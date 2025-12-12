WhatsApp tendrá importante actualización de cara a la época de fiestas

Para finalizar el año, en plena temporada navideña la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp, ha anunciado que tendrá nuevas actualizaciones, enfocados en las llamadas, el uso de la IA, llamadas grupales, entre otras más, que mejorarán la comunicación con los contactos de los usuarios.

Estas son las nuevas funciones de WhatsApp

Contestador de llamadas perdidas

Cuando hacemos llamadas normales por teléfono o celular, y la persona receptora no atiende, convirtiéndola en una llamada perdida, solemos escuchar una voz grabada que nos dice que dejemos un mensaje al final de la señal, esto no sucedía cuando se hacía una llamada por la aplicación de WhatsApp, pero ahora con la nueva actualización, se ha habilitado un botón que permitirá grabar un mensaje de voz, que se podrá dejar si no se contesta la llamada.

También estará disponible para la videollamadas.

ESPECIAL

Llamadas grupales y chats de audio

Ahora en los chats grupales está la opción de poder seleccionar a personas especificas y se creará una sala exclusiva de audio, de está forma no se molestará a los demás miembros del chat. Además de que los participantes en la sala de audio, podrán usar reacciones durante la conversación sin interrumpir a quien esté hablando.

ESPECIAL

Mejoras de la IA Meta

La IA Meta ha sido mejorada con la actualización de los modelos de Midjourney y Flux, lo que sugiere que ahora la creación de imágenes tendrán mejor calidad. Y que se podrá pedirle a la IA que convierta dichas imágenes en animaciones, vídeos cortos.

Estados de WhatsApp

En los estados ahora se podrá agregar stickers que se tengan guardados, así como incluir letras de canciones y se podrá hacer preguntas como pasa en Instagram.

Buscador de contenido multimedia en pc

No sólo ha habido cambios para la versión de dispositivos móviles, sino también en la versión de escritorio, en la que ahora está disponible el botón para ver los últimos contenidos multimedia recibidos en los últimos 14 días como: imágenes, fotos, vídeos, documentos y enlaces. Permitiendo ordenarlos por antigüedad, lo más recientes y por tamaño.

