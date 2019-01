Alberto Castellanos propone UdeG moderna y transparente

Consolidar un cambio generacional y modernizar la Universidad de Guadalajara (UdeG) es la principal apuesta de Alberto Castellanos Gutiérrez, rector del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) y aspirante a la Rectoría General. Además, se concentraría en la transparencia y la rendición de cuentas: “La propuesta es una nueva ola de aportaciones a la universidad sobre este rubro, buscar temas de innovación, de colaboración, de toma de decisiones al interior de la institución en donde también se privilegie la consulta a los sectores universitarios”.

Acentúa que falta mayor equidad. Un ejemplo son los académicos con los que se requiere “ser más justos, pues en ocasiones pasan muchos años en abrirse convocatorias de recategorización o plazas definitivas… eso no puede seguir ocurriendo”.

Otro de los temas importantes es que la institución implemente acciones para contribuir en el combate a la desigualdad social, y contar con una universidad más cercana a la comunidad. Remarca que la UdeG cuenta con médicos, enfermeras y abogados que pueden contribuir a solucionar los problemas de la sociedad.

Tecnología, clave para ampliar la cobertura

En lugar de abrir más centros universitarios, Alberto Castellanos Gutiérrez, rector del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) y aspirante a la Rectoría General de la Universidad de Guadalajara (UdeG), informa que su plan de trabajo contempla ampliar la cobertura con el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. Con esto se generaría otro tipo de modalidades educativas que, aprovechando también la infraestructura educativa, permitiría abarcar un mayor número de estudiantes.

Como ejemplo de la educación virtual, recuerda el caso de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), que cuenta con un total de 250 mil alumnos en línea: “Son universidades tremendamente masivas”.

Actualmente, la UdeG virtual tiene menos de ocho mil alumnos. Por eso es necesario que se articule con los centros universitarios a través de programas multimodales. “Tú puedes abrir programas en donde un estudiante pueda apropiarse del conocimiento de la forma que él quiera”.

Por ello podría impulsarse la estrategia de B-Learning, en la que se programan tres días presenciales. “Con la infraestructura que tienes podrías duplicar la matrícula tranquilamente, si fuera el caso, porque ya no vas a gastar en salones, simplemente es preocuparte por el salario de los profesores, que es la clave”.

Comenta que eventualmente se podría crecer la cobertura hasta 20% si, a los programas educativos, se les baja la carga formativa que tienen. “Que le bajaras a las materias que son informativas. Si se están llevando 60 materias, que se redujeran a 50”.

Para lograrlo, reconoce, se tendría que actualizar el diseño curricular de todas las carreras, “es otra forma de hacerlo, es más tardada, es más complicada. Tienes que meter a toda la comunidad, pero se puede”.

Sobre los tiempos para este proyecto, “si quieres ampliar la cobertura reduciendo las cargas de materias que tienen los distintos programas educativos será un proceso que te lleve, a lo mejor, en algunas carreras, un año. A lo mejor en otras te llevará más, tendrás que entrarle a reformar la matrícula.

—¿Este proyecto va de la mano con nuevos centros universitarios y prepas?

—En términos de bachillerato, la UdeG ya casi completó la cobertura, tiene prepas en 109 municipios de 125. Hay regiones del Estado que tendrían condiciones para que se abrieran algunas sedes de centros universitarios, no necesariamente un centro universitario completo. Por ejemplo, en Tomatlán o Chapala. El tema de Tlajomulco debería tener algún centro multitemático, como el de CUTonalá.

Todo dependerá de los recursos, porque hay un proyecto del Gobierno federal para abrir 100 universidades. Será muy complejo.

Revisará los procesos de ingreso

Con el objetivo de disminuir el ausentismo, el bajo rendimiento escolar y la deserción escolar, Castellanos remarca que se requieren implementar estrategias de orientación vocacional. “Todavía seguimos teniendo muchos chavos que entran a la universidad, que eligen una carrera y después se dan cuenta que no era esa exactamente la que buscaban. Por lo pronto, ya le quitaron un espacio a otro muchacho que tenía el puntaje para entrar a la universidad”.

Para frenar esta problemática, acentúa, se deben revisar los procesos de ingreso, pues hay jóvenes que realizan trámites para estudiar medicina, pero al no obtener el puntaje requerido, aún y cuando éste sea adecuado para entrar a cualquier carrera, no tienen manera de cambiarse. “Es un problema importante, porque a los chavos con un buen perfil, los estás dejando fuera”.

Explica que hay opciones para replantear este tema. La primera es que los aspirantes puedan hacer el trámite para ingresar a determinado centro, pero que a partir del puntaje que sacan puedan elegir la carrera que quieran, “hacer más justo el ingreso a la universidad”. Recuerda que anteriormente había menos problemas porque la UdeG tenía áreas vocacionales en el bachillerato.

PERFIL

Alberto Castellanos Gutiérrez

Cuenta con Licenciatura en Contaduría en el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de Guadalajara. Cursó la Maestría en Finanzas en el mismo centro universitario.

Tiene el grado de Maestro en Administración Pública por la Universidad de Nuevo México en 2001 y actualmente cursa el Doctorado en Sistemas y Ambientes Educativos del Sistema de Universidad Virtual de la UdeG.

Inició en 2004 como profesor de tiempo completo y logró el reconocimiento como perfil Promep en 2007.

Desde 2011 forma parte del Cuerpo Académico Consolidado (UdeG 508) “Investigación Educativa y Estudios Sobre Universidad”.

Su área de interés ha girado en torno a la gestión de la educación superior, la innovación y las políticas educativas.

Entre 2001 y 2004 fue coordinador de Servicios Estudiantiles.

En 2004 fue designado coordinador ejecutivo del entonces Campus Universitario del Norte, con sede en Colotlán, y encabezó el proyecto para convertirlo en un Centro Universitario Regional a partir de 2005.

Fue nombrado el primer rector del CUNorte y ocupó ese cargo durante dos periodos: 2005-2007 y 2007-2010.

De enero de 2010 a marzo de 2013 se desempeñó como coordinador general de Servicios Universitarios.

En 2012 fue designado presidente del equipo Leones Negros en la Liga de Ascenso. Hoy es vicepresidente.

Sus últimos logros como rector del CUCEA, en el periodo 2013-2019:

La matrícula pasó de 15 mil 977 alumnos en 2013 a 18 mil 633 en 2018. Se posicionó como el centro universitario con la mayor matrícula de pregrado en toda la red.

El índice de reprobación bajó de 13.9% en 2016 a 10.5% en 2018.

Los alumnos apoyados a través de los programas de becas pasaron de 772 en 2013 a 1,090 en 2018. La inversión en este rubro pasó de 11 millones a 12.2 millones de pesos.

Se cuenta con 100% de los programas educativos acreditados.

Es el centro universitario con el mayor número de licenciaturas reconocidas nacional e internacionalmente.

Se crearon 11 programas de posgrado, contando con una oferta total de 23.

Durante los últimos seis años, el número de profesores en el Sistema Nacional de Investigadores creció 67 por ciento.

En 2018 se destinaron 103 millones de pesos en infraestructura y 36 millones en equipamiento del centro universitario.

El CUCEA es pionero en la red universitaria en métodos alternos para prevenir y solucionar conflictos, con la apertura del Centro Público de Prestación de Métodos Alternativos No. 156, que promueve una cultura de paz.

El centro se ha posicionado como uno de los preferidos por estudiantes nacionales e internacionales para realizar sus estancias académicas semestrales con valor curricular.

Hay una administración central “obesa”

Para mejorar los procesos administrativos, Castellanos contempla una reingeniería que comenzaría con una revisión de las funciones que tiene la administración central.

Puntualiza que se necesita descentralizar las funciones hacia los centros universitarios, en donde estarían incluidos tanto el presupuesto como el personal.

“La universidad tiene una administración central obesa. Me parece que, a veces, duplica funciones con los centros universitarios o con el Sistema de Educación Media Superior, y esos recursos que se duplican deberían irse a los centros universitarios temáticos y regionales”.

Agrega que también es necesario entrarle al tema de la “multidisciplinariedad y transdisciplinariedad” de los centros universitarios temáticos. Para lograrlo se debe revisar el modelo departamental, “tenemos modelos que se crearon en los centros universitarios temáticos de la zona metropolitana hace 25 años. Ciencias Sociales tiene prácticamente los mismos departamentos con los que abrió; el CUCEA, salvo dos nuevos, tiene exactamente los mismos”.

Al respecto, opina que se están dilapidando recursos, porque se podrían abrir otro tipo de programas educativos, aprovechando áreas potenciales que tienen los centros universitarios.

En el caso del CUCEA ya han abarcado algunos temas que corresponden a otras disciplinas, “hemos abierto dos programas conjuntos con Ciencias de la Salud. Tendremos que ir hacia ello, a generar opciones”.

FEDERACIÓN

Preocupa recorte presupuestal

—En el tema del presupuesto, ¿qué le preocupa?

—Doy un dato: En 2015, la Universidad de Guadalajara tuvo como mil 600 millones de pesos en fondos extraordinarios, mientras este año vamos a tener sólo 180 millones. El tema es que la nueva administración de Andrés Manuel López Obrador no va a sostener todos los fondos extraordinarios que se otorgaron durante muchos años para que las universidades fueran mejorando sus indicadores.

—¿Y qué hará si gana la Rectoría?

—Presionar. Vamos a tener que gestionar, vamos a tener que ir por recursos, vamos a tener que ir a pelearnos con el Gobierno federal para tratar de sensibilizarlo.

¿En qué nos impacta ese recorte? Por ejemplo, en el tema de pensiones. Había un fondo que tenía el Gobierno federal para ayudar a las universidades que habían hecho reformas estructurales. La universidad hizo su reforma en pensiones, cada año jalaba por lo menos 300 millones de pesos para fortalecer su fondo de pensiones, pero ya no los vamos a tener.

—¿En qué periodo deben fluir esos recursos extraordinarios para evitar que la UdeG entre en problemas?

—Ahorita no te metes en problemas. El tema es que no te permitirá crecer, no te permitirá seguir fortaleciendo la infraestructura, no te permitirá tener recursos frescos para incrementar la matrícula, para abrir plazas de profesores.

—¿Es el candidato de Raúl Padilla para ganar la Rectoría?

—No, no soy el candidato de Raúl Padilla. No soy el candidato de nadie. Soy un universitario que confía en que ha desarrollado una trayectoria honesta, de resultados, y que está poniendo al servicio de la comunidad una serie de ideas innovadoras.

—¿Quiénes son los contrincantes más fuertes?

—Esperaría al desempeño que tengamos todos (ante el Consejo General Universitario)… eso será un parámetro importante. Todos le aportamos algo.

—¿Cuántos votos tiene amarrados en el Consejo General Universitario?

—En eso estoy. Creo que cada quien le apuesta a las comunidades en las que se ha desarrollado. En mi caso, tengo muchos amigos en el ámbito de la zona Norte, CUNorte, porque es donde estuve… varios consejeros son amigos. En el caso del CUCEA, también. Por supuesto que tengo apoyo en el ámbito estudiantil, por mi pasado, también por la FEU. Es la primera ocasión que algunos que fuimos dirigentes de la FEU estamos buscando la Rectoría General. Esto no había sucedido antes. Claro que eso genera mucha expectativa.

