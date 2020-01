+ Informador: Las noticias del 22 de enero de 2020

3 Liberan cartel

El Grupo Ocesa reveló las bandas que se presentarán en el Corona Capital Guadalajara, festival musical que se llevará a cabo los días 16 y 17 de mayo.

De acuerdo con los organizadores, el grupo The Strokes, quien encabeza la lista, se presentará junto a Foals, Death Cab For Cutie, Rufus Du Sol, Miami Horror, entre otras bandas el primer día de actividades; mientras que Kings of Leon, The Hives, Of Monsters and Men, Two Door Cinema Club, Jake Bugg, Rufus Wainwright, entre otros cerrarán el festival el 17 de mayo.

Los boletos estarán disponibles a partir del próximo 28 y 29 de enero para usuarios Citibanamex durante la preventa, mientras que la venta general será a partir del 30 de enero a través de Ticketmaster.