Instagram: Meta desactiva el cifrado en los chats; cómo conservar tu privacidad

¿Sabías que a partir de hoy tus conversaciones en Instagram cambian para siempre? Este viernes 8 de mayo de 2026, Meta retira oficialmente el cifrado de extremo a extremo en los chats directos, una decisión que redefine la seguridad de tus mensajes privados y te obliga a buscar alternativas.

Hoy marca un punto de inflexión en la historia de la red social de fotografía más grande del mundo. Meta, la empresa matriz liderada por Mark Zuckerberg, ha confirmado que la opción de cifrado de extremo a extremo en los mensajes privados de Instagram deja de existir.

Esta función, que permitía a los usuarios añadir una capa de seguridad extra mediante una clave única, garantizaba que ni siquiera la propia plataforma pudiera acceder al contenido de los chats. Sin embargo, tras años de debate, la herramienta ha sido eliminada definitivamente de la configuración de privacidad.

La noticia ha generado sorpresa entre los defensores de la privacidad digital, aunque Meta asegura que la decisión responde a una lógica de uso. A diferencia de lo que ocurre en otras aplicaciones de la compañía, esta medida cambia las reglas del juego para quienes acostumbran a compartir información sensible por esta vía.

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¿Por qué Meta tomó esta drástica decisión?

Según declaraciones de un portavoz de la empresa, la función fue "poco utilizada" por la comunidad desde su implementación global en el año 2023. Al no ser una opción activada por defecto, la mayoría de los usuarios nunca llegó a habilitarla.

"Muy poca gente optaba por el cifrado de extremo a extremo en los mensajes directos, así que eliminaremos esta opción de Instagram en los próximos meses", explicaron desde la compañía para justificar el retiro del sistema de claves únicas.

Además del bajo uso, existe una presión externa considerable. Organismos internacionales como el Grupo de Trabajo Global Virtual (VGT) han presionado a las tecnológicas argumentando que el cifrado total dificulta la persecución de delitos graves y degrada los sistemas de seguridad diseñados para proteger a los menores de edad.

A pesar de la eliminación del cifrado, los usuarios de Instagram no quedan totalmente desprotegidos, aunque el nivel de seguridad ya no será el mismo. Meta ha recordado que existen herramientas internas que pueden ayudar a gestionar la visibilidad de los mensajes.

Una de las opciones más populares es el modo de mensajería temporal. Al deslizar la pantalla hacia arriba dentro de un chat, los mensajes y archivos desaparecen automáticamente después de ser vistos o tras un periodo de 24 horas. Es una solución útil para conversaciones fugaces.

No obstante, existe una diferencia técnica crucial: mientras que el cifrado impedía que Meta viera los mensajes bajo cualquier circunstancia, con la mensajería temporal los archivos permanecen en los servidores de la empresa mientras estén activos. Si buscas privacidad absoluta, la recomendación oficial es migrar las conversaciones a WhatsApp.

La decisión de hoy no ocurre en el vacío. Durante 2024 y 2025, agencias de seguridad global mantuvieron a Meta bajo la lupa. El argumento del VGT es que, en entornos cifrados, es casi imposible detectar abusadores o criminales digitales, citando casos exitosos en Facebook donde el acceso a los registros fue clave para realizar detenciones.

Esta postura ha generado una controversia ética: ¿cuánta privacidad estamos dispuestos a ceder a cambio de mayor seguridad colectiva? Para muchos, el retiro del cifrado en Instagram es una victoria para las fuerzas del orden, pero una derrota para el derecho a la comunicación privada e inviolable.

A partir de este 8 de mayo de 2026, los usuarios deberán ser más conscientes de lo que comparten. El cifrado de extremo a extremo, ese túnel digital seguro donde solo el emisor y el receptor tenían la llave, ha sido clausurado en Instagram para siempre, dejando a WhatsApp como el último refugio masivo de la criptografía de consumo dentro del ecosistema de Meta.

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