Eclipse lunar total: Fecha y a qué hora será visible en México

Durante la madrugada del martes 3 de marzo de 2026, en México se podrá presenciar uno de los fenómenos astronómicos más llamativos del año: un eclipse lunar total. Popularmente denominado “Luna de sangre”, el evento se caracteriza porque el satélite natural adquiere tonalidades rojizas al atravesar la sombra que proyecta la Tierra.

Se trata del primer eclipse total visible en el país en 2026 y podrá contemplarse sin instrumentos especiales desde cualquier punto del territorio nacional. Instituciones astronómicas y científicas han difundido los horarios y etapas del fenómeno para que tanto aficionados como público en general puedan organizar su observación con anticipación.

Horarios y etapas del eclipse lunar total

Según los cálculos astronómicos oficiales, el eclipse comenzará en las primeras horas del 3 de marzo y se desarrollará en distintas fases claramente diferenciadas:

Inicio de la fase penumbral: aproximadamente a las 02:44 horas (tiempo del Centro de México).

Comienzo del eclipse parcial: alrededor de las 03:50 horas.

Momento máximo de la totalidad: cerca de las 05:04 horas, cuando la Luna mostrará el característico tono rojizo.

Fin de la fase total: hacia las 05:33 horas.

Término del fenómeno: alrededor de las 07:17 horas.

La etapa de totalidad —cuando la Luna queda completamente inmersa en la umbra terrestre— se prolongará cerca de una hora, periodo en el que será más evidente la coloración rojiza.

Dónde y cómo podrá observarse

El eclipse será visible en todo México, siempre y cuando las condiciones climáticas lo permitan. A diferencia de los eclipses solares, este fenómeno no representa peligro para la vista, por lo que no se requieren filtros ni lentes especiales. Bastará con ubicarse en un espacio abierto, con cielo despejado y buena visibilidad hacia el sur o sureste durante la madrugada.

En estados del centro y occidente del país, la Luna permanecerá relativamente alta en el firmamento durante la fase total, lo que favorecerá su apreciación. En contraste, en zonas del oriente y sureste podría encontrarse más cercana al horizonte conforme avance la madrugada, lo que podría complicar la observación si existen nubes bajas o accidentes geográficos que obstruyan la vista.

Qué es un eclipse lunar total y por qué se produce

Un eclipse lunar total ocurre cuando la Tierra se posiciona entre el Sol y la Luna, bloqueando la luz solar directa y proyectando su sombra sobre el satélite. Parte de la luz que atraviesa la atmósfera terrestre se dispersa y filtra, permitiendo que predominen las longitudes de onda rojizas; por ello, la Luna adquiere una tonalidad cobriza.

Estos alineamientos no suceden cada mes debido a la inclinación de la órbita lunar respecto al plano de la órbita terrestre. Solo cuando el Sol, la Tierra y la Luna se alinean con precisión durante la fase de Luna llena es posible que se registre un eclipse total.

El fenómeno podrá observarse no solo en México, sino también en amplias regiones de América del Norte y del Sur, además de Europa occidental y ciertas zonas de África. Los horarios y proyecciones están sustentados en cálculos de organismos científicos especializados en efemérides astronómicas y monitoreo de eventos celestes.

En el país, universidades, observatorios y agrupaciones astronómicas han difundido recomendaciones para seguir el eclipse de manera segura y accesible, reforzando el carácter divulgativo de este tipo de acontecimientos que acercan la ciencia a la población.

YC