyos se podrán obtener de lunes a viernes en cualquiera de las 19 oficinas municipales del Registro Civil. Quienes lleguen a los módulos una vez que se entregue el límite diario de fichas, deberán pagar por los documentos que soliciten.

Durante la conferencia de prensa que brindaron la semana pasada las autoridades para informar sobre la campaña se hizo un llamado a la ciudadanía a no pagar a intermediarios para realizar los trámites.

TELÓN DE FONDO

En la capital, quitan caducidad de actas

En enero pasado, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que los ciudadanos de la capital del país ya no tendrán que renovar su acta de nacimiento para llevar a cabo distintos trámites. La medida se tomó al considerar que no existe sustento legal para mantener esa práctica.

Detalló que el único requisito de este documento, será que sea legible y perderá su vigencia sólo si el ciudadano muere, cambia de nombre o de sexo.

La jefa de Gobierno consideró que la renovación obligatoria de este trámite se trataba de un requisito recaudatorio.

El director de la Agencia Digital de Innovación Pública del Gobierno de la Ciudad de México, José Merino, reconoció que se hizo costumbre exigir que el documento no tuviera una antigüedad mayor a los tres meses.

Subrayó que por esta medida de desaparecer la actualización del acta de nacimiento se perderán ingresos por alrededor de 11.6 millones de pesos anuales, pero en cambio, ganarán los ciudadanos, quienes en promedio realizan 700 trámites diarios en las oficinas del Registro Civil.

Sin embargo, para este año el costo del acta se elevó en cuatro pesos. Mientras en 2018 costaba 68 pesos, en el actual se cobran 72 pesos, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Ingresos 2019.

Trabajan propuesta para eliminar vigencia

El diputado de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Arturo Lemus, informa que trabaja en una iniciativa para eliminar la vigencia de tres meses en las actas de nacimiento, ya que representa un costo adicional para la población de Jalisco.

“Es un documento que no tiene una fecha de caducidad. Nuestra propuesta va en el sentido de que las instituciones o la iniciativa privada no tengan que pedir actas con tres meses de vigencia”.

Explica que la ruta propuesta es hablar con los municipios y con el director del Registro Civil del Estado. Después, revisar si la modificación sería a la Ley del Registro Civil o si es necesario reformar el Código Civil.

“Lo tenemos en estudio. En los próximos dos meses tiene que estar finiquitado ese tema. Creemos que es un trámite recaudatorio y es necesario hacer una reforma. Es un desgaste: desde irte a formar, hasta el pago que estás haciendo”.

Sobre las iniciativas que no avanzaron en administraciones anteriores, Lemus recalca que pudo ser por falta de voluntad política y sensibilidad de los diputados.

“Son intereses que hubo en la Legislatura pasada, pero la bancada de Morena y con el principio de austeridad, por supuesto que tenemos que pensar diferente y motivar a los demás compañeros con iniciativas que van a beneficiar a toda la población”.

Agrega que si bien es cierto que los municipios necesitan recaudación, en este caso significa un gasto excesivo para los ciudadanos, con montos que superan el salario mínimo, como en el caso de lo que se cobra en Guadalajara. “Tiene que ser un asunto de congruencia y sensibilidad con las necesidades que tiene la gente. Hay muchas maneras de recaudar, las alcaldías tienen que administrar mejor los recursos. Ojalá y contemos con el apoyo de los diputados, que nos sensibilicemos con la situación económica de la población. Por sentido común no puede pasar esto”.

Cuestionado al respecto, Enrique Cárdenas Huezo, titular del Registro Civil de Jalisco, responde que podría fijar una postura una vez que se presente la iniciativa.

La campaña de Zapopan para la emisión de actas gratuitas, busca beneficiar a adultos mayores. EL INFORMADOR/Archivo

Los foráneos pagan más por trámites

Los ciudadanos que solicitan actas de nacimiento en un municipio en el que no fueron registrados deben pagar más por el trámite, de acuerdo con las Leyes de Ingresos de los Ayuntamientos del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), a excepción de El Salto, donde empleados del Registro Civil afirman que es el mismo costo.

Por ejemplo, en la Ley de Ingresos de Guadalajara describe que el ciudadano debe erogar 133 pesos para la “expedición de actas de nacimiento de otros Estados y municipios”.

En Tlajomulco, sale en 120 pesos el trámite para los foráneos. Además de que el costo por el extracto de acta de nacimiento es de 95 pesos. Es el costo más elevado en la metrópoli.

Brenda Pérez indica que en Tlaquepaque le cobraron 90 pesos por un acta de Guadalajara, mientras que Martín Gerardo González afirma que gastó 185 pesos porque es originario de Michoacán.

Aunque está la opción de imprimir el documento en línea, con un costo de 76 pesos, no en todos los lugares aceptan ese tipo de impresiones. Dámaris Sotelo cuenta que su hermana, que nació en Guadalajara, intentó hacer el trámite a través de la página web para renovar su credencial de elector en Tampico. “Pero como su acta estaba en letra cursiva allá no entendían y le pidieron originales. Me mandó a mí a que fuera y se las mandé por paquetería porque no valían las de internet”.

Otros ciudadanos reportan que han tenido problemas porque “la página ya no funciona”.

