AMLO y su reticencia al COVID-19: Las 10 ocasiones en que AMLO desestimó las medidas preventivas

6 No se pone cubrebocas, porque no está infectado / 3 de noviembre de 2020

AMLO se rehusó y portar el cubrebocas en público y aseguró no se sabe a "ciencia cierta" si el cubrebocas funciona y dijo que no se lo pone porque no está "infectado" de coronavirus COVID-19.

"No me pongo porque guardo la distancia y porque el doctor me ha dicho que no es necesario si no estoy infectado, que hay que ponérselo para no infectar a otras personas", dijo AMLO junto al secretario de Salud, Jorge Alcocer, y el subsecretario Hugo López-Gatell.