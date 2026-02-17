Martes, 17 de Febrero 2026

LO ÚLTIMO DE Tecnología

Tecnología |

YouTube sufre interrupción global

Miles de usuarios reportaron fallas críticas al intentar cargar contenido o acceder a sus perfiles

Por: SUN .

Las incidencias se dispararon en cuestión de minutos, afectando la estabilidad de la plataforma a nivel global. UNSPLASH.

Las incidencias se dispararon en cuestión de minutos, afectando la estabilidad de la plataforma a nivel global. UNSPLASH.

YouTube, el gigante del streaming de video, experimentó una interrupción masiva en sus servicios, lo que provocó que miles de usuarios reportaran fallas críticas al intentar cargar contenido o acceder a sus perfiles.

LEE: Eclipse solar anular deja impactantes imágenes alrededor del mundo

Según los datos proporcionados por Downdetector, las incidencias se dispararon en cuestión de minutos, afectando la estabilidad de la plataforma a nivel global.

Ante la imposibilidad de reproducir clips, la audiencia digital migró de inmediato a plataformas como X para validar la situación, convirtiendo la falla en una tendencia mundial bajo etiquetas de reporte técnico.

De acuerdo con especialistas en infraestructura de red de Uptime.com, este tipo de colapsos suelen vincularse a errores en las redes de distribución de contenido (CDN) o actualizaciones fallidas en los servidores centrales.

¿Cuánto se prolongó la caída de YouTube?

Según Downdetector, las interrupciones apenas se extendieron durante aproximadamente treinta minutos, tras lo cual la plataforma comenzó a restablecerse automáticamente tanto en su aplicación móvil como en su versión web.

LEE: 5 empleos duros que nunca serán obsoletos, pese a la llegada de la Inteligencia Artificial

SV

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones