Afirma AMLO cumplir 78 de 100 compromisos

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) destacó que se han cumplido 78 de los 100 compromisos que hizo hace siete meses, cuando asumió el cargo. En su informe con motivo del primer aniversario de su triunfo electoral, aseguró que, a más tardar este año, se sacará de raíz al régimen corrupto y se construirán las bases para la construcción política de México. Y en caso del regreso del “conservadurismo faccioso y corrupto”, advirtió que este grupo no podrá dar marcha atrás a lo establecido al servicio del pueblo.

Aunque aceptó que los grandes pendientes están identificados en salud, economía y seguridad, celebró que está en marcha una profunda transformación de la vida pública. Por eso ofreció avanzar en la reconstrucción de la paz y recobrar la seguridad con énfasis en el respeto a los derechos humanos y el uso regulado de la fuerza, con la intervención de la Guardia Nacional. “Se terminó la guerra de exterminio contra la llamada delincuencia organizada, ya no se permiten razias, masacres ni la desaparición de personas. El Estado mexicano ha dejado de ser el principal violador de los derechos humanos, en vez de ello se garantiza el trabajo y el bienestar a los jóvenes… se castiga el contubernio y la impunidad”.

Por otra parte, anunció que inició la construcción de la refinería Dos Bocas, en Tabasco. A finales de este mes estará la licitación para construir el Tren Maya y comenzarán los trabajos del aeropuerto de Santa Lucía, a pesar de que los adversarios quieren pararlo con una “lluvia de amparos”. También habló de la cancelación del aeropuerto en Texcoco, la cual se hizo por razones técnicas, económicas, ambientales y por falta de transparencia.

En materia económica enfatizó que hay finanzas públicas sanas y ahora es menos injusta la distribución del presupuesto, con lo que hay más desarrollo y bienestar. Remarcó que el peso es la moneda más fortalecida en el mundo con relación al dólar.

Al resaltar la relación de su Gobierno con los empresarios, dio a conocer que este año se invertirán 330 mil millones de pesos en la producción de petróleo, gas y electricidad, lo cual es 50% superior al ejercido para el mismo rubro el año pasado.

En materia social, indicó que, a más tardar en 2021, ningún joven se quedará fuera del trabajo y del estudio, y sostuvo que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro llegará a un millón de becarios en tres meses más. En programas sociales añadió que siete millones 500 mil adultos mayores han recibido sus pensiones de dos mil 550 pesos bimestrales.

No lucho por instaurar una dictadura: AMLO

“No luchamos para construir una dictadura, luchamos para construir una auténtica, una verdadera democracia”, aseguró el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró en su discurso del 1 de julio, aniversario del triunfo electoral.

En el Zócalo, refrendó su compromiso a favor del diálogo, la tolerancia, la diversidad y el respeto a los derechos humanos. Indicó que su Gobierno distribuye la Cartilla Moral escrita por Alfonso Reyes, “porque creo sinceramente que la transformación no sólo significa el bienestar material, sino también lograr el bienestar del alma, valores morales, culturales”.

En parte de su mensaje, invitó a celebrar “como nunca” el Grito de Independencia el 15 de septiembre, en la plancha del Zócalo.

Advirtió que remontará las “campañas de sabotaje legal” con las que sus adversarios quieren detener la construcción del Aeropuerto Felipe Ángeles de Santa Lucía, y garantizó que los trabajos empezarán “a más tardar este mes. Se ha demorado porque nuestros adversarios quieren detenerla con una lluvia de amparos, y estamos siendo cuidadosos en el estudio de impacto ambiental con el propósito de no darles ningún pretexto para que continúen esas campañas de sabotaje legal”.

Afirmó que las razones por las que se canceló el Aeropuerto de Texcoco fueron diversas. Se acordó cancelarla “porque ustedes lo decidieron, se canceló la construcción del aeropuerto por razones técnicas, económicas, ambientales y por falta de transparencia”.

El espacio donde se construiría “se convertirá en un parque ecológico y se rescatará el Lago Nabor Carrillo entre otras acciones”.

Las cifras del informe

La inflación bajó de 5.3% a 4.3 por ciento.

En los 43 municipios de la Frontera Norte se redujo el IVA a 8% y el ISR, a 20 por ciento.

En la Frontera Norte se aumentó el salario mínimo al doble.

No hay aumento en términos reales de los precios de las gasolinas, diésel, gas y electricidad.

Se detuvo la caída de producción de petróleo con operaciones en 22 campos petroleros.

Invertirán este año 330 mil millones de pesos en la producción de petróleo, gas y electricidad, un aumento de 50% con respecto a 2018.

El peso es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo con relación al dólar.

En el primer trimestre del año llegó una inversión extranjera por más de 10 mil millones de dólares, 7% más de que en el mismo periodo del año pasado.

De diciembre a mayo, las reservas internacionales crecieron en más de cuatro mil millones de dólares.

En mayo se recibieron remesas de los migrantes mexicanos por tres mil 203 millones de dólares, el monto mensual más alto de toda la historia.

En mayo, el Índice de Confianza del Consumidor fue de 110 puntos, no visto en los últimos dos sexenios.

En el quinto mes del año, las exportaciones llegaron a más de 40 mil millones de dólares, un incremento de 9 por ciento.

En los siete meses de Gobierno, la Bolsa Mexicana de Valores aumentó 3 por ciento.

La recaudación fiscal aumentó 4.5% en comparación con el año pasado.

Este 2019 se han presentado un millón de declaraciones fiscales más que las realizadas en 2018.

Los ingresos del Gobierno pasaron de 2 billones 450 mil millones a 2 billones 580 mil millones de pesos, un crecimiento de 1% en términos reales.

Aumenta recaudación por “confianza”

Los contribuyentes mexicanos han presentado este año un millón de declaraciones fiscales más que las realizadas en todo 2018 “por la confianza en el Gobierno”, afirmó López Obrador.

Ayer hizo un recuento de los principales logros económicos de su administración y resaltó que no han aumentado los impuestos ni se han creado nuevos gravámenes, así como tampoco “ha crecido ni crecerá la deuda pública”.

“La inflación ha bajado de 5.3% a 4.3% en comparación con el mismo periodo del año pasado”. También enfatizó que en los 43 municipios de la zona libre de la Frontera Norte se redujo el Impuesto al Valor Agregado a 8% y el Impuesto Sobre la Renta a 20%, además de que el salario mínimo aumentó al doble.

Mencionó que se ha logrado detener la caída de la producción de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), “y se está trabajando en 22 campos petroleros para extraer mayores volúmenes de crudo y de gas”.

Precisó que este año se invertirán 330 mil millones de pesos en la producción de petróleo y gas, lo que representa un aumento de 50% respecto al año anterior.

“Durante el tiempo que llevamos en la administración, el peso es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo en relación con el dólar”.

De acuerdo con el mandatario, en el primer trimestre del año se captaron 10 mil millones de dólares de inversión extranjera, 7% más que en el mismo periodo del año pasado, y que de diciembre a mayo las reservas internacionales han crecido en más de cuatro mil millones de dólares.

Subrayó que el índice de confianza del consumidor se ubicó en el mismo mes en 110 puntos, “como no se había visto en las últimas dos administraciones”.

Destaca Los Pinos y la Estrategia de Lectura

En el campo cultural y científico, destacó la apertura al público de Los Pinos, la Estrategia para el Fomento a la Lectura, las ediciones a precios accesibles de grandes escritores hechas por el Fondo de Cultura Económica, así como la reestructura que se realiza del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Las frases del Presidente

“Pienso que este mismo año, a más tardar en diciembre, terminaremos de arrancar de raíz el régimen corrupto”.

“Mi activismo, mi loca pasión, tiene un fundamento racional, aunque no lo piensen así mis adversarios”.

“Durante el tiempo que llevamos en la administración, el peso es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo en relación con el dólar”.

“Se terminó la guerra de exterminio contra la llamada delincuencia organizada, ya no se permiten razias, masacres ni la desaparición de personas”.

“Aunque poco, la economía está creciendo, no hay recesión. Además, esto es muy importante, ahora es menos injusta la distribución del ingreso; es decir, hay más desarrollo y más bienestar”.

Ofrece arrancar de raíz el régimen corrupto

López Obrador se declaró un convencido de que, antes de terminar este año, “se arrancará de raíz el régimen corrupto” que había en el país.

“Pienso que este mismo año, a más tardar en diciembre, terminaremos de arrancar de raíz el régimen corrupto”.

Aunque muchos afirmen que “no se puede”, indicó, quedarán construidas las bases de la cuarta transformación de México. “Mi activismo, mi loca pasión, tiene un fundamento racional, aunque no lo piensen así mis adversarios”.

Acentuó que se debe de trabajar “de prisa y con profundidad” para consolidar esta transformación, para que si alguna vez regresara al poder “el conservadurismo, el poder faccioso”, no se pueda dar marcha atrás a lo establecido y logrado a favor del pueblo.

En un recuento de sus principales logros económicos, destacó que no han aumentado los impuestos, se ha reducido la inflación, se puso en marcha un programa de desarrollo en 43 municipios fronterizos con Estados Unidos y se frenó la caída de la producción petrolera, además de que se redujo 94% el robo de combustibles con la estrategia de combate que se puso en marcha.

“Durante el tiempo que llevamos en la administración, el peso es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo en relación con el dólar”.

Las remesas enviadas en mayo por los migrantes mexicanos en el extranjero alcanzaron los 3 mil 203 millones de dólares, “el monto mensual más alto de toda la historia”.

Destacó especialmente entre los logros el acuerdo migratorio que se alcanzó el 7 de junio con Estados Unidos, que evitó que se impusieran aranceles a los productos mexicanos. “Hace unos días superamos una posible crisis económica y política mediante un acuerdo migratorio que nos obliga a ser más estrictos en la aplicación de la ley en la materia, sin violar derechos humanos”.

“No descansaremos hasta saber el paradero de los jóvenes de Ayotzinapa”

El Presidente Andrés Manuel López Obrador refrendó su confianza al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y ofreció: “no descansaremos hasta saber el paradero de los jóvenes de Ayotzinapa”, una tragedia que se arrastra desde la administración del priista Enrique Peña Nieto.

Expuso que, para avanzar en la reconstrucción de la paz y recobrar la seguridad de los mexicanos, da seguimiento diario al fenómeno delictivo, con énfasis en el respeto a los derechos humanos y el uso regulado de la fuerza.

“Se terminó la guerra de exterminio contra la llamada delincuencia organizada, ya no se permiten razias, masacres ni la desaparición de personas. El Estado mexicano ha dejado de ser el principal violador de los derechos humanos, en vez de ello se garantiza trabajo y bienestar a los jóvenes, se castiga el contubernio y la impunidad”.

Dijo que en su administración no se tolera la tortura ni otra violación a los derechos humanos.

Al insistir en que no se tolerará ninguna otra violación a los derechos humanos, indicó que la Guardia Nacional, que inició labores el domingo, se encargará de garantizar la seguridad pública con el apoyo de soldados y marinos que aceptaron el desafío de trabajar con un uso regulado de la fuerza.

Visitantes

El empresario Carlos Slim acudió a la celebración del aniversario de la victoria electoral de López Obrador. También estuvieron presentes otras personas del mundo de la economía y los negocios, como Emilio Azcárraga, presidente del consejo de administración de Televisa, y Miguel Rincón, uno de los integrantes del Consejo de empresarios que asesora al Presidente.

Durante su discurso, aludió a la reciente firma de un convenio en que los integrantes del Consejo Mexicano de Negocios se comprometieron a invertir 32 mil millones de dólares.

Refrenda apoyo para Línea 3 y El Zapotillo

El Presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó que se terminará la construcción de la Línea 3 del Tren Ligero de Guadalajara, así como la Presa El Zapotillo que se construye en Los Altos de Jalisco. Aunque no abundó en los temas, los refirió como proyectos que tienen varios años sin concluirse, por lo que tendrán una solución en su administración.

Sobre la primera obra, el Gobierno destinará este año más de cuatro mil millones para finalizar el proyecto. La intención es que las obras finalicen antes de diciembre y que la nueva ruta opere en 2020.

El Zapotillo continúa frenado por algunos juicios, pero existe la voluntad de los Gobiernos de Jalisco y Guanajuato para destrabar el tema, incluso desde sus Poderes Legislativos.

El apoyo emitido ayer por López Obrador es una buena noticia para acelerar la presa y dotar de agua a Los Altos de Jalisco y León, Guanajuato, aunque el proyecto pretende beneficiar a Guadalajara.

El Presidente también concluirá del Tren México-Toluca, así como de diversas obras de infraestructura de transporte que llevan al menos 10 años sin terminarse.

En su informe de actividades con motivo del primer aniversario de su triunfo electoral de 2018, destacó la conclusión de al menos dos carreteras en Oaxaca que tenían una década sin terminar, una hacia Puerto Escondido y otra hacia el Istmo de Tehuantepec, entre otras más en entidades como Sinaloa y Durango.

También aseguró que se terminará con el Túnel Emisor Oriente, una obra en la que se prevé una inversión total de 30 mil millones de pesos, con lo que se mitigarán los problemas de inundaciones en el Valle de México.

El Gobierno federal prevé la inversión de 20 mil millones de pesos para dar mantenimiento a más de 40 mil kilómetros de caminos, además de que están en proceso de reiniciar la edificación de presas de Sinaloa, Nuevo León, Michoacán y Jalisco.

Preocupa el bajo crecimiento económico

El presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara (Canaco), Xavier Orendáin, aseguró que uno de los aciertos de la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador es la apertura que demostró la semana pasada al sector empresarial jalisciense y la formalización de la Guardia Nacional. Sin embargo, acentuó que, de acuerdo con la organización “México Cómo Vamos”, 11 sectores económicos (de un total de 20) van a la baja. “El crecimiento en la actividad comercial es marginal y nuestro planteamiento es simple: hay nubarrones en el exterior. Se habla de indicios de guerra comercial, entonces debemos de concentrarnos en quitar la pérdida de confianza interna y que juntos podamos evitar esta entrada de lo que algunos llaman una recesión”.

También señaló que la cancelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que se construía en Texcoco y la eliminación del subsidio para las estancias infantiles son “decisiones trascendentes que todavía están causando dolor”.

Acentúa que el Presidente aún conserva su “bono” de votación con el que ganó en una elección histórica el año pasado. “Si al Presidente le va bien, a México también, pero no le damos un cheque en blanco”.

Por su parte, la Coparmex Jalisco aseguró, mediante un comunicado, que falta certidumbre para el desarrollo económico. Esto derivado de la cancelación o la falta de claridad en proyectos estratégicos, como el segundo aeropuerto de internacional de la Ciudad de México. También celebró el respaldo del Presidente al tratado comercial en América del Norte, aunque sigue pendiente la coordinación de los tres niveles de Gobierno para atender la inseguridad, la falta de un estudio de impacto ambiental para la refinería de Dos Bocas y la construcción del Tren Maya, que no cuenta “con un proyecto ejecutivo sólido que garantice la viabilidad técnica, financiera, de impacto ambiental y de impacto social en esa región del país”.

Piden pasar de los planes a las acciones

José Manuel López Campos, titular de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de México, acentuó que deben iniciarse los grandes proyectos de infraestructura por parte del Gobierno federal, “ya que no se debe ni se puede seguir hablando de lo que se hará, sino de lo que ya se está haciendo, porque el tiempo apremia. Deben pasar a las acciones”.

Para el líder del comercio organizado en México, es necesario que el Gobierno de López Obrador cumpla los compromisos que asumió, “no se puede pasar el sexenio con más y más planes, es necesario definir las prioridades, ya que los recursos son limitados”.

Recordó que hay recursos limitados porque uno de los compromisos fue no aumentar impuestos, manejar el presupuesto sin déficit y no contratar deuda.

Consideró que en estos siete meses de Gobierno hay avances en materia social y combate a la corrupción, pero también quedan aspectos por realizar.

Entre los pendientes del Gobierno federal están las propuestas para mejorar el crecimiento económico, crear empleos, apoyar las actividades productivas y generar más confianza a las inversiones.

LOS EXPERTOS

Gobierno de claroscuros

De acuerdo con Jaime Preciado Coronado, académico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) de la Universidad de Guadalajara, los primeros siete meses de Gobierno de López Obrador tienen claroscuros.

Señaló que en el tema de la corrupción destaca la lucha contra el huachicoleo o el robo en Petróleos Mexicanos (Pemex); sin embargo, persiste “la falta de información sobre el balance en general… no sabemos finalmente en qué ayudó o en qué proporción lo hizo”.

Sobre el panorama económico comentó que “tiene a su favor el control de las variables macroeconómicas”, pero el ambiente mundial está en su contra. “Tenemos una situación en la que el dólar no se ha disparado, en la que hay proyectos de inversiones que se van apuntalando, pero hay un clima internacional desfavorable”.

Indicó que el tratado comercial con América del Norte “es un respiro”.

Y sobre el megaproyecto de la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, subrayó que los mecanismos de la licitación se inclinan para beneficiar al mercado interno y contratistas nacionales, “pero en donde las finanzas no son suficientemente claras para lo que será el proyecto estrella de esta administración”.

Por su parte, Alberto Bayardo, académico del ITESO, coincidió en que la administración federal es de claroscuros hasta el momento. Recalcó que existe opacidad en los megaproyectos como el Tren Maya, el Aeropuerto de Santa Lucía y la refinería Dos Bocas.

“En el caso del Tren Maya no está claro que exista sustento para suponer que habrá una activación de la economía en esa región después de que se construya”.

La conformación de la Guardia Nacional, para el académico, es un punto que preocupa en esta administración porque “se presumió que tendría un carácter civil, pero no es así. Está integrada y comandada por militares”.

