WhatsApp Premium: ¿Qué sabe de la versión con funciones exclusivas?

WhatsApp estaría preparando el despliegue de una nueva modalidad de suscripción denominada WhatsApp Premium. La opción permitiría a los usuarios acceder a beneficios exclusivos como stickers especiales, más chats fijados y herramientas adicionales dentro de la aplicación.

La posibilidad de una versión de pago ya había sido anticipada en reportes previos sobre cambios en el modelo de negocio de la plataforma, propiedad de Meta Platforms. Ahora, algunos usuarios comenzaron a ver en la sección de ajustes la opción para unirse a una lista de espera y ser de los primeros en probar esta modalidad.

¿Cómo unirse a la lista de espera?

Por ahora, la función ha comenzado a aparecer únicamente en dispositivos iPhone con versiones recientes de la app. Desde el apartado de “Ajustes”, se muestra un recuadro con el mensaje “Actualiza tu experiencia de WhatsApp”, donde se detallan beneficios como:

Stickers exclusivos .

. Más chats fijados en la parte superior.

en la parte superior. Funciones adicionales aún no especificadas.

Al seleccionar “Acceder a la lista de espera”, el usuario recibe una confirmación de registro y será notificado cuando el servicio esté disponible.

¿Qué incluyen las versiones más recientes de WhatsApp?

En sus actualizaciones más recientes para iOS y Android, WhatsApp ha incorporado varias funciones que podrían integrarse o ampliarse en una versión premium, entre ellas:

Edición de mensajes enviados, dentro de un límite de tiempo.

enviados, dentro de un límite de tiempo. Canales de difusión, que permiten a figuras públicas y medios compartir información con seguidores.

que permiten a figuras públicas y medios compartir información con seguidores. Chats bloqueados con contraseña o biometría para mayor privacidad.

con contraseña o biometría para mayor privacidad. Comunidades , que agrupan varios grupos bajo una sola estructura.

, que agrupan varios grupos bajo una sola estructura. Mensajes de video instantáneos y mejoras en videollamadas grupales.

instantáneos y mejoras en videollamadas grupales. Integración con herramientas de inteligencia artificial impulsadas por Meta AI en algunos mercados.

Además, en el entorno empresarial ya existe WhatsApp Business Premium, que ofrece funciones como enlaces personalizados (por ejemplo, wa.me/tuempresa), múltiples dispositivos conectados y herramientas avanzadas de atención al cliente. La nueva suscripción para usuarios generales podría seguir una lógica similar: mantener la app básica gratuita, pero ofrecer herramientas extra a quienes paguen una cuota mensual.

¿Cambiará el modelo de negocio?

Hasta ahora, WhatsApp se ha mantenido como una aplicación gratuita sin publicidad tradicional en los chats. Sin embargo, la implementación de una suscripción premium marcaría un giro estratégico para diversificar ingresos más allá de las soluciones empresariales y la publicidad en otros productos del ecosistema de Meta.

Por el momento, la compañía no ha confirmado oficialmente precios ni fecha de lanzamiento global, y la función continúa en fase de pruebas limitadas.

Si se concreta, WhatsApp Premium podría representar el inicio de una nueva etapa para la aplicación de mensajería más utilizada del mundo, combinando servicios gratuitos con opciones exclusivas de pago.

TG