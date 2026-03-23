Usuarios reportan fallas en la red social X: ¿qué ocurrió con la plataforma?

La red social X presentó algunas fallas en su servicio la tarde de este lunes 23 de marzo del 2026 que pusieron en jaque a los internautas, sobre todo en la Ciudad de México y Monterrey, ¿pero qué fue lo que ocurrió?De acuerdo con diversos reportes de usuarios y un monitoreo constante de plataformas de infraestructura digital realizado por El Universal, los problemas técnicos en X comenzaron a manifestarse de manera intermitente; entre los principales fallos está la actualización del muro de noticias y el envío de publicaciones. De acuerdo con el portal de diagnóstico de infraestructura Downdetector, la actividad inusual en X se concentró principalmente en la Ciudad de México y en Monterrey.Hasta el momento, no existe un comunicado oficial que detalle la causa técnica exacta, aunque expertos de Cloudflare (empresa de seguridad y rendimiento web) asocian este tipo de eventos a desajustes en los sistemas de DNS o mantenimiento de servidores. De acuerdo con El Universal, el proceso de la falla se identifica por los siguientes pasos:Sobre posibles fallas en X en un futuro, El Universal recomienda a los usuarios verificar su conexión mediante fuentes de diagnóstico que no dependan de la propia red social para descartar problemas locales.