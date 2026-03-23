Usuarios reportan fallas en la red social X: ¿qué ocurrió con la plataforma?

La red social X presentó algunas fallas en su servicio la tarde de este lunes 23 de marzo del 2026 que pusieron en jaque a los internautas, sobre todo en la Ciudad de México y Monterrey, ¿pero qué fue lo que ocurrió?

De acuerdo con diversos reportes de usuarios y un monitoreo constante de plataformas de infraestructura digital realizado por El Universal, los problemas técnicos en X comenzaron a manifestarse de manera intermitente; entre los principales fallos está la actualización del muro de noticias y el envío de publicaciones.

�� Se cae X este lunes y usuarios reportan fallas masivas



La red social X, propiedad de Elon Musk, presentó interrupciones este 23 de marzo. Miles de usuarios no pueden usar la app ni la versión web.



�� Reportes vía Downdetector indican:

• 62% fallas en sitio web

• 19%… pic.twitter.com/vIq8AkVxnh— EnBoga (@EnBogaMx) March 23, 2026

¿En qué zonas de México falló la red social X hoy, lunes 23 de marzo del 2026 y qué desató el error?

De acuerdo con el portal de diagnóstico de infraestructura Downdetector, la actividad inusual en X se concentró principalmente en la Ciudad de México y en Monterrey.

Hasta el momento, no existe un comunicado oficial que detalle la causa técnica exacta, aunque expertos de Cloudflare (empresa de seguridad y rendimiento web) asocian este tipo de eventos a desajustes en los sistemas de DNS o mantenimiento de servidores.

¿Cómo detectar una falla en sitios de redes sociales como X?

De acuerdo con El Universal, el proceso de la falla se identifica por los siguientes pasos:

Detección de latencia: El usuario nota que los archivos multimedia no cargan.

El usuario nota que los archivos multimedia no cargan. Error de servidor: La plataforma arroja mensajes de falla al intentar refrescar el muro.

La plataforma arroja mensajes de falla al intentar refrescar el muro. Confirmación externa: Los internautas recurren a sitios de monitoreo independientes.

Los internautas recurren a sitios de monitoreo independientes. Picos de tráfico: Las herramientas de diagnóstico registran una saturación de reportes desde las ciudades mencionadas.

Sobre posibles fallas en X en un futuro, El Universal recomienda a los usuarios verificar su conexión mediante fuentes de diagnóstico que no dependan de la propia red social para descartar problemas locales.

