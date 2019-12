+ Informador: Las noticias del 30 de diciembre de 2019

4 Es el primer lugar

El álbum Merry Christmas de la cantante estadounidense Mariah Carey, se posicionó en el primer lugar de los 200 álbumes más escuchados durante la semana que comprendió del 20 al 26 diciembre, mientras que Fine Line del británico Harry Styles, está en la tercera posición.

Los temas "All I want for Christmas is you" y "Hark! The Herald Angels Sing/Gloria", además de colocarse entre los más vendidos del material discográfico de Carey, ocupan las posiciones uno y 65 dentro de la lista de las 100 canciones más escuchadas en el mismo periodo.

Pese a que Merry Christmas fue lanzado el 1 de noviembre de 1994, anualmente y tras 25 años, se coloca entre los primeros lugares de reproducción debido al éxito y popularidad que tiene en la temporada decembrina.