El auto hipereficiente que te lleva de Guadalajara a CDMX por menos de un litro de combustible

Un automóvil promedio de combustión requiere entre 30 y 40 litros de gasolina para viajar de Guadalajara a la Ciudad de México. En contraste, el Supermileage podría completar ese trayecto utilizando menos de un litro de etanol, aunque únicamente en condiciones óptimas y al tratarse de un vehículo prototipo.

El Supermileage fue diseñado por estudiantes de la Universidad Brigham Young para la Shell Eco-marathon, un programa académico global centrado en la eficiencia energética y considerado una de las principales competencias de ingeniería estudiantil a nivel mundial.

El vehículo alcanzó un rendimiento certificado equivalente a 844 kilómetros por litro de combustible, lo que representa un consumo aproximado de apenas 0.118 litros por cada 100 kilómetros recorridos.

Dado que la distancia por carretera entre Guadalajara y la Ciudad de México es de aproximadamente 535 kilómetros por la Autopista de Occidente (Carretera FEderal 15D), el prototipo de BYU podría completar el trayecto utilizando alrededor de 0.63 litros de combustible. Este resultado coloca al proyecto como uno de los referentes mundiales en el diseño de vehículos de ultra bajo consumo energético.

Para alcanzar este nivel de eficiencia, sus creadores tuvieron que encontrar una solución a las dos principales fuentes de pérdida energética en cualquier vehículo en movimiento: la resistencia aerodinámica y la resistencia a la rodadura.

Provo to NYC on a single tank of gas?



BYU engineering students won the Shell Eco Marathon for the 3rd time in 4 years, building the most fuel-efficient supermileage vehicle in all the land.https://t.co/fDIoCBu64u pic.twitter.com/QBPUmZQHq0 — BYU (@BYU) May 11, 2026

Para ello, emplearon fibra de carbono en su construcción, un material ultraligero, además de una carrocería aerodinámica que reduce considerablemente el coeficiente de arrastre.

El vehículo se desplaza mediante la técnica conocida como “burn and coast” (“encendido y planeo”). El conductor activa el motor únicamente durante unos segundos para acelerar el prototipo hasta una velocidad óptima cercana a los 35 km/h y, posteriormente, apaga el motor por completo. Gracias a su bajo peso y mínima resistencia al viento, el automóvil puede avanzar por inercia durante largas distancias antes de repetir el ciclo.

Sin embargo, el vehículo también presenta importantes limitaciones. Su velocidad máxima está limitada a 37 km/h y sólo puede transportar a una persona, cuya estatura no debe superar los 1.63 metros ni los 54 kilogramos de peso.

Además, para realizar el hipotético viaje entre Guadalajara y la Ciudad de México tendrían que existir condiciones ideales, ya que factores como el viento y el estado de la carretera afectarían considerablemente el rendimiento del prototipo. Las mediciones fueron calculadas mediante pruebas en túneles de viento y en el Indianapolis Motor Speedway.

El valor del proyecto radica principalmente en la transferencia tecnológica que puede aplicarse en industrias como la automotriz, la aeroespacial y la logística. Entre las innovaciones más relevantes destacan:

Algoritmos de inyección ultraprecisos, similares a los utilizados actualmente en vehículos híbridos (HEV y PHEV), donde el motor de combustión debe encenderse y apagarse constantemente.

Optimización del uso de etanol mediante calibraciones termodinámicas diseñadas para aprovechar al máximo cada unidad de energía del combustible.

Tecnologías aplicables a vehículos de “última milla”, como drones y pequeños rovers de reparto.

Soluciones aerodinámicas orientadas al transporte comercial de alta eficiencia.

Desarrollo de nuevos materiales ligeros y estrategias avanzadas de reducción de peso.

Ficha técnica del Supermileage