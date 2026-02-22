WhatsApp: ¿Cómo recuperar archivos, fotos y videos eliminados?

¿Alguna vez has eliminado archivos, como fotos o videos en WhatsApp por error o porque deseabas liberar espacio? No te preocupes, la aplicación cuenta con una herramienta para poder recuperarlos. Aquí te decimos de qué se trata.Los archivos borrados de WhatsApp (incluyendo fotos, videos o documentos) por lo regular se guardan temporalmente en la carpeta "Media" de Android y en "Recientes" de iPhone.En los dispositivos de Apple, se guardan solo si tienes la configuración activada; de lo contrario, al eliminarlos, desaparecen de manera definitiva y la única vía para recuperarlos es mediante una copia de seguridad.Hay que recordar que esta aplicación de mensajería no tiene una "papelera", pero sí ofrece la posibilidad de recuperar los mensajes, archivos y chats eliminados que hayan tenido un respaldo previo.Y precisamente, las copias de seguridad son respaldos que se hacen en la nube (iCloud o Drive), así que como tal no ocupan el espacio de almacenamiento de la aplicación ni del celular.En iPhone, si tienes activa la copia de seguridad en la nube y eliminas un archivo del álbum de WhatsApp, ahí mismo se guarda temporalmente y se elimina en automático 30 días después.Tanto en iOS como en Android, la manera más segura de recuperar los archivos eliminados es con las copias de seguridad. Si quieres revisar si está activa o configurarla, realiza lo siguiente:Ahora bien, para restablecer los archivos eliminados en tu cuenta de WhatsApp, ya sea porque cambiaste de dispositivo o necesitas recuperar un archivo con emergencia, haz esto:Cuando la memoria de WhatsApp se llena de archivos, comienza a fallar y también se desactivan ciertas funciones como capturar videos o tomar fotos desde la cámara de la app, ya no se admiten más descargas, guardar nuevos contactos, etcétera.Por lo anterior, se recomienda eliminar de manera periódica los documentos, fotos, videos y el resto de archivos que ya no sean necesarios. También se aconseja borrar los contactos antiguos por razones de seguridad.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB