¿Tu Wi-Fi falla? La razón por la que el Bluetooth es el culpable

¿Te ha pasado que conectas unos audífonos inalámbricos al Bluetooth y, de pronto, el internet comienza a volverse inestable o lento? Aunque parezca una simple coincidencia, en realidad existe una razón técnica que explica este problema y tiene que ver con la forma en que funcionan las señales inalámbricas de tu red Wi-Fi y el Bluetooth.

Actualmente, ambos sistemas son indispensables en la vida diaria. El Wi-Fi permite conectar celulares, computadoras, televisores y otros dispositivos a internet, mientras que el Bluetooth facilita la conexión inalámbrica de accesorios como audífonos, bocinas, teclados o relojes inteligentes. Sin embargo, cuando ambos funcionan al mismo tiempo, pueden surgir interferencias que afectan el rendimiento de la conexión.

Aquí te explicamos por qué ocurre y cómo puedes evitarlo para usar ambas funciones sin inconvenientes.

Esta es la razón por la que el Bluetooth puede afectar la señal Wi-Fi

De acuerdo con el sitio especializado myQ, "Bluetooth y Wi-Fi suelen comunicarse utilizando la misma banda de radiofrecuencia de 2.4 GHz, aunque los datos que se transfieren tienen destinos diferentes".

Si imaginamos la banda de frecuencia como una autopista, el Bluetooth solo puede viajar de un dispositivo a otro, recorriendo una corta distancia de ida y vuelta. En cambio, el Wi-Fi pasa a través del router —que funcionaría como un peaje en la autopista— para llegar a la World Wide Web.

El problema aparece cuando demasiados dispositivos intentan usar el mismo "camino" al mismo tiempo. Esto genera saturación e interferencias, especialmente en hogares donde hay celulares, pantallas inteligentes, computadoras, consolas de videojuegos y dispositivos Bluetooth funcionando simultáneamente.

Entre los problemas más comunes que puede provocar esta interferencia se encuentran:

Velocidad de internet más lenta

Cortes durante videollamadas

Audio entrecortado en audífonos Bluetooth

Mayor latencia en videojuegos en línea

Desconexiones temporales del Wi-Fi

Retrasos en la transmisión de datos entre dispositivos

Cómo evitar que el Bluetooth afecte la señal Wi-Fi

Aunque lo ideal sería usar una sola de estas funciones a la vez, la realidad es que actualmente resulta casi imposible, ya que muchos dispositivos requieren tanto conexión Wi-Fi como Bluetooth para operar correctamente.

Afortunadamente, existen algunas recomendaciones que pueden ayudarte a disminuir las interferencias y mejorar la estabilidad de tu conexión.

Cambia tu red Wi-Fi a la banda de 5 GHz para reducir la saturación de la señal de 2.4 GHz.

Aleja los dispositivos con conexión Bluetooth que estén demasiado cerca del router, ya que esto puede aumentar las interferencias.

Actualiza tu router para que cuente con tecnologías más recientes capaces de administrar mejor las conexiones inalámbricas.

Cambia el canal Wi-Fi. Algunos routers permiten modificar manualmente el canal de transmisión para evitar saturación en determinadas frecuencias.

Reduce la cantidad de dispositivos conectados al mismo tiempo, especialmente si notas fallas constantes en la red.

Aplicar estos ajustes puede ayudarte a mejorar tanto la estabilidad del internet como el funcionamiento de tus dispositivos Bluetooth sin necesidad de dejar de usar alguna de estas tecnologías.

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