¿Tu Wi-Fi falla? La razón por la que el Bluetooth es el culpable

¿Te ha pasado que conectas unos audífonos inalámbricos al Bluetooth y, de pronto, el internet comienza a volverse inestable o lento? Aunque parezca una simple coincidencia, en realidad existe una razón técnica que explica este problema y tiene que ver con la forma en que funcionan las señales inalámbricas de tu red Wi-Fi y el Bluetooth.Actualmente, ambos sistemas son indispensables en la vida diaria. El Wi-Fi permite conectar celulares, computadoras, televisores y otros dispositivos a internet, mientras que el Bluetooth facilita la conexión inalámbrica de accesorios como audífonos, bocinas, teclados o relojes inteligentes. Sin embargo, cuando ambos funcionan al mismo tiempo, pueden surgir interferencias que afectan el rendimiento de la conexión.Aquí te explicamos por qué ocurre y cómo puedes evitarlo para usar ambas funciones sin inconvenientes.De acuerdo con el sitio especializado myQ, "Bluetooth y Wi-Fi suelen comunicarse utilizando la misma banda de radiofrecuencia de 2.4 GHz, aunque los datos que se transfieren tienen destinos diferentes".Si imaginamos la banda de frecuencia como una autopista, el Bluetooth solo puede viajar de un dispositivo a otro, recorriendo una corta distancia de ida y vuelta. En cambio, el Wi-Fi pasa a través del router —que funcionaría como un peaje en la autopista— para llegar a la World Wide Web.El problema aparece cuando demasiados dispositivos intentan usar el mismo "camino" al mismo tiempo. Esto genera saturación e interferencias, especialmente en hogares donde hay celulares, pantallas inteligentes, computadoras, consolas de videojuegos y dispositivos Bluetooth funcionando simultáneamente.Entre los problemas más comunes que puede provocar esta interferencia se encuentran:Aunque lo ideal sería usar una sola de estas funciones a la vez, la realidad es que actualmente resulta casi imposible, ya que muchos dispositivos requieren tanto conexión Wi-Fi como Bluetooth para operar correctamente.Afortunadamente, existen algunas recomendaciones que pueden ayudarte a disminuir las interferencias y mejorar la estabilidad de tu conexión.Aplicar estos ajustes puede ayudarte a mejorar tanto la estabilidad del internet como el funcionamiento de tus dispositivos Bluetooth sin necesidad de dejar de usar alguna de estas tecnologías.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF