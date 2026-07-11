La carrera por desarrollar agentes de inteligencia artificial cada vez más autónomos continúa acelerándose. Ahora, OpenAI dio un nuevo paso con la presentación de ChatGPT Work, una herramienta diseñada para ejecutar proyectos completos con una mínima intervención del usuario.

El nuevo sistema, desarrollado por la empresa de Sam Altman, funciona con GPT-5.6 y está pensado para asumir tareas de larga duración, desde analizar documentos y trabajar con distintas aplicaciones hasta gestionar procesos durante varias horas sin que la persona tenga que supervisarlo de forma constante.

Al presentar la plataforma, OpenAI explicó que ChatGPT Work utiliza la familia de modelos GPT-5.6, integrada por Sol, su modelo más avanzado; Terra, enfocado en el trabajo cotidiano; y Luna, una opción optimizada para ofrecer un mejor equilibrio entre rendimiento y costo.

¿Qué puede hacer ChatGPT Work?

A diferencia del ChatGPT tradicional, que la mayoría de los usuarios utiliza para consultas o tareas sencillas, ChatGPT Work está diseñado para asumir proyectos mucho más amplios. Entre sus funciones se encuentran recopilar información de distintos documentos, elaborar presentaciones ejecutivas, crear hojas de cálculo y desarrollar tareas de varios pasos de manera autónoma.

Aunque el objetivo es facilitar el trabajo, OpenAI señala que el usuario podrá supervisar el avance del proyecto en todo momento, revisar la información generada y aprobar cada etapa antes de que el agente continúe con el siguiente paso.

Según la empresa, los modelos GPT-5.6 mejoran el desempeño en actividades como investigación, análisis de información, programación, elaboración de documentos y resolución de problemas complejos.

¿Cuándo se podrá usar ChatGPT Work?

La versión para escritorio comenzará a desplegarse de forma gradual a nivel mundial para Mac y Windows, y estará disponible para todos los usuarios, incluido el plan Gratuito.

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En tanto, la versión para web y dispositivos móviles llegará primero a los usuarios de los planes Pro, Enterprise y Edu, mientras que los suscriptores Plus y Business recibirán acceso en los próximos días.

Además, OpenAI informó que los usuarios Pro y Enterprise podrán seleccionar GPT-5.6 Pro, una versión orientada a trabajos de mayor complejidad y exigencia.

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