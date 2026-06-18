Carga inalambrica inversa: Cómo cargar un celular usando otro celular sin cables

Quedarte sin batería cuando estás fuera de casa puede convertirse en un problema. Lo que pocos saben es que algunos teléfonos permiten compartir energía de forma inalámbrica con otro celular compatible, una función útil en casos de emergencia.

Compartir batería entre celulares ya es una realidad

La tecnología de los teléfonos inteligentes ha evolucionado al punto de permitir que algunos modelos no solo reciban carga inalámbrica, sino que también puedan transferir parte de su batería a otro dispositivo sin necesidad de utilizar cables.

Esta función, conocida como carga inalámbrica inversa o Wireless PowerShare, dependiendo del fabricante, convierte al celular en una especie de base de carga portátil capaz de suministrar energía a otro equipo compatible.

Aunque no está disponible en todos los modelos, cada vez más dispositivos de gama alta incorporan esta tecnología como una alternativa para situaciones en las que no hay un cargador o una toma de corriente cerca.

¿Cómo funciona la carga inalámbrica entre celulares?

La transferencia de energía se realiza mediante la tecnología Qi, el estándar más utilizado para la carga inalámbrica en dispositivos electrónicos.

Cuando un teléfono compatible activa la función de carga inalámbrica inversa, utiliza una bobina ubicada en la parte trasera del equipo para generar un campo electromagnético que transmite energía a otro dispositivo colocado sobre él.

Para que el proceso funcione correctamente, ambos equipos deben ser compatibles con la tecnología de carga inalámbrica y estar correctamente alineados por la parte posterior. Una vez que el contacto es adecuado, el teléfono que recibe la energía comienza a cargar su batería sin necesidad de conectar ningún cable.

No todos los celulares pueden hacerlo

Aunque la carga inalámbrica se ha vuelto más común, no todos los smartphones ofrecen carga inalámbrica inversa. Esta característica suele encontrarse en modelos de gama alta de fabricantes como Samsung, Google, Huawei, Honor y algunos dispositivos de Xiaomi.

Por ello, antes de intentar compartir batería, es recomendable revisar las especificaciones del equipo o buscar la opción correspondiente dentro de los ajustes del sistema. En muchos casos, la función debe activarse manualmente antes de colocar el otro dispositivo sobre el teléfono que suministrará la energía.

Una solución pensada para emergencias

La carga inalámbrica entre celulares no reemplaza un cargador convencional. Su velocidad suele ser considerablemente menor que la de una carga por cable, por lo que está diseñada principalmente para proporcionar la energía suficiente para realizar una llamada, enviar mensajes o utilizar aplicaciones esenciales cuando la batería está a punto de agotarse.

Además, el teléfono que comparte energía también consume parte de su propia batería durante el proceso, por lo que es importante verificar que conserve suficiente carga antes de utilizar esta función.

También puede cargar otros dispositivos compatibles

La carga inalámbrica inversa no se limita únicamente a otros teléfonos inteligentes.

Dependiendo del modelo, algunos dispositivos también pueden compartir energía con audífonos inalámbricos, relojes inteligentes y otros accesorios compatibles con el estándar Qi.

Esta posibilidad ha convertido la función en una herramienta útil para quienes utilizan varios dispositivos durante el día y necesitan recargar alguno de ellos sin depender de un enchufe.

Sin embargo, la compatibilidad puede variar entre fabricantes y modelos.

Tips para utilizar la carga inalámbrica inversa

Si tu celular cuenta con esta función, estas recomendaciones pueden ayudarte a obtener mejores resultados:

Verifica que ambos dispositivos sean compatibles con carga inalámbrica Qi.

Activa la función de carga inalámbrica inversa desde los ajustes del teléfono, si así lo requiere el fabricante.

Coloca ambos celulares espalda con espalda, procurando alinear correctamente las bobinas de carga.

Retira fundas muy gruesas o con elementos metálicos que puedan interferir con la transferencia de energía.

Asegúrate de que el teléfono que comparte batería tenga suficiente carga, ya que también consumirá parte de su energía durante el proceso.

Utiliza esta función principalmente en situaciones de emergencia, debido a que la velocidad de carga suele ser más lenta que la de un cargador convencional.

La posibilidad de cargar un celular con otro celular sin cables demuestra cómo la tecnología móvil continúa incorporando funciones pensadas para resolver situaciones cotidianas.

Gracias a la carga inalámbrica inversa y al estándar Qi, algunos teléfonos pueden compartir parte de su batería con otros dispositivos compatibles, ofreciendo una solución útil cuando no se dispone de un cargador o una toma de corriente.

Aunque esta tecnología no sustituye los métodos tradicionales de carga y su velocidad es más limitada, puede marcar la diferencia en una emergencia, permitiendo recuperar suficiente energía para mantenerse comunicado hasta encontrar una fuente de alimentación convencional.

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