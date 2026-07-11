Con el uso diario, WhatsApp acumula una gran cantidad de archivos multimedia, especialmente fotografías y videos, que terminan ocupando una parte importante del almacenamiento del teléfono. Si notas que tu dispositivo funciona con lentitud, las aplicaciones se cierran inesperadamente o ya no tienes espacio para descargar nuevos archivos, es probable que la memoria esté al límite.

Afortunadamente, la aplicación cuenta con una herramienta que permite identificar y eliminar los archivos que más espacio consumen, ayudando a recuperar almacenamiento sin necesidad de borrar conversaciones completas.

¿Cómo borrar las fotos que más espacio ocupan en WhatsApp?

Eliminar las imágenes de mayor tamaño es un proceso rápido y también funciona para videos, documentos y archivos de audio. Solo sigue estos pasos:

Abre WhatsApp.

Toca el menú de tres puntos ubicado en la esquina superior derecha.

Entra en Ajustes.

Selecciona Almacenamiento y datos.

Pulsa la opción Administrar almacenamiento.

Revisa los archivos sugeridos por la aplicación, que generalmente corresponden a los de mayor tamaño.

Si deseas borrarlos todos, selecciona "Seleccionar todo" y después "Eliminar".

También puedes limpiar archivos de conversaciones específicas:

Abre el chat que deseas revisar.

Accede a los archivos multimedia compartidos.

Selecciona las fotografías que ya no necesitas o utiliza la opción "Seleccionar todo".

Finalmente, presiona "Eliminar".

Beneficios de eliminar las fotos pesadas de WhatsApp

Realizar una limpieza periódica del contenido multimedia puede ofrecer varias ventajas para el funcionamiento del dispositivo:

1. Recuperas espacio de almacenamiento

Las fotografías en alta resolución pueden ocupar cientos de megabytes o incluso varios gigabytes. Eliminarlas libera memoria para instalar aplicaciones, guardar documentos o tomar nuevas fotos.

2. El celular funciona con mayor fluidez

Cuando el almacenamiento está casi lleno, el rendimiento del teléfono suele disminuir. Liberar espacio puede hacer que las aplicaciones respondan más rápido y reducir los bloqueos.

3. Las copias de seguridad son más ligeras

Al disminuir la cantidad de archivos multimedia, las copias de seguridad de WhatsApp tardan menos tiempo en completarse y ocupan menos espacio en la nube.

4. Mantienes tus chats más organizados

Eliminar imágenes repetidas, borrosas o que ya no tienen utilidad facilita encontrar el contenido realmente importante dentro de las conversaciones.

5. Restaurar WhatsApp será más rápido

Si cambias de celular o reinstalas la aplicación, una copia de seguridad con menos archivos pesados requerirá menos datos móviles y menos tiempo para descargarse.

¿Cada cuánto conviene limpiar WhatsApp?

Revisar el almacenamiento de WhatsApp cada cierto tiempo puede ayudarte a evitar problemas de espacio y mantener el teléfono funcionando de forma óptima.

Una limpieza periódica de fotografías, videos y documentos innecesarios no solo mejora el rendimiento del dispositivo, sino que también hace más eficiente el uso de la aplicación.

Con información de SUN.

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