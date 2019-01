Héctor Raúl Pérez Gómez apuesta por centro universitario en Tlajomulco

Dentro del plan para ampliar la infraestructura de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Héctor Raúl Pérez Gómez, director del Hospital Civil y candidato a la Rectoría de esta casa de estudios, adelanta que apostará por la construcción de un centro universitario en Tlajomulco. “Al igual que en el caso de Tonalá, puede ser un centro con esa modalidad de ser metropolitano, pero que sea multidisciplinario”.

De ser elegido rector, los principales ejes de su programa a desarrollar en el periodo 2019-2025 serían: responsabilidad social universitaria, mejora continua de la calidad, educación media superior y superior: hacia una universidad de clase mundial; identidad y pertenencia universitaria, gobernanza: participación universitaria, gestión efectiva y estabilidad financiera; y universidad plena en derechos humanos.

Dice confiar en su trayectoria y el apoyo que ha recibido de la comunidad universitaria, en específico, del Consejo General Universitario, donde lo motivaron a participar en la contienda.

Cronograma para la elección del Rector General de la Universidad de Guadalajara 2019-2025 Presentación de programas generales de trabajo de los candidatos, ante el pleno del Consejo General Universitario (CGU) Entre el 30 de enero y el 1 de febrero de 2019 Jornada electoral 6 de febrero de 2019 Interposición de recursos en los términos del punto 5.7 de la convocatoria 7 de febrero de 2019 Resolución de recursos interpuestos en los términos del punto 5.7 de la convocatoria 8 de febrero de 2019 Publicación de resultados finales de la jornada electoral en La Gaceta de la Universidad de Guadalajara 11 de febrero de 2019

Promete una UdeG de clase mundial

Tras destacar que se encuentra en una competencia libre y legítima, el director de los Hospitales Civiles de Guadalajara, Héctor Raúl Pérez Gómez, declara que decidió buscar la Rectoría de la Universidad de Guadalajara (UdeG) porque está convencido de su trayectoria. “Creo que he trabajado intensamente en el campo de la medicina y en el campo de la educación”. Por eso, de ser elegido el próximo mes para el periodo 2019-2025, asegura que convertirá a la máxima casa de estudios del Estado “en una universidad de clase mundial”.

“Se puede lograr porque la universidad tiene una gran riqueza en sus tareas sustantivas. Voy a trabajar intensamente, seguir contribuyendo a la cobertura, la mejora continua y la calidad de la institución para llevarla a las dimensiones de una universidad de clase mundial”.

Comenta que recientemente se dio a conocer uno de los rankings más importantes sobre las mejores 500 universidades del mundo, en el que no se incluyó a la UdeG. De México sólo se encuentra la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). “Es prácticamente la única que está de México… y de Latinoamérica están dos universidades chilenas, dos brasileñas”.

Aclara que la mayoría de los rankings utiliza indicadores, por ejemplo, de número de artículos escritos en revistas de alto impacto, número de patentes desarrolladas, la cantidad de egresados que se han convertido en Premios Nobel o el número de Premios Nobel que trabajan en la universidad. “Por ese motivo, frecuentemente, está el MIT (Massachusetts Institute of Technology) en esos primeros lugares”, o las universidades de Yale y Harvard.

Reconoce que es muy difícil que México tenga universidades que atiendan estrictamente estos indicadores, “por ejemplo, aunque muchos hemos considerado la posibilidad de que en el futuro la UdeG se convierta en una universidad de investigación, las condiciones sociales no lo permitirían, porque la necesidad de cobertura educativa en media superior y en educación superior, pues son necesidades objetivas y muy sentidas por la población”.

Por ello considera que, sin dejar de atender la parte de docencia con calidad y mejorando el nivel de cobertura, la UdeG debe fortalecer la investigación, contribuir a la sociedad del conocimiento y la transferencia tecnológica.

Acentúa que también se deben atender otros rubros, la inserción laboral temprana, como lo señala el estudio que recientemente presentó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Subraya que las universidades deben analizar de forma conjunta con la sociedad y los sectores productivos que los jóvenes que egresan no se dediquen a otra cosa para lo cual no se prepararon, que cumplan con su vocación. “En la actualidad, por ejemplo, existen estimaciones de que entre 30% y 40% de los profesionales que egresan de universidades públicas en México, no se dedican a la profesión para la cual se formaron o se dedican parcialmente. Y eso, la OCDE sugiere que México lo estudie con mucho detalle”.

Recuerda que las universidades también tienen una responsabilidad social para diseñar programas educativos que sean pertinentes ante las necesidades de la población, y mejorar la comunicación con los jóvenes para que, de acuerdo con el abanico de oportunidades educativas, también identifiquen cuáles son las carreras del futuro para mejorar la inserción al ámbito laboral.

PERFIL

Héctor Raúl Pérez Gómez

Actualmente es director del Hospital Civil de Guadalajara.

Estudió la Licenciatura Médico Cirujano y Partero, por la Facultad de Medicina de la Universidad de Guadalajara, con especialidad en Infectología por el Hospital Civil de Guadalajara.

Tiene una Maestría en Ciencias Médicas y un Doctorado en Investigación Clínica Orientación Medicina, por el Centro Universitarios de Ciencias de la Salud (CUCS).

Desde 2007 es profesor investigador titular de tiempo completo adscrito al Instituto de Patología Infecciosa y Experimental del CUCS.

Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt (nivel 1).

Fue director del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde”, de 2006 a 2010.

Fue rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, de 2010 a 2013.

Mejorar la cobertura, otra prioridad

Uno de los principales retos que tienen las universidades, destaca Pérez Gómez, es incrementar la cobertura educativa. Aunque a lo largo de su historia, la UdeG ha sido una institución que trabaja para incrementar sus servicios, subraya que para mejorar en este rubro se requieren más recursos. “Se puede echar mano de las tecnologías de la información para tener más carreras que no requieran lo presencial, y esto puede hacer más eficiente la cobertura o tener modalidades mixtas”.

Recuerda que existe una estrategia mundial conocida como e-Learning, que permite a través de una modalidad dual, tener más estudiantes inscritos en educación media superior y superior. “Afortunadamente las nuevas generaciones han crecido con la tecnología y eso puede ser de gran utilidad para las universidades”.

En México, el promedio de cobertura a nivel nacional en educación superior es de 38.5%, cuando el objetivo de hace seis años era lograr al menos 40%. “(Ese porcentaje) de cualquier manera es una baja cobertura. Hay países que tienen 90% en educación superior en licenciatura”.

Indica que, para 2030, el objetivo en México es que la cobertura alcance un 60% en educación superior, “yo lo veo todavía distante y, lamentablemente, un objetivo de 60% es un objetivo muy corto para el desarrollo de un país”.

Recuerda que, por ley, el nivel media superior es considerado obligatorio, pues en 2010 se dio como plazo una década para su implementación. “Se supone que, en 2020, la cobertura en educación media superior debería estar prácticamente en al 100%. No sé si lo vamos a lograr, pero se tiene que hacer el gran esfuerzo. Entonces, la Universidad de Guadalajara indudablemente tiene ese como uno de sus grandes retos”.

Sin embargo, aclara, la cobertura debe manejarse como país y como Entidad federativa, y no que las universidades se fijen una meta, porque en eso debe participar todo el sistema educativo.

A revisión el gasto administrativo

Con el objetivo de que la UdeG se concentre en tareas sustantivas, como son la docencia, la investigación y la extensión de la divulgación de la cultura, entre otros, destaca que de ser elegido como rector llevará a cabo una revisión del gasto administrativo. “Es fundamental que revisemos, por ejemplo, el costo administrativo , eso es muy sano para cualquier institución porque con la ayuda de las tecnologías de la información y con procesos más eficientes y menos burocratizados se puede fortalecer más a los centros universitarios, a las preparatorias”.

Dentro de los ajustes al gasto administrativo se incluye la revisión del presupuesto destinado al pago de servicios personales, “sería una estrategia importante”.

Debido a que se cuenta con tabuladores nacionales para definir los sueldos, comenta que los profesores de asignatura siguen teniendo ingresos por hora-docencia que están por debajo de lo que debe ser un ingreso decoroso para su nivel de preparación.

Por ello, aclara que la tabulación de sueldos y salarios de los profesores, los docentes investigadores, el personal de servicio y administrativo, difícilmente se puede recortar, “porque me parece que son tabuladores bajos que no le hacen suficiente justicia al desempeño de esta planta laboral”.

En el caso de los directivos, remarca, se haría una revisión puntual para que se cuente con mayores niveles de equidad y no exista una gran disparidad en cuanto a la percepción de los directivos con respecto al resto de la comunidad universitaria.

Siente el apoyo del Consejo

A pesar de que se tardó en anunciar sus aspiraciones a la Rectoría, Pérez Gómez destaca que finalmente lo hizo porque siente el apoyo de la comunidad universitaria.

Enfatiza que tiene buena comunicación con el Consejo General Universitario, “me siento con una buena aceptación. De hecho, la decisión que yo tomé de participar en esta contienda, la hice con base en comentarios al interior del Consejo, de todos los centros”.

También lo animaron a participar los estudiantes, personal del sistema de educación media superior y educación virtual, así como los gremios. “Algunos de forma muy explícita, pensando en mi perfil académico, mi trayectoria académica, pero además, la parte de conocimiento de la universidad desde el ámbito gerencial”.

Recuerda que, como rector del Centro de Universitario de Ciencias de la Salud (2010-2013), le tocó vivir uno de los periodos más difíciles de la universidad, pues se vieron obligados a salir a las calles para protestar por más presupuesto. “Me siento contento y confiado en tener una muy buena aceptación de parte del Consejo General”.

Al frente del Hospital Civil de Guadalajara (2013-2019) destaca:

Unidad de Trasplante de Células Progenitoras Hematopoyéticas Adultos. Inauguración: 14 de octubre de 2013. Inversión: 6’406,246.

Impacto en la esperanza de vida de pacientes con neoplasias hematológicas y oncológicas susceptibles de trasplante de médula ósea.

Primera Unidad para población abierta en el Occidente de México.

Unidad de Terapia Intensiva Adultos. Inauguración: 4 de marzo de 2014. Inversión: 62’362,000. Se otorga atención especializada en áreas equipadas con tecnología de vanguardia, a pacientes en estado crítico para mejorar su pronóstico vital. Hay nueve cubículos aislados para cuidados intensivos y seis camas de terapia intermedia.

Quirófanos de la Torre de Especialidades. Inauguración: 4 de marzo de 2014. Inversión: 77’616,180. Equipados con estándares internacionales para la atención de pacientes con problemas quirúrgicos. Fortalecimiento de los programas de Trasplantes de Órganos, Cardiocirugía, Neurocirugía y Cirugía Ambulatoria. Con nueve quirófanos, equipados con tecnología de vanguardia.

Edificio de Consulta Externa. Inauguración: 12 de junio de 2014. Inversión: 116’509,401. Se otorga atención eficiente, confidencial, segura y oportuna en un espacio digno, moderno, confortable e incluyente.

Edificio de tres pisos y 10,404 metros de construcción, con helipuerto en la azotea.

Hay 121 consultorios para las divisiones de medicina, cirugía y pediatría, consulta de clasificación y médico de empleados, rehabilitación y archivo clínico.

Rampas de acceso a los tres pisos, tres elevadores, baños para pacientes en cada piso, pasillo y salas de espera amplios.

Unidad de Atención Geriátrica de Alta Especialidad “Pablo Jiménez Camarena”. Inauguración: 17 de agosto de 2017. Inversión: 111’826,706. Se otorga atención interdisciplinaria, con lo que se eleva el nivel de salud y calidad de vida del adulto mayor. Hay cinco consultorios, ocho espacios para hospital de día, 33 camas para hospitalización, cuatro camas de terapia intermedia, sala de rehabilitación física y cognitiva.

Área de descanso para acompañantes de pacientes. Inauguración: 04 de septiembre de 2018. Inversión: 6’126,000 (donativo del DIF). Fortalece los apoyos brindados a familiares de pacientes, al solventar sus necesidades de descanso temporal y aseo. Tiene 64 camas, resguardo de pertenencias, baños, regaderas y lavaderos. Brinda servicio de 8:00 a 20:00 horas todos los días del año.

Unidad de cuidados paliativos pediátricos. Inversión: 19’865,840.

Inauguración: 18 de diciembre de 2018. Mejora la calidad de vida del paciente con de enfermedades crónicas, incurables, de mal pronóstico y/o en fase terminal.

Disminución del estrés en el niño con enfermedad crónica y su familia.

Mejorar el control del dolor agudo y crónico.

“Deben contribuir al desarrollo regional”

Para Pérez Gómez, el proyecto anunciado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador para construir 100 universidades en todo el país con un presupuesto de mil millones de pesos no debe reñir con el apoyo que se brinda a las casas de estudios existentes. “Con toda su trayectoria, con toda su historia, con el impacto social que tienen, con los convenios internacionales, no pueden dejar de atenderse presupuestalmente las universidades actuales”.

Dentro de este paquete de 100 universidades se contemplan cuatro para Jalisco, que estarían ubicadas en Ayotlán, Tomatlán, Tuxpan y Tecolotlán.

Pérez Gómez comenta que el Gobierno federal deberá contar, primero, con un estudio sobre los lugares donde deberán establecerse estos centros educativos. Esto permitirá que impacten verdaderamente en el desarrollo de las regiones, “en la Universidad Guadalajara, con este modelo de red, muchos de los centros universitarios regionales, por ejemplo, tienen convenios de colaboración con los productores de la región, hacen estudios muy interesantes para los productores de la región”.

Destaca que eso ha derivado en mayor producción agroalimentaria y agropecuaria para la Entidad. Puso como ejemplo al Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, que tiene un área de estudio sobre producción ganadera. El Centro Universitario de Los Altos también ha beneficiado a los productores de huevo y pollo a través de sus investigaciones. “(Es necesario) que estas universidades contribuyan al desarrollo de las regiones”.

También deberán definir si son centros de docencia, si tendrán espacios para la investigación o ambos.

