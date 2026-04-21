Xbox Game Pass baja de precio, así quedan los paquetes y qué incluyen

La compañía Xbox anunció una reducción en el costo de su servicio Xbox Game Pass Ultimate en México, luego del aumento aplicado en octubre de 2025. La medida responde a una reevaluación de su esquema de precios tras críticas de usuarios , quienes consideraban que la tarifa se había elevado frente a otras alternativas del mercado digital.

De acuerdo con Asha Sharma, el ajuste busca ampliar el acceso al servicio y hacerlo más atractivo para un mayor número de jugadores. Esta decisión forma parte de una estrategia global con la que la empresa pretende equilibrar el valor de su catálogo con el costo mensual, en medio del crecimiento sostenido de los modelos de suscripción en la industria de los videojuegos.

Baja de precio y reposicionamiento en el mercado

Con el cambio ya en vigor, el precio mensual de Game Pass Ultimate pasó de 449 a 339 pesos , lo que representa una disminución de 110 pesos. La modificación ocurre tras siete meses con la tarifa más alta, marcando un giro relevante en la estrategia comercial de la marca en el país.

El nuevo costo ya aplica tanto para nuevos suscriptores como para quienes ya cuentan con el servicio activo, lo que devuelve a la plataforma a un nivel competitivo frente a otras opciones de entretenimiento digital disponibles en México.

Otros planes

Mientras el plan Ultimate reduce su precio, el resto de las suscripciones dentro del ecosistema se mantiene sin ajustes:

PC Game Pass : 209 pesos mensuales

: 209 pesos mensuales Game Pass Core : 169 pesos mensuales

: 169 pesos mensuales Game Pass para consola: 219 pesos mensuales

Cada nivel ofrece diferentes combinaciones de catálogo, juego en línea y beneficios adicionales, lo que permite a los usuarios elegir según sus preferencias y presupuesto.

Cambios en lanzamientos: Call of Duty se retrasa

Junto con la rebaja, Xbox confirmó una modificación importante en su oferta de contenido . Los próximos títulos de la franquicia Call of Duty dejarán de estar disponibles desde el día de su estreno en Game Pass Ultimate y en PC Game Pass.

En su lugar, estos juegos se integrarán al catálogo aproximadamente un año después de su lanzamiento comercial, previsiblemente durante la temporada decembrina. Este ajuste altera una de las principales ventajas del servicio, que había destacado por incluir estrenos relevantes desde su primer día.

Pese a este cambio, Game Pass Ultimate conserva su propuesta integral: acceso a un amplio catálogo de juegos, funciones multijugador en línea y contenido adicional dentro de una sola suscripción mensual, lo que lo mantiene como una de las opciones más completas dentro del segmento.

SV