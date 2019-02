Fox y Sheinbaum polemizan por inseguridad en la CDMX

El ex presidente Vicente Fox y la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, polemizaron por el tema de la inseguridad en la Ciudad de México, pues mientras el primero pidió "aguantar vara" y no buscar "excusas" para resolver el problema, la ex jefa delegacional en Tlalpan atribuyó los comentarios a la "pejefobia" del ex mandatario y sugirió al político guanajuatense revisar lo que hizo en su sexenio.

A través de Twitter, Fox Quesada le dijo a la mandataria "aguante bara (sic) Sra Gobernadora. No hay mejor acto de gobierno que escuchar, atender y resolver.

"Desde que se inventaron las excusas...................." https://t.co/0brhMFN0Qf — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) 17 de febrero de 2019

El comentario hace alusión a una nota periodística en la cual la jefa de Gobierno atribuye a adversarios políticos la campaña "Grita #Me Están Llevando" que se difundió hasta la semana pasada en espectaculares con motivo de las denuncias de intento de secuestro a mujeres en las inmediaciones del Metro.

En otro tuit, el ex Presidente de la República compartió una nota de El Universal sobre la balacera que dejó seis muertos en Iztapalapa esta madrugada y el ex mandatario agregó un comentario en el que señala que la Ciudad de México se encuentra en una dinámica violenta que angustia a los habitantes.

"Es necesario detener tanta verborrea y empezar a resolver tanto desastre. Ya llevan 80 días gobernando. Resultados ya, sin excusas ni pretexto. No más culpar a los demás" (sic), agregó Vicente Fox.

No más culpar a los demás. https://t.co/qBxX3z2buL — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) 17 de febrero de 2019

Sobre los comentarios, Sheinbaum Pardo pidió al ex presidente que mejor revise lo que hizo durante su sexenio y consideró que los comentarios también provienen de una "fobia" contra el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

"Es parte de su pejefobia, a lo mejor está muy enojado porque le quitaron la pensión (para ex presidentes)", reviró Sheinbaum Pardo.

"Que analice su periodo de gobierno, ¿por qué hubo tantos frentes petroleros que no se utilizaron en la inversión, ni en el país ni en la ciudad? Fox es Fox", añadió Claudia Sheinbaum entrevistada luego de inaugurar un centro Pilares en la colonia Cuautepec Barrio Bajo, en la zona alta de la alcaldía Gustavo A. Madero.

Sheinbaum Pardo reiteró que su administración trabaja de manera ardua para reducir la violencia y los delitos. A su vez dijo que no se resolverán los problemas de la noche a la mañana pero confía en que su estrategia de aumentar la presencia de policías en las calles y la coordinación del Gabinete de Seguridad servirán para disminuir la inseguridad.

