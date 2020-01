Víctor Guzmán ha sido inhabilitado: Enrique Bonilla

El presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla, dijo en entrevista para TUDN, que el futbolista Víctor Guzmán ha sido inhabilitado por incurrir en dopaje en lo que se determine la situación y en tanto no haya una resolución, el jugador no podrá ni siquiera entrenar con ningún club. Bonilla no dio a conocer la sustancia que consumió Guzmán, ya que solamente se le da conocimiento al afectado.

“Lo que sucedió es que durante la temporada pasada, en uno de los análisis que se le realizan de manera aleatoria a los jugadores de la Liga MX, fue seleccionado el jugador y la semana pasada recibimos el reporte del laboratorio oficial de la WADA, a través del comité nacional antidopaje y a su vez lo que hicieron fue notificar al jugador y posteriormente a nosotros, luego a los clubes”, comentó el mandatario de la Liga MX.

“Tanto no se defina la situación, tanto no haya resolución, el jugador no puede practicar el deporte con ningún club, ni siquiera puede presentarse a entrenar”, siguió.

AJ