Xiaomi confirma el detalle que debes tener en cuenta antes de comprar un teléfono

En un mercado donde la confianza del usuario es clave, Xiaomi ha decidido apostar por la transparencia: informar de forma pública cuánto tiempo recibirán soporte sus dispositivos. Más allá del precio, la cámara o la potencia, la compañía subraya un aspecto que muchos compradores pasan por alto: la vida útil del software y los parches de seguridad.

Un teléfono que deja de actualizarse no solo pierde acceso a nuevas funciones, sino que también se vuelve más vulnerable a fallos de seguridad. Por eso, antes de elegir un modelo de Xiaomi, Redmi o POCO, conviene revisar hasta cuándo tendrá soporte oficial.

¿Cómo saber cuándo “caduca” tu Xiaomi?

En su página global, la firma mantiene un apartado vinculado a la certificación Android Enterprise Recommended (AER), un programa impulsado por Google que avala dispositivos aptos para entornos empresariales.

En ese listado no solo aparece la fecha de lanzamiento de cada modelo y la versión de Android con la que salió al mercado, sino también:

Cuántas versiones nuevas del sistema operativo recibirá.

nuevas del sistema operativo recibirá. La frecuencia de los parches de seguridad.

de seguridad. La fecha en la que entrará en la lista EOL (End of Life), es decir, cuando dejará de recibir actualizaciones oficiales, incluidas las de seguridad.

Este último punto es especialmente relevante: una vez que un dispositivo entra en EOL, el fabricante ya no garantiza correcciones ante nuevas vulnerabilidades.

Modelos con soporte más prolongado

De acuerdo con el listado oficial, algunos de los dispositivos más recientes de la marca cuentan con soporte extendido hasta bien entrada la próxima década. Por ejemplo:

Xiaomi 15 y 15 Ultra: actualizaciones garantizadas hasta marzo de 2031.

actualizaciones garantizadas hasta marzo de 2031. Redmi Note 15 Pro+ 5G: soporte previsto hasta enero de 2032.

soporte previsto hasta enero de 2032. POCO F8 Pro y F8 Ultra: actualizaciones hasta noviembre de 2031.

En contraste, modelos más antiguos como la serie Xiaomi 12 o algunos POCO F5 tienen fechas de fin de soporte fijadas entre 2026 y 2027.

Por qué importa el soporte

El soporte prolongado se traduce en:

Mayor seguridad frente a amenazas digitales.

frente a amenazas digitales. Compatibilidad con nuevas aplicaciones y servicios.

con nuevas aplicaciones y servicios. Mejor valor de reventa del dispositivo.

Una vida útil más larga, lo que también reduce el impacto ambiental.

En un contexto donde los fabricantes compiten por ofrecer más años de actualizaciones —especialmente en la gama alta—, consultar la fecha EOL se vuelve tan importante como revisar la batería o el procesador.

En definitiva, antes de decidir qué smartphone comprar, no basta con mirar las especificaciones técnicas: verificar cuánto tiempo seguirá siendo seguro y actualizado puede marcar la diferencia entre una buena compra y un dispositivo que quede obsoleto antes de lo esperado.

