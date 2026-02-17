YouTube sufre interrupción global

YouTube, el gigante del streaming de video, experimentó una interrupción masiva en sus servicios, lo que provocó que miles de usuarios reportaran fallas críticas al intentar cargar contenido o acceder a sus perfiles.Según los datos proporcionados por Downdetector, las incidencias se dispararon en cuestión de minutos, afectando la estabilidad de la plataforma a nivel global.Ante la imposibilidad de reproducir clips, la audiencia digital migró de inmediato a plataformas como X para validar la situación, convirtiendo la falla en una tendencia mundial bajo etiquetas de reporte técnico.De acuerdo con especialistas en infraestructura de red de Uptime.com, este tipo de colapsos suelen vincularse a errores en las redes de distribución de contenido (CDN) o actualizaciones fallidas en los servidores centrales.Según Downdetector, las interrupciones apenas se extendieron durante aproximadamente treinta minutos, tras lo cual la plataforma comenzó a restablecerse automáticamente tanto en su aplicación móvil como en su versión web.SV