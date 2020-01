+ Informador: Las noticias del 13 de enero de 2020

1 Es inhabilitado

El presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla, dijo en entrevista para TUDN, que el futbolista Víctor Guzmán ha sido inhabilitado por incurrir en dopaje en lo que se determine la situación y en tanto no haya una resolución, el jugador no podrá ni siquiera entrenar con ningún club. Bonilla no dio a conocer la sustancia que consumió Guzmán, ya que solamente se le da conocimiento al afectado.

Por su parte, el Rebaño Sagrado, informó que el futbolista no formará parte de las filas del Guadalajara, debido a su situación y mediante un comunicado de prensa señalaron que Guzmán volverá a su anterior club, el Pachuca.

Comunicado oficial sobre Víctor Guzmán.https://t.co/71mbYcOfDW — CHIVAS (@Chivas) January 14, 2020

El volante jalisciense rompió el silencio y confesó que ha sido víctima de un error y procederá a abrir la muestra B, con la finalidad de esclarecer la situación y dejar en claro que es un deportista limpio, añadiendo que él jamás ha tomado ninguna sustancia con tal de mejorar su rendimiento en el terreno de juego.