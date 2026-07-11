Con el uso diario, WhatsApp acumula una gran cantidad de archivos multimedia, especialmente fotografías y videos, que terminan ocupando una parte importante del almacenamiento del teléfono. Si notas que tu dispositivo funciona con lentitud, las aplicaciones se cierran inesperadamente o ya no tienes espacio para descargar nuevos archivos, es probable que la memoria esté al límite.Afortunadamente, la aplicación cuenta con una herramienta que permite identificar y eliminar los archivos que más espacio consumen, ayudando a recuperar almacenamiento sin necesidad de borrar conversaciones completas.Eliminar las imágenes de mayor tamaño es un proceso rápido y también funciona para videos, documentos y archivos de audio. Solo sigue estos pasos:También puedes limpiar archivos de conversaciones específicas:Abre el chat que deseas revisar. Accede a los archivos multimedia compartidos. Selecciona las fotografías que ya no necesitas o utiliza la opción "Seleccionar todo". Finalmente, presiona "Eliminar". Realizar una limpieza periódica del contenido multimedia puede ofrecer varias ventajas para el funcionamiento del dispositivo:Las fotografías en alta resolución pueden ocupar cientos de megabytes o incluso varios gigabytes. Eliminarlas libera memoria para instalar aplicaciones, guardar documentos o tomar nuevas fotos.Cuando el almacenamiento está casi lleno, el rendimiento del teléfono suele disminuir. Liberar espacio puede hacer que las aplicaciones respondan más rápido y reducir los bloqueos.Al disminuir la cantidad de archivos multimedia, las copias de seguridad de WhatsApp tardan menos tiempo en completarse y ocupan menos espacio en la nube.Eliminar imágenes repetidas, borrosas o que ya no tienen utilidad facilita encontrar el contenido realmente importante dentro de las conversaciones.Si cambias de celular o reinstalas la aplicación, una copia de seguridad con menos archivos pesados requerirá menos datos móviles y menos tiempo para descargarse.Revisar el almacenamiento de WhatsApp cada cierto tiempo puede ayudarte a evitar problemas de espacio y mantener el teléfono funcionando de forma óptima. Una limpieza periódica de fotografías, videos y documentos innecesarios no solo mejora el rendimiento del dispositivo, sino que también hace más eficiente el uso de la aplicación. Con información de SUN. EE