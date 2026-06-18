Un celular puede sobrecalentarse e incluso incendiarse en determinadas circunstancias. Conocer las causas más comunes de este riesgo puede ayudarte a proteger tu dispositivo, evitar accidentes y prolongar la vida útil de la batería.

El sobrecalentamiento es la principal señal de alerta

Los teléfonos inteligentes forman parte de la vida cotidiana, pero pocas personas conocen que, en casos poco frecuentes, una batería de ion de litio puede presentar fallas que provoquen un incendio o incluso una explosión.

Este tipo de incidentes suele estar relacionado con problemas en la batería, daños físicos o un uso inadecuado del dispositivo. Aunque no es una situación común, fabricantes y organismos especializados recomiendan prestar atención a las señales de advertencia para reducir el riesgo.

Uno de los primeros indicios suele ser el sobrecalentamiento constante, especialmente cuando el equipo no está realizando tareas que justifiquen una temperatura elevada.

¿Por qué puede explotar un celular?

La mayoría de los teléfonos actuales utilizan baterías de ion de litio, una tecnología eficiente para almacenar energía, pero que requiere condiciones adecuadas de uso.

Cuando una batería presenta daños internos, defectos de fabricación o se expone a temperaturas extremas, puede producirse un fenómeno conocido como fuga térmica (thermal runaway), en el que el calor aumenta de manera descontrolada.

Además, cargar el dispositivo con accesorios incompatibles o de baja calidad también puede incrementar el riesgo de sobrecalentamiento.

Los especialistas también advierten que las caídas fuertes, perforaciones o golpes pueden afectar la estructura interna de la batería, incluso si el daño no es visible desde el exterior.

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El calor extremo acelera el deterioro de la batería

Dejar el celular expuesto durante largos periodos al sol, dentro de un automóvil cerrado o cerca de fuentes de calor puede afectar el funcionamiento de la batería.

Las altas temperaturas aceleran el desgaste de sus componentes internos y aumentan la posibilidad de que aparezcan fallas con el paso del tiempo.

Del mismo modo, utilizar aplicaciones muy exigentes mientras el teléfono permanece conectado al cargador puede provocar un incremento importante en la temperatura del equipo.

Si el dispositivo comienza a calentarse de manera inusual o aparece un mensaje de advertencia por temperatura elevada, lo recomendable es dejar de utilizarlo hasta que recupere una temperatura normal.

Los cargadores también pueden marcar la diferencia

Uno de los errores más comunes es utilizar cargadores o cables que no cumplen con las especificaciones del fabricante.

Los accesorios de baja calidad o sin certificaciones pueden suministrar un voltaje inadecuado, afectando el sistema de carga y el estado de la batería.

Por ello, fabricantes como Apple, Samsung y Google recomiendan utilizar cargadores compatibles o certificados para cada dispositivo.

Asimismo, si el cable presenta roturas, conexiones flojas o daños visibles, conviene reemplazarlo para evitar problemas eléctricos.

Señales que indican que la batería necesita atención

Existen varios síntomas que pueden advertir sobre un posible problema con la batería del teléfono.

Uno de los más evidentes es que la batería comience a inflarse, provocando que la pantalla o la carcasa se separen ligeramente del cuerpo del dispositivo.

También es motivo de atención si el celular se apaga de forma inesperada, pierde carga con rapidez, tarda demasiado en cargarse o se calienta excesivamente durante tareas sencillas.

Ante cualquiera de estas señales, se recomienda suspender su uso y acudir a un centro de servicio autorizado.

Tips para reducir el riesgo

Para mantener tu celular en buenas condiciones y disminuir la posibilidad de un accidente, toma en cuenta estas recomendaciones:

Utiliza cargadores y cables compatibles con tu dispositivo.

Evita dejar el teléfono bajo el sol o dentro de un automóvil caliente.

No uses el celular si la batería está inflada o presenta deformaciones.

Protege el equipo de golpes fuertes que puedan dañar la batería.

Evita cubrir el teléfono mientras carga, ya que el calor necesita disiparse.

Acude a un servicio técnico autorizado si detectas sobrecalentamiento constante o fallas en la batería.

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Un riesgo poco frecuente, pero que no debe ignorarse

Aunque las explosiones de teléfonos inteligentes son poco comunes, la mayoría de los casos están relacionados con problemas en la batería de ion de litio, daños físicos o el uso de accesorios inadecuados.

Identificar señales como el sobrecalentamiento excesivo, una batería inflada o fallas durante la carga puede ayudar a prevenir accidentes antes de que ocurran.

Seguir las recomendaciones de los fabricantes y cuidar las condiciones de uso del dispositivo no solo reduce el riesgo de un incidente, sino que también contribuye a prolongar la vida útil del teléfono y mantener un funcionamiento seguro en el día a día.

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