Adultos mayores viven calvario con “Mi Pasaje”

Consuelo Quezada tiene 72 años y lleva una semana intentando, sin éxito, sacar una cita para que le renueven el apoyo de su tarjeta “Mi Pasaje Verde”, programa en el que le dan viajes gratis en el transporte público.

Primero acudió al módulo del parque San Jacinto, pero le dijeron que el registro debía hacerse en línea. “Me recomendaron que sacara la cita en el cibercafé de enfrente, pero había una fila muy larga y estaba muy lento el sistema… No alcancé a que me atendieran”.

Regresó a su casa y marcó al teléfono que le proporcionaron. “Nadie contesta. No tengo computadora y por aquí ni hay cibercafés”, comparte.

Lorena, su sobrina, trató de apoyarla, pero se toparon con que la plataforma tiene problemas para registrar su Clave Única de Registro de Población (CURP).

En las redes sociales los usuarios reportan otros problemas. Por ejemplo, que el sistema agenda citas y que cuando las personas llegan resulta que sus colonias no entran entre las beneficiadas, o que el sistema bloquea las tarjetas para los que hacen recargas en las tiendas de conveniencia.

El pasado 2 de febrero se anunció que los adultos mayores, personas con discapacidad y estudiantes que se encuentren dentro del padrón de “Mi Pasaje Verde” comenzarían a recibir el apoyo para sus traslados.

La Secretaría del Sistema de Asistencia Social de Jalisco insiste en que sólo se atiende con cita y afirma que hay unos 150 mil beneficiados, por eso se saturan las vías de comunicación, como el teléfono 33-3030-1225.

También se dispone del 33-3030-1224. “Las citas se siguen agendando y la entrega sigue fluyendo. Pedimos paciencia y que sigan insistiendo con el apoyo de algún familiar”, responde la dependencia.

Adultos mayores reportan problemas para refrendar el apoyo en el transporte público, ya que no pueden obtener una cita ni responden por teléfono. EL INFOPRMADOR/G. Gallo

DATO

Contactos

Atención telefónica al 33-3030-1225.

Hacer cita en el portal: https://ssas.live/mipasaje2021a/login.php.

GUÍA

Los requisitos

“Mi Pasaje Verde”

Presentar original y dos copias de:

CURP.

Identificación oficial vigente.

Comprobante de domicilio (con vigencia no mayor a sesenta días, el cual puede ser comprobante de telefonía fija, luz, agua y carta de residencia emitida por la autoridad correspondiente).

Predial del año en curso.

En el caso de los estudiantes deberán presentar constancia de estudios vigente (no deberá exceder al cuatrimestre, semestre o año del calendario escolar que esté cursando el beneficiario al momento de su presentación). Deberán contar con nombre, sello o su equivalente, de la institución escolar en que se encuentre inscrito el solicitante.

Para los beneficiarios menores de edad será necesario presentar copia de identificación oficial vigente de la madre, padre o tutor.

Las personas con discapacidad deberán actualizar el certificado médico o resumen clínico con firma autógrafa y número de cédula profesional del médico que lo expide, de la institución pública o privada que acredite la discapacidad, en caso de ser un caso temporal; de lo contrario, si ya se tiene registrado el certificado médico en la base de datos, bastará con presentar los requisitos generales mencionados.

“Mi Pasaje Apoyo a Mujeres”

Tener 25 años y hasta menos de 65 años de edad (tres copias de identificación oficial, CURP y comprobante de domicilio).

Haber participado en el programa “Mujeres Líderes del Hogar” en el 2020 y no haber sido objeto de este beneficio (presentar el número del folio del registro en la plataforma del programa “Mujeres Líderes del Hogar” para el ejercicio 2020).

Ser jefa de familia (carta bajo protesta de decir verdad, que es jefa de familia y único sostén de una familia monoparental).

Residir en el Área Metropolitana de Guadalajara con alto grado de marginación (original y copia del comprobante de domicilio con vigencia no mayor a sesenta días, el cual puede ser agua, luz, telefonía fija y carta de residencia emitida por la autoridad municipal).

Ingreso menor a cinco mil 700 pesos (llenar el Formato del Padrón Único que incluye estudio socioeconómico).

El pre-registro para las solicitantes será en línea hasta el 26 de febrero del 2021, a través de la página oficial: http://gobjal.mx/mipasaje21 (se activó el 31 de enero) donde llenarán un estudio socioeconómico y se les asignará cita para la validación de los documentos antes mencionados.

Los usuarios señalan que luego de agendar una cita, sus colonias no aparecen entre las beneficiadas. Además, el sistema bloquea las tarjetas para los que hacen recargas en las tiendas de conveniencia. EL INFOPRMADOR/G. Gallo

Reportan errores en la plataforma y en tarjetas de “Mi Pasaje Verde”

Al igual que en el parque San Jacinto, en otros módulos de atención para la renovación de las tarjetas de “Mi Pasaje Verde” acuden muchos adultos mayores. Algunos piden que les ayuden, pero si no tienen cita deben regresar otro día.

En la Unidad Administrativa de Oblatos, donde también se habilitó un espacio para la entrega, los adultos se agolpan al momento de hacer las filas para recibir el apoyo.

Consuelo Quezada denuncia que hace el esfuerzo porque sí le sirve la ayuda. En su caso, desde noviembre se le terminaron los pasajes, así que debe pagar para moverse en el transporte público.

“Por ejemplo, para ir al Instituto Mexicano del Seguro Social, a la Clínica 78, tomo cuatro camiones… o cuando voy a un mandado más lejos. Incluso, no tan lejos, ya no puedo caminar mucho”.

Consuelo cuenta que si su sobrina no puede hacer el trámite en la plataforma estatal, tendrá que regresar al parque San Jacinto.

“Y eso que apenas es el trámite para la cita… también voy a tener que llevar dos copias de la CURP, del acta de nacimiento, del comprobante de domicilio, dos copias de mi identificación, todo eso”.

Otro de sus sobrinos opinó que es muy desatinado que el registro sea tan complicado, o que si los adultos mayores ya hicieron el esfuerzo de ir deberían atenderlos en ese momento. “Porque no todos tienen el tiempo de estar marcando hasta que les contesten. ¿Para qué deben entregar de nuevo los papeles si ya están registrados?”.

En las redes sociales de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social de Jalisco, que se encarga del programa de “Mi Pasaje Verde”, son varias personas las que reportan problemas para realizar el registro o también la desorganización. “A mí me dieron cita y cuando fui me dijeron que no me encontraban en el sistema, que después regresara. Y luego resulta que me contestaron que en la colonia donde vivo no entra el programa... puras vueltas y gastadero en camiones, todo para que no me dieran nada”, escribió Lizbeth Gil.

Guadalupe Ramírez es adulta mayor y comentó que el 5 de febrero tenía la cita para los apoyos para personas con discapacidad y también para ella. “De mi hijo con Síndrome de Down me dijeron que habían recargado los pasajes, pero nos subimos al camión y no aparece la recarga en ninguna de las dos tarjetas”.

Marco García coincidió en que no podía registrar la CURP. Su comentario recibió muchas reacciones, como la de María Ramírez: “Dicen algunas personas que pongan la CURP sólo hasta la fecha de nacimiento y que así han podido entrar”, afirmó.

PROGRAMA 2021

No habrá nuevos beneficiarios

En días pasados, la Secretaría del Sistema de Asistencia Social del Gobierno de Jalisco anunció que no se abrirá convocatoria para nuevos beneficiarios en “Mi Pasaje Verde” 2021-A (apoyo al 100%), sino que se tomará en cuenta sólo a las personas ya registradas al cierre del calendario 2020-B, que suman un total de 102 mil 844 ciudadanos.

Aunque mencionó que los adultos mayores y personas con discapacidad que tuvieran dificultad para realizar su visita a través de internet podían marcar por teléfono, la señora Consuelo Quezada no ha tenido éxito.

Por otro lado, se informó que la entrega de los apoyos al sector estudiantil se realizará del 1 al 26 de marzo. Y también, con previa cita, darán un periodo de atención universal del 22 al 26 del mismo mes para los beneficiarios de todas las modalidades, quienes por algún motivo no puedan recoger su apoyo en tiempo y forma.

"Mi Pasaje Amarillo" (apoyo al 50 por ciento), que opera la Secretaría de Transporte, continuará con atención directa en los módulos de atención al público.

TELÓN DE FONDO

Desaprovechan una tercera parte de los boletos del programa social

La Secretaría del Sistema de Asistencia Social informó por Transparencia que en 2019, antes de enfrentar la pandemia, se desaprovecharon 32 de cada 100 pasajes entregados a los estudiantes, las personas de la tercera edad y las personas con discapacidad a través del programa “Mi Pasaje”.

En los dos semestres de 2019 se entregaron 71.1 millones; sin embargo, sólo se utilizaron 48.2 millones de boletos. Una tercera parte no se usó. Y ante la crisis sanitaria, en este año podría empeorar el problema.

Los boletos que se desaprovechan son una falla importante porque hay jaliscienses que no ingresaron al programa en este año.

De acuerdo con el Gobierno estatal, “Mi Pasaje” beneficia a 149 mil 208 adultos mayores, estudiantes y personas con discapacidad, pero se confirmó que el año pasado no hubo nuevos inscritos. Óscar Pérez, director de Programas Estatales, reconoció que se tiene detectado que no todos los boletos se utilizan. En algunas ocasiones los estudiantes cambian de domicilio, lo que disminuye la cantidad de boletos usados. En el caso de los adultos mayores suelen reportar decesos o enfermedades propias de la edad, por lo que no usan todos los apoyos.

Luego de cuatro meses sin poder aprovechar su tarjeta de “Mi Pasaje” el año pasado, Julia Valenzuela, de 87 años, recibió el 11 de noviembre su nuevo plástico, pero sólo podía aprovechar los boletos hasta diciembre de 2020.

La mujer explicó que solamente utilizó el apoyo para el transporte público gratuito en los primeros seis meses de 2020. Después tuvo que esperar hasta la siguiente entrega y volver a efectuar el trámite, pese a que forma parte de la población de riesgo por la pandemia.

“Por mucho tiempo no sirvió y estuve pagando. Sí ayuda (el beneficio) porque me muevo en camión para ir al mandado, y así como estoy, voy a lavar en casas ajenas”, contó acerca de su trabajo.

A pesar de las medidas sanitarias ante la pandemia, hay concentraciones de adultos mayores para refrendar el apoyo de “Mi pasaje”. EL INFOPRMADOR/G. Gallo

Abren convocatoria a 12 mil mujeres

La Secretaría del Sistema de Asistencia Social indicó que para apoyar a la economía de las mujeres que residen en condiciones de vulnerabilidad en la ciudad, ya se abrió la convocatoria para el programa “Mi Pasaje Apoyo a Mujeres”, con el objetivo de que este sector de la población disminuya su gasto en transporte público y pueda aplicar esos ingresos en otras necesidades.

Este programa tiene como meta apoyar a cerca de 12 mil mujeres a través de una tarjeta electrónica gratuita y anual para cada una, con un total de hasta 730 pasajes que tendrán vigencia hasta el 28 de diciembre de 2021. Además de una suscripción sin costo al programa MiBici.

Podrán participar las jefas de familia de los municipios de El Salto, Guadalajara, Ixtlahuacán de los Membrillos, Juanacatlán, San Pedro Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá, Zapopan y Zapotlanejo, que hayan participado en el programa “Mujeres Líderes del Hogar” para el ejercicio 2020 y no fueran objeto de beneficio.

Avanza recarga electrónica

La Secretaría del Sistema de Asistencia Social emitió un comunicado donde informa que durante la primera semana de la entrega del apoyo del programa “Mi Pasaje”, en sus modalidades “Verde” y “Apoyo a Mujeres”, nueve mil 725 personas recibieron sus pasajes gratuitos para el uso en el transporte público, de las cuales ocho mil 493 son adultas mayores, mil 152 tienen alguna discapacidad y otras 80 mujeres en condiciones de desigualdad.

Hay más de 37 mil citas agendadas. El proceso de prerregistro, la agenda de la cita y la visita al módulo concluye el 26 de febrero.

Entre el 1 y el 26 de marzo, los estudiantes recibirán el beneficio. Y del 22 al 26 de marzo se habilitará la entrega universal para las personas de todas las modalidades que no acudieron al módulo por algún inconveniente.

