Dos asteroides de dimensiones semejantes al que se convirtió en el meteorito que cayó en la región siberiana de Cheliábinsk en 2013 pasaron junto a la Tierra este pasado 18 de mayo, informó el Laboratorio de Astronomía Solar de la Academia de Ciencias de Rusia.

“[El lunes] ocurrió un fenómeno bastante raro: el paso al unísono de dos grandes asteroides en las inmediaciones de la Tierra”, informó el centro de estudios científicos en su canal de Telegram, que llamó en broma a los cuerpos celestes “meteoritos de Cheliábinsk”.

Según el Laboratorio, los asteroides 2026 JH2 y 2026 KB habían sido descubiertos casualmente por los astrónomos pocos días antes de acercarse a la Tierra, el 10 y 13 de mayo, respectivamente.

“Esto mostró una vez más cuán inesperadamente puede emerger del espacio un cuerpo celeste bastante grande, capaz de ocasionar considerables destrozos” a nuestro planeta, indicó.

El Laboratorio señaló que ambos tenían “un tamaño similar, probablemente de unos 20 metros, lo que los convertía en casi gemelos del meteorito de Cheliábinsk, que cayó a la Tierra el 15 de febrero de 2013 y es probablemente el cuerpo celeste más grande que ha colisionado con el planeta en el siglo XXI”.

“El asteroide 2026 KB, ligeramente más pequeño, pasó a unos 230.000 kilómetros de la Tierra (su máximo acercamiento ocurrió ese día a las 18:15, hora de Moscú, 15:15 GMT)”, señalaron los científicos. El segundo, 2026 JH2, ligeramente más grande, pasó cerca de la Tierra ese martes a la 1:00, hora de Moscú (21:00 GMT del lunes), a una distancia aproximada de 91.000 kilómetros, añadieron.

También indicaron que no había sido el mayor acercamiento avistado, “pero sí parecía ser el más cercano al planeta de un objeto de este tamaño ese año”.

Salvo intervención divina, los meteoritos no representaron peligro

“Ambos cuerpos no representaron peligro alguno para la Tierra”, aseguró el Laboratorio, al indicar que “en ese caso, pocas horas antes de su paso, ninguna fuerza de la naturaleza, salvo la intervención divina, podía alterar el movimiento del asteroide y dirigirlo hacia la Tierra”.

2026 JH2, gracias a que estuvo más cerca, pudo haber sido visible desde la Tierra con instrumentos semiprofesionales como catalejos con aumento +12, aunque debido a su alta velocidad, resultó difícil capturarlo con una lente.

“Así que saludamos a las rocas y esperamos con ilusión a nuestros próximos visitantes”, concluyó jocosamente el Laboratorio.

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AO

