Ruta 380: Usuarios, en incertidumbre ante próximo arranque del Peribús

A tres semanas del arranque de operaciones del Peribús, también conocido como Mi Macro Periférico, usuarios de las rutas 380 y 380-A en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) se mantienen en incertidumbre por no saber sobre los detalles del proyecto, como por ejemplo, cuál será la capacidad de traslado o si habrá rutas alimentadoras para completar los viajes que no cubrirá el Peribús.

Francisco Hernández es usuario de la ruta 380-A desde hace al menos cinco años. Todos los días la toma para ir de la estación de Periférico Sur a Aviación para llegar a su trabajo, pero con la desaparición del mismo sabe que ahora tendrá que agregar por lo menos un camión más, aunque no sabe exactamente cuál cubrirá la ruta del tramo que ofertaba la 380-A hacia San Juan de Ocotán.

"Lo que voy a extrañar era lo directo que era para llegar al trabajo, porque agarraba menos camiones para poderme transportar. Ahora voy a tener que tomar tres camiones o cuatro. Vengo de Los Cántaros al Periférico y del Periférico (el 380-A) para agarrar el otro camión. El camión se metía a Aviación y caminaba nada más poquito a mi trabajo, este (Peribús) no va a llegar hasta allá, expresó.

Mario Ochoa toma la misma ruta para ir a su trabajo desde hace unos cuatro meses. Él desconocía sobre la desaparición de los camiones sobre el Periférico con la entrada del Peribús, e incluso esperaba que pudieran agregar más camiones, ya que dijo, las unidades de la 380-A tardan entre 40 y 45 minutos para pasar, aunque destacó que espera que la calidad del servicio mejore con la llegada del nuevo sistema de transporte.

"Espero que ahora con este (Peribús) sea más ágil, aunque el desaparecer esta ruta quizá vaya a ser un problema al principio para los que vamos para el rumbo de Aviación. Cuando lo quiten voy a tener que caminar de Periférico a Aviación, espero que entre alguna ruta alimentadora. Lo que veo positivo es que quizá vaya a ahorrar tiempo aunque tenga que gastar un camión más, o caminar", contó Mario.

Virginia es usuaria de la ruta 380, dijo, "de toda su vida". Su incertidumbre es por saber la frecuencia de paso que tendrán las unidades del Peribús, pues dijo, sabe que aunque las unidades de la 380 van llenas, pasan cada 5 minutos. Por otra parte, ella reconoció que con la llegada del nuevo sistema de transporte habrá más seguridad en las estaciones, por lo que, dijo, espera que disminuyan los robos que eran frecuentes en esta ruta.

"Una vez me robaron un osito de peluche que era como mi cartera, traía mi credencial y mi dinero. Venía en el camión y de repente al bajarme ya no lo traía, lo que más me sorprendió es que no venía lleno ni sentí nada, pero me dejaron sin nada. Lo tomé para no caminar tres cuadras, pero me salió más caro. Se llevaron 150 pesos y mis identificaciones que fue lo que más me pesó, espero que con esto ya disminuya", manifestó la mujer.

De acuerdo con el proyecto inicial el Peribús tendrá la capacidad de mover diariamente a 170 mil pasajeros, mientras que, de acuerdo con datos de la empresa responsable de la ruta 380, sus unidades operan diariamente a 110 mil usuarios, aunque esta no es la única ruta que saldrá de circulación del Periférico una vez que comience a operar el nuevo sistema de transporte, pues lo harán todas las que circulan por dicha vía y que serán suplidas por el Peribús.

De acuerdo con la Secretaría de Transportes, las socializaciones comenzaron el día de hoy en distintas estaciones del Peribús, y continuarán hasta el arranque del mismo.

