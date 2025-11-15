El cuidado de un teléfono celular se extiende más allá de dicho aparato, también implica el cargador que lo llena de energía. Aquí te compartimos esas prácticas que lo perjudican:

Guardar el cable del cargador, una tarea que parece tan simple necesita de especial atención si quieres prolongar su tiempo de vida útil. Estos artefactos son demasiado delicados, tanto que cualquier "doblez" puede arruinarlos por completo .

Un cargador en mal estado puede afectar el tiempo de carga del dispositivo e incluso disminuye la capacidad de alimentarlo de energía . Por ello, te decimos por qué no debes enrollarlo.

Esto sucede con tu cargador si doblas el cable

Doblar el cable del cargador de manera inapropiada puede generar varios daños, entre los que podemos mencionar:

1. Daño en los cables internos

Los cables de los cargadores están formados por varios hilos de cobre que conducen la electricidad. Si se doblan de manera excesiva o repetida en el mismo lugar, los hilos de cobre pueden romperse o aflojarse, lo que puede interrumpir la transmisión de energía y hacer que el cargador deje de funcionar correctamente.

2. Desgaste del aislamiento

Los cables de cargador tienen una capa de aislamiento que los protege. Si el cable se dobla de manera constante, esta capa puede desgastarse o agrietarse, exponiendo los cables internos. Esto aumenta el riesgo de cortocircuitos, fallos de carga y, en casos extremos, descargas eléctricas.

3. Pérdida de eficiencia de carga

Cuando los cables se dañan debido a un doblado constante, los componentes pueden entrar en contacto de manera irregular o incompleta. Esto puede resultar en una carga más lenta o intermitente, ya que la conexión entre el cable y el dispositivo no es tan sólida.

4. Riesgo de incendio

En casos más graves, si el cable se dobla repetidamente y se daña, los cables internos pueden hacer contacto entre sí o con otras partes metálicas, lo que podría generar un corto circuito. Esto puede provocar un sobrecalentamiento, que en situaciones extremas, podría causar un incendio.

¿Cómo guardar el cable del cargador?

Sujétalo por un extremo : Al igual que en el primer método, comienza con uno de los conectores del cargador.

: Al igual que en el primer método, comienza con uno de los conectores del cargador. Enrolla en espiral : Enrolla el cable de manera circular, creando un rollo compacto.

: Enrolla el cable de manera circular, creando un rollo compacto. Usa una sujeción : Usa una liga o una brida para mantener el rollo en su lugar.

: Usa una liga o una brida para mantener el rollo en su lugar. No enrolles demasiado apretado : Si enrollas el cable muy apretado, podrías dañar los cables internos.

: Si enrollas el cable muy apretado, podrías dañar los cables internos. Evita enrollar en una sola dirección : Al hacerlo en "8", reduces el riesgo de que el cable se enrede o se dañe con el tiempo.

