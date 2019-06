Prevén que 430 empleados operen Línea 3; supervisan avance de obras

El secretario de Transporte en Jalisco, Diego Monraz, anunció que el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) iniciará el proceso de contratación del personal que operará la Línea 3. Prevé que la plantilla del organismo aumente en 40%, por lo que se sumarían alrededor de 430 empleados (hoy tiene mil 90 trabajadores).

Tras la reunión que sostuvieron ayer las autoridades estatales (encabezadas por Enrique Alfaro) con el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, se definirán las primeras contrataciones.

Por otra parte, para que no ocurran fallas en la Línea 3, el Siteur ordenó el inicio del periodo de pruebas de trenes e instalaciones. El proyecto será entregado este año, pero operará en 2020.

Supervisan obras de la Línea 3

El secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú, y el gobernador Enrique Alfaro realizaron ayer un recorrido de supervisión por las obras de la Línea 3 del Tren Ligero, principalmente en la Estación La Normal, donde comprobaron los avances del proyecto que, aseguran, concluirá este año.

El secretario de Transporte de Jalisco, Diego Monraz, precisó que entre los puntos a supervisar estuvieron la entrega de las escaleras eléctricas, la ventilación, los acabados, los sistemas eléctricos y la detección de incendios, etcétera. Y se revisaron los avances de la sustitución de los neoprenos, que son las piezas que amortiguan las vibraciones durante el paso de los trenes sobre las columnas en los tramos aéreos de la línea.

También se acordó cómo será la inversión para la contratación del sistema de peaje, que consiste en las máquinas donde los usuarios podrán recargar las tarjetas para los pasajes. Y verificaron la ingeniería administrativa del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) para articular la Línea 3 con las otras dos rutas. “Vamos a tener que tomar una serie de definiciones al interior del Siteur para adaptarnos a esta nueva circunstancia”.

El gobernador solicitó al titular de la SCT que se comprometiera a concluir las estaciones Centro y El Santuario, a fin de que se puedan llevar sin contratiempos los festejos patrios y la Romería 2019 en Zapopan. “Era uno de los puntos que traíamos para poner sobre la mesa: pedir la obra de las dos estaciones”.

Diego Monraz puntualizó que comenzará la planeación de la agenda para la entrega-recepción por parte de la SCT hacia el Siteur. “Necesitamos agendar cómo será esa entrega a finales de año, podemos hablar del último trimestre de este año”.

Explicó que la obra quedará lista este año, pero no se iniciarán las operaciones para los usuarios, pues continuarán con las pruebas de desplazamiento y seguridad de los vagones, de modo que comenzará a operar, como se había anticipado, en 2020.

En dos meses, apertura total de Paseo Alcalde

Aunque algunas obras del Paseo Alcalde se inauguraron en diciembre pasado, aún hay tramos pendientes de liberar por los trabajos en superficie de la Línea 3, pero se proyectan concluir en dos meses.

“Mi apuesta es que esto se termine en dos meses. Conforme lo van liberando (el paseo), voy tapando y dejando abierta la vialidad”, afirma el secretario de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) de Jalisco, David Zamora Bueno.

Reconoce que se mantienen los trabajos en los 11 puntos de obra considerados como “focos rojos”, ubicados en el tramo subterráneo de la Línea 3, que va de La Normal a Plaza de la Bandera. En éstos están “presionando” a las autoridades federales para ir liberando Paseo Alcalde. Por ejemplo, algunos de éstos son los accesos de la estación de El Santuario y la construcción de una salida de emergencia ubicada frente a la Casa de los Perros (donde recientemente se generó un socavón), entre otras.

“La ventaja es que, como Gobierno estatal, cuento con recursos para hacerlo”.

Para las obras en superficie, la SIOP puede tomar recursos de una bolsa de 400 millones de pesos que se tienen etiquetados para obras adicionales.

Durante la pasada administración, las autoridades invirtieron 424.5 millones de pesos en esta vía, que comprende 2.5 kilómetros, desde La Normal hasta Revolución.

Mientras el secretario confía en que estas obras quedarán listas en dos meses, los comerciantes consideran que podría tomarles dos meses adicionales liberar los puntos. Esto fue lo que señala la presidenta de la Asociación de Empresarios del Centro Histórico de Guadalajara, Luz García Calleja, quien explica que están monitoreando el desarrollo de los trabajos.

Pierden empleos

De acuerdo con el último sondeo realizado por la Cámara de Comercio de Guadalajara (Canaco), se reportó que la construcción de la Línea 3 provocó que se perdieran dos mil 700 empleos en el Centro. Sin embargo, Alejandro Salas, delegado de la Canaco en el Centro Histórico, admitió que las obras “son fundamentales para la ciudad, ya que son proyectos estratégicos que detonarán el Centro Histórico una vez que concluyan”.

Las zonas que formaron parte del sondeo fueron: Parque San Francisco, Juárez, Reforma, El Santuario y Jesús García. De estos distritos, mil 120 negocios se han visto afectados por las obras de la Línea 3.

Por su parte, el presidente de la Canaco, Xavier Orendáin, informó que luego de 40 meses de obras de la Línea 3 y la intervención del Paseo Alcalde, éstas provocaron pérdidas por 590 millones de pesos debido al cierre de negocios y ventas no efectuadas.

En febrero pasado, se reportó que tan sólo en el primer mes del año cerraron 216 negocios.

“Vemos las mismas cortinas cerradas…”

Los comerciantes del Paseo Alcalde consideran que hacen falta más acciones para reactivar la zona.

“Vemos las mismas cortinas de los locales cerradas sobre el corredor”, señala Ana Luz García Calleja, presidenta de la Asociación de Empresarios.

Considera que esto obedece a que los comerciantes se encuentran a la espera de conocer cuál será la “nueva vida comercial” que tomará el primer cuadro.

“La mayoría espera que se entreguen las obras y ya se tenga continuidad (en la actividad económica). Están precavidos”.

Recuerda que las autoridades municipales y estatales han desarrollado actividades artísticas y culturales, que han permitido aumentar el flujo de visitantes.

Apunta que sí hay una mejoría en las ventas, aunque se mantienen bajas.

Imagen RS3161446_DIG-2019-01-12-18-12-56

Para lograr que se dé una reactivación económica, la asociación sostiene reuniones con las autoridades municipales en materia de seguridad, servicios generales y personas en situación de calle. Subraya que cada semana se les da un reporte sobre el tema de seguridad, pero esperan la estadística mensual para hacer un comparativo.

Por lo pronto, sobre el corredor se pueden observar a policías que realizan recorridos en parejas. Con relación a las personas en situación de calle, dice que se trabaja en un proyecto con regidores del Ayuntamiento para el levantamiento de un censo y las acciones para atender esta problemática.

Los dejan en la quiebra

Luego de 35 años de operar un salón para fiestas, la familia Castellanos decidió cerrar tras las pérdidas generadas por las obras de la Línea 3 y el Paseo Alcalde. “Nos dio en la ‘torre’ la obra, nos acabó la clientela y ya no volvieron. Nos dejó en la quiebra”, señala Trinidad Castellanos.

Recuerda que frente al local, ubicado en el cruce de Alcalde con Herrera y Cairo, comenzaron la construcción de la Estación Santuario, “hicieron los muros y aquí armaban las estructuras de varillas, fueron casi tres años de la obra de la Línea 3, más el Paseo Alcalde. Alrededor de cuatro años”.

Aclara que desde hace dos meses dejaron de rentar el lugar, “decidimos mejor quitarnos”. Como el lugar es para fiestas, “a la gente no le gustaba estar viendo el escarbadero”.

Las autoridades les entregaron apoyos, pero éstos fueron insuficientes.

Reactivan 40 negocios

A principios de junio se reportó el cierre de comercios en el Centro Histórico debido a las obras, pero el coordinador de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad de Guadalajara, Antonio Salazar Gómez, asegura que en los últimos meses han comenzado a operar 40 negocios, tan sólo sobre Paseo Alcalde y sus laterales. “Han empezado a abrir cadenas comerciales grandes y pequeños comercios”.

Comenta que los principales giros son de venta de comida y abarrotes. “Alrededor de 60% está reactivándose”.

Detalla que del Palacio Municipal a La Normal, en el tramo entre Independencia y Juan Manuel, ya se está remodelando un edificio. “En este punto ya se reactivó también un restaurante que estaba cerrado”. En la siguiente cuadra, entre Juan Manuel y San Felipe, “se tiene un café de franquicia, un negocio de perfumería y otro de venta de zapatos que volvieron a abrir. Si nos vamos cuadra por cuadra, te digo que se están reactivando varias unidades de negocio”.

Agrega que apenas se realizó un levantamiento para detectar los inmuebles disponibles para la venta y renta, y sobre este corredor se tienen 18 fincas o locales que pueden ser rentados.

Para atraer a más empresarios, informa que se implementaron incentivos fiscales, como descuentos en el pago de licencias, en el predial, en la transmisión patrimonial y en los negocios jurídicos, “van hasta 75% de descuento a las personas que quieran invertir ahí”.

Además, a través de la Dirección Emprende Guadalajara se han otorgado 37 créditos por dos millones 047 mil pesos a quienes mostraron interés por instalarse en el Centro Histórico.

Confirma que durante los días 28, 29 y 30 de junio, en conjunto con Ciudad Creativa Digital, se llevará a cabo un Hackathon para que los jóvenes presenten proyectos sobre dos temas. El primero: de movilidad para resolver cómo llegar al Centro de una manera más ágil. El segundo: cómo revivir el corazón de la ciudad para articular toda la oferta cultural, artística y de negocios.

Mil 120 negocios se han visto afectados por las obras de la Línea 3. EL INFORMADOR/Archivo

En breve, licitaciones para el Peribús

Aunque la actual administración iniciará los trabajos del Peribús en las zonas fuera de conflicto, el titular de la SIOP informa que están en conversaciones con los ejidos para destrabar los tramos que actualmente no pueden ser intervenidos. “Es uno de los problemas por los que no se ha continuado (por siete amparos). Sin embargo, con la visión de solucionar las cosas: si se tiene que pagar, pues se debe hacerlo”.

Acentúa que se cuenta con un presupuesto de mil 200 millones de pesos para iniciar las obras de concreto sobre Periférico, vía por la que correrá este transporte público masivo que moverá el doble de pasajeros que la Línea 3.

El funcionario estatal precisa que están por lanzar las licitaciones, pues se encontraban a la espera de la contratación de la deuda que será adquirida por el Ejecutivo estatal por hasta cinco mil 250 millones de pesos. “La apuesta es aplicarlo como SIOP en los carriles centrales y en los laterales. No puede haber Peribús si no tienes las laterales, tienes que articularlas para que no te suceda lo de las estaciones en las que no se dejó dónde puedas bajar seguro (al pasaje)”.

Puntualiza que la zona ideal para arrancar las obras es a partir de la Ciudad Judicial hacia Zapopan. “Empatar con Juan Gil Preciado, que hasta ahí llegó el concreto, obviamente tienes tramos que ya están hechos: en Santa Esther hay un pedazo de concreto, en el tramo de Acueducto hay otro, pero hay que terminar toda esa parte de Periférico Norte…”.

Las autoridades prevén que este camión articulado circule sobre 41.5 kilómetros de Periférico, desde el cruce de Belisario Domínguez hasta la Carretera a Chapala, con 46 estaciones.

Sigue: #DebateInformador

¿Confía en que las obras de la Línea 3 concluyan este año?

Participa en Twitter en el debate del día @informador