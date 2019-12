"Merry Christmas" de Mariah Carey desbanca a "Fine line" de Harry Styles

El álbum Merry Christmas de la cantante estadounidense Mariah Carey, se posicionó en el primer lugar de los 200 álbumes más escuchados durante la semana que comprendió del 20 al 26 diciembre, mientras que Fine Line del británico Harry Styles, está en la tercera posición.

Los temas "All I want for Christmas is you" y "Hark! The Herald Angels Sing/Gloria", además de colocarse entre los más vendidos del material discográfico de Carey, ocupan las posiciones uno y 65 dentro de la lista de las 100 canciones más escuchadas en el mismo periodo.

Pese a que Merry Christmas fue lanzado el 1 de noviembre de 1994, anualmente y tras 25 años, se coloca entre los primeros lugares de reproducción debido al éxito y popularidad que tiene en la temporada decembrina.

La semana pasada, la lista publicada por el portal Rolling Stone reportó que "Fine Line" de Harry Styles tenía el primer lugar dentro de los 200 álbumes más escuchados en la semana del 13 al 19 de diciembre, y "Merry Christmas" se ubicó entre los primeros 10 lugares.

Ahora, el disco "Fine Line" se encuentra en la posición número tres, a dos semanas de haberse lanzado, con más de 59 mil unidades de álbum vendidas y con los temas Adore You, Watermelon Sugar y Falling como los más populares de su segunda producción discográfica como solista tras su paso por la agrupación One Direction.

Dentro de los primeros 10 lugares de la lista de los 200 álbumes más escuchados se encuentran The Sinatra Christmas de Frank Sinatra; When We All Fall Asleep, Where Do We Go? de Billie Eilish y Christmas de Michael Bublé.

