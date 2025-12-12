Padrón de Telefonía: ¿Qué pasa si no registro mi número telefónico?

Este lunes 8 de diciembre la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) aprobó y emitió los nuevos lineamientos para la identificación de líneas telefónicas móviles, una regulación que permitirá vincular a partir del 9 de enero de 2026, cada línea telefónica a una persona física o moral, con motivo de eliminar el anonimato que suele usarse para cometer delitos como la extorsión y el secuestro.

La CTR recalca que la información será resguardada por los operadores telefónicos y se cumplirá con lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

¿Qué pasa si no registro mi número telefónico?

Si no se completa este trámite de registrar el número telefónico, los proveedores del servicio de telefonía móvil deberán suspenderán el servicio total de la línea telefónica que no se encuentre vinculada a un titular, esto conforme a lo previsto en el artículo Trigésimo Transitorio de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

A partir de la deshabilitación de una línea de teléfono móvil, esta únicamente podrá ser utilizada para recibir mensajes de emergencia a través del protocolo de alerta común, realizar llamadas a los números de emergencia y de atención ciudadana, así como al Sistema de Atención de su Proveedor del Servicio de Telefonía Móvil. No se podrán usar datos móviles ni enviar mensajes.

Sin embargo, podrán ser habilitadas nuevamente por los titulares durante su ciclo de vida, siempre y cuando se cumpla con los requisitos establecidos en la Ley y en los presentes lineamientos.

¿Cómo registrar mi número?

Para realizar la vinculación de una persona con una línea telefónica:

Líneas nuevas: A partir de la fecha establecida 9 de enero de 2026, será necesario presentar la identificación oficial, ya sea credencial de elector o pasaporte, y la CURP. Las personas morales deberán presentar su Registro Federal de Contribuyentes (RFC), para poder activar una nueva línea o contratar un servicio.

El trámite puede hacer de manera presencia acudiendo a los centros de atención de los proveedores del servicio de telefonía móvil, o también en línea.

Líneas existentes (activas): Los usuarios con líneas ya activas tendrán un periodo máximo de 120 días (aproximadamente hasta principios de mayo de 2026) desde la entrada en vigor de la norma para completar su registro. Las compañías telefónicas notificarán a los usuarios sobre los requisitos y plazos específicos.

